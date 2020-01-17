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Известный английский тренер Рон Аткинсон перепутал скамейки запасных

Рон Аткинсон перепутал скамейки запасных
Дмитрий Росип
Один из самых забавных казусов в истории АПЛ. Как тренер Аткинсон перепутал скамейки
История из прошлого, которую будут вспоминать ещё очень долго.
Футбол / Англия 0

Ровно 21 год назад, 17 января 1999 года, английский тренер Рон Аткинсон, который на тот момент возглавил «Ноттингем Форест», дебютировал в матче против лондонского «Арсенала». Выйдя на поле перед матчем, «Большой Рон» совершил забавную ошибку, усевшись рядом с соперниками.

Как это произошло?

Дав установку игрокам в раздевалке, Аткинсон уверенно вышел на поле и занял место на скамейке запасных лондонского «Арсенала». Рон так и не понял, что рядом с ним сидят футболисты чужой команды. Помогли фанаты, которые окликнули тренера, объяснив ему, что он ошибся местом. Уроженец Ливерпуля резко встал и направился к скамейке запасных своей команды.

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«Я просто осмотрелся. Увидел, что стою рядом с Деннисом Бергкампом, Патриком Виейрой, Нельсоном Вивасом. Я подумал: «Как мы можем находиться в одной команде?», — сказал позже Аткинсон в интервью BBC Sport.

Поводом для приглашения «Большого Рона» на пост главного тренера «Ноттингем Форест» стали неудовлетворительные результаты, которые отправили клуб в самый низ турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги. Аткинсон, который находился без работы восемь месяцев, дебютировал в матче против «канониров» с минимального поражения. Единственный гол тогда забил центральный защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун.

Рон в команде надолго не задержался. Аткинсон завершил свою тренерскую карьеру спустя три месяца после назначения, а «Ноттингем Форест» вылетел в Чемпионшип.

Ляп на телевидении

Такой курьёзный случай оказался не единственным в жизни «Большого Рона». Завершив тренерскую карьеру, Аткинсон стал футбольным комментатором и экспертом канала ITV. Во время репортажа о матче Лиги Чемпионов между «Монако» и «Челси» бывший английский тренер произнёс оскорбительные слова в адрес защитника синих Марселя Десайи, подумав, что трансляция уже закончилась. После этого случая на экс-тренера «Манчестер Юнайтед» порушился шквал критики. Рон не выдержал и уволился с телеканала, признав свою ошибку.

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«Я совершил ужасную ошибку, о которой очень сожалею, — сказал Аткинсон. — До сих пор не могу понять, что на меня нашло. Мне ничего не остаётся сделать, как уйти в отставку. Я приношу свои извинения всем, кого мои высказывания так или иначе оскорбили. Поверьте, я не расист. Посмотрите на мою тренерскую карьеру — я одним из первых в Англии дал темнокожим игрокам шанс проявить себя», — заявил Аткинсон.

Несмотря на этот случай, «Большой Рон» стал одним из самых известных комментаторов в Англии, благодаря специфичным оборотам речи, которые назвали «Биг-Ронизмами».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: RossKinnaird /Allsport

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