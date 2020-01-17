Булыкин поборется с договорняками. Странное решение РФС

Помните, в октябре 2018 года открылся портал в ад? В один момент совпала куча новостей. Глушаков и Ещенко оказались в дубле из-за лайков, Кокорин и Мамаев – в тюрьме из побоев, а Башкирова и Тигиева задержали гаишники (один был нетрезвым за рулем, а другого подозревали в употреблении амфетамина).

Вот теперь навалился еще один ком из удивительных новостей. На фоне масштабных изменений конституции страны меняется и чемпионат России. Руководители клубов резко расширили чемпионат до 18 участников. Точнее, резким это стало для общественности. Еще в ноябре была проведена тайная встреча клубов, на которой представили проект расширения лиги. Само собой, информацию держали подальше от болельщиков и журналистов. Не дай бог, кто-то начнет указывать на явные дыры в этой задумке. Плюс сейчас так же решительно переизбрали Прядкина главой РПЛ. Это все было вчера, а сегодня прилетел бонус: назначение Булыкина. Теперь он – офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

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И вот тут возникает сразу несколько вопросов. Прежде всего непонятно, почему выбран именно Булыкин. Хороший был футболист по нашим меркам. Не так давно довелось играть против него в товарищеском турнире и чувствовалось, что человек до сих пор в порядке – махина в плане габаритов. Однако, в информационном поле мы знаем Булыкина, как безобидного человека. Он не похож на того, кто способен на жесткие высказывание или радикальные шаги. Даже на нашем травоядном телевидении, где культивируется «давайте не ругать оборону, а хвалить атаку», Булыкин оставался в студии возмутительно милым. Безусловно, мы можем ошибаться, но сегодня Булыкин кажется скорее тем человеком, который может подстроиться под обстоятельства, а не высказать из серии «не могу молчать...» Плюс история о том, как он выдвигался в Мосгордуму этим летом, явно не прибавила позитивного имиджа.

Сразу после назначения офицером РФС Булыкин заявил: «В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт». Рассказывать – это, конечно, здорово. Правда, есть ощущение, что проблемы идут не от того, что кто-то не знает, а от безнаказанности. С таким же успехом можно назначить офицера по борьбе с плохими полями. Вот подойдет офицер к очередному «огороду» и скажет ему: «быть огородом – плохо». Я утрирую, безусловно, но от очевидных слов пользы мало. Тут бы не «а-я-яй, так нельзя», а конкретные действия.



Есть еще другой момент. Булыкин работает в «Локомотиве» и ему будет чуточку тяжелее принимать меры, если в этом клубе зародится что-то нечистое. По нашей информации должность Дмитрия в РФС не приведет к тому, что он покинет «Локо» в ближайшее время. Однако, бессмысленно обвинять Булыкина в конфликте интересов – кажется, у него мирный подход в отношении всех субъектов футбола.



Тут уместно задаться другим вопросом: зачем вообще нужен офицер по борьбе с договорными матчами? И без такого человека был выявлен договорняк «Чайка» – «Черноморец». А предыдущий комитет по борьбе с договорными матчами не запомнился какими-либо значимыми решениями – только конфликтом Ловчева и Бубнова. Однако есть ответ на вопрос, почему в РФС появилась новая должность. Вы наверняка знаете, что Прядкина на днях вызывали в МВД. Это правда. Вероятно, вы слышали, что это связано с матчем «Чайка» – «Черноморец». По нашей информации – это не так. Поход Прядкина к сотрудникам связан с тем, что три футболиста из ПФЛ делали ставки на футбол. И вот на этом фоне кажется понятным, откуда возникла идея о новом офицере РФС.

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Однако, по словам людей приближенных к РФС между этими событиями не было связи. Офицер по борьбе с договорными матчами появился (барабанная дробь!) из-за рекомендации УЕФА. Суть в том, что футбольным федерациям/союзам надлежит иметь двух офицеров. Один по борьбе с дискриминацией и расизмом, а второй – по борьбе с договорными матчами.

Офицер по борьбе с дискриминацией и расизмом у РФС есть – Алексей Смертин. Его работа явно не идеальна, но хотя бы есть понимание, какие шаги предприняты и какие существуют последствия. Смертин руководит системой мониторинга. Его люди присутствуют на матчах РПЛ и ФНЛ, предоставляя КДК фото и видео материалы. На их основании закрываются стадионы полностью или частично. По идее этим должны заниматься и делегаты, но те чаще работают по принципу ничего не вижу, не слышу и не скажу. Вы же знаете эту фотографию с обезьянками, которые закрывают глаза, уши и рот? (Не ищите в этом сравнении расизма!) Даже если вся трибуна будет скандировать расистские кричалки в адрес Гильерме, то делегат этого не заметит и внесет только после данных от системы мониторинга Смертина. В том числе поэтому Россию вывели из черного списка УЕФА – до ЧМ-2018 считалась, что наша страна особенно подвержена дискриминациям и на них не реагирует.



Но вернемся к Булыкину. Мы немного пообщались с людьми из Дома футбола, чтобы понять логику при назначении нового офицера РФС. Истоки понятны – рекомендация УЕФА. Ну а что касается того, насколько Булыкин подходящая кандидатура, то подход следующий: да, бывшие футболисты – не всегда хорошие управленцы, но при этом у них есть имя. Какого-то дядю из РФС будут слушать не так охотно, как бывшего футболиста сборной России. Функции офицера видят не в жестких решениях, а в просвещении. А что касается решительных действий, то для них есть, например, Олег Железнов, которого не назовешь добрым и пушистым. В сентябре 2019 года он возглавил департамент РФС по защите игры. Достаточно сказать, что биографию Железнова не найти в интернете. В современной России это показатель присущий достаточно серьезной касте людей.



Вот и получается, что у Булыкина скорее выставочная должность из-за требований УЕФА. В то время как реальной борьбой с договорными матчами занимаются другие люди.