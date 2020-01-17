Один из самых забавных казусов в истории АПЛ. Как тренер Аткинсон перепутал скамейки

История из прошлого, которую будут вспоминать ещё очень долго.

Ровно 21 год назад, 17 января 1999 года, английский тренер Рон Аткинсон, который на тот момент возглавил «Ноттингем Форест», дебютировал в матче против лондонского «Арсенала». Выйдя на поле перед матчем, «Большой Рон» совершил забавную ошибку, усевшись рядом с соперниками.

Как это произошло?

Дав установку игрокам в раздевалке, Аткинсон уверенно вышел на поле и занял место на скамейке запасных лондонского «Арсенала». Рон так и не понял, что рядом с ним сидят футболисты чужой команды. Помогли фанаты, которые окликнули тренера, объяснив ему, что он ошибся местом. Уроженец Ливерпуля резко встал и направился к скамейке запасных своей команды.

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«Я просто осмотрелся. Увидел, что стою рядом с Деннисом Бергкампом, Патриком Виейрой, Нельсоном Вивасом. Я подумал: «Как мы можем находиться в одной команде?», — сказал позже Аткинсон в интервью BBC Sport.



Поводом для приглашения «Большого Рона» на пост главного тренера «Ноттингем Форест» стали неудовлетворительные результаты, которые отправили клуб в самый низ турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги. Аткинсон, который находился без работы восемь месяцев, дебютировал в матче против «канониров» с минимального поражения. Единственный гол тогда забил центральный защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун.



Рон в команде надолго не задержался. Аткинсон завершил свою тренерскую карьеру спустя три месяца после назначения, а «Ноттингем Форест» вылетел в Чемпионшип.

Ляп на телевидении

Такой курьёзный случай оказался не единственным в жизни «Большого Рона». Завершив тренерскую карьеру, Аткинсон стал футбольным комментатором и экспертом канала ITV. Во время репортажа о матче Лиги Чемпионов между «Монако» и «Челси» бывший английский тренер произнёс оскорбительные слова в адрес защитника синих Марселя Десайи, подумав, что трансляция уже закончилась. После этого случая на экс-тренера «Манчестер Юнайтед» порушился шквал критики. Рон не выдержал и уволился с телеканала, признав свою ошибку.

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«Я совершил ужасную ошибку, о которой очень сожалею, — сказал Аткинсон. — До сих пор не могу понять, что на меня нашло. Мне ничего не остаётся сделать, как уйти в отставку. Я приношу свои извинения всем, кого мои высказывания так или иначе оскорбили. Поверьте, я не расист. Посмотрите на мою тренерскую карьеру — я одним из первых в Англии дал темнокожим игрокам шанс проявить себя», — заявил Аткинсон.



Несмотря на этот случай, «Большой Рон» стал одним из самых известных комментаторов в Англии, благодаря специфичным оборотам речи, которые назвали «Биг-Ронизмами».