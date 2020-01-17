В нашем футболе скандал – теперь из-за ставок игроков на свои матчи. Наше расследование

Пока МВД расследует возможный договорной характер матча с участием «Чайки» и «Черноморца», российский футбол снова удивляет интересными историями. Сейчас речь снова пойдёт о ПФЛ, но на этот раз не о договорных матчах, а о ставках футболистов на свои игры. Мы разобрались в главной теме дня в российском футболе и выяснили:
— за какую команду выступали футболисты, попавшие в скандал;
— верят ли игрокам руководство их клубов;
— позицию одного из футболистов, игравшего на тотализаторе;
— почему ставки на футбол для игроков запрещены;
— что теперь грозит футболистам.
Связаны ли визит Прядкина в МВД, назначение Булыкина офицером РФС и ставки на спорт игроков ПФЛ?
14 января телеграм-канал 112 сообщил, что президент РПЛ Сергей Прядкин был вызван в МВД по делу о договорном матче. Но, по нашей информации, разговор мог быть связан не с игрой между «Чайкой» и «Черноморцем», а с новым скандалом. «Чемпионату» стало известно, что три игрока ПФЛ были замечены в ставках на спорт. Наши источники сообщили, что ставили они не просто на различные матчи, но и на игры, в которых сами принимали участие. Судьбу игроков должен решить комитет по этике.
Также сегодня стало известно, что РФС назначил бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами. А сам Дмитрий дал «Чемпионату» недвусмысленно дал понять, что проблемы со ставками среди футболистов действительно есть, заявив, что многие футболисты даже не знают, что им запрещено ставить на спорт.
Позже Председатель комитета по этике Семён Андреев сообщил «Чемпионату», что дела в отношении игроков, делавших ставки на спорт, действительно будут рассмотрены в офисе на Таганке: «Планируем заседание комитета на следующую пятницу. Пока точно не знаю, что им грозит, – всё зависит от нашего разбирательства».
Все трое футболистов выступали за пятигорский «Машук КМВ», президент клуба не верит в их невиновность
Следующий вопрос – кто же эти футболисты и за какой клуб они выступают? По нашей информации, все три игрока имеют отношение к футбольному клубу из Пятигорска – «Машук КМВ». Мы связались с президентом «Машука» — Александром Сахтариди. Говорил глава клуба очень расстроенно, даже по голосу было слышно, что Александр Петрович сильно переживает из-за происходящего.
— У нас есть информация, что игроки ПФЛ, которые могли ставить на матчи своей команды, играют за «Машук КМВ». Это так?
— К сожалению, это действительно так. Не все трое принадлежат «Машуку» — только один. А двое остальных ушли, они были у нас в аренде.
— И все трое ставили на матчи своей команды?
— Футболисты не имеют права играть (у букмекеров. – Прим. «Чемпионата»), но кто-то из них говорит, что любит футбол, кто-то что-то второе… Но за это надо наказывать! Сейчас пришли бумажки из РФС. Мы игрокам говорили: «Ну как так, ты же подписал контракт», а они…
— Они не знали, что нельзя ставить?
— Ну как не знали, они же не имеют право это делать! А один говорит: «Да я вот на баскетбол ставил…».
— А на матчи своей команды?
— Он ставил на баскетбол, хоккей и 2-3 игры на футбол…
— Это был матч, в котором он играл?
— Нет. Но мы ничего не знаем точно. Они правду не говорят, оправдывают себя. Кто знает, как было на самом деле…
— А вы им верите?
— Честно говоря, мы уже никому не верим.
— Клубу не грозят санкции?
— Не должны, только игрокам.
— А сами расторгнете контракт с игроком, который принадлежит вашему клубу?
— Пока ждём заседания РФС.
— А в какой клуб вернулись двое других футболистов?
— Один – свободный агент, а второй – в «Мордовию».
Один из игроков – принадлежащий «Мордовии» вратарь Малолетков. Свою вину он отрицает, а директор клуба выступил в защиту футболиста.
Александр Сахтариди отказался называть фамилии игроков, но выяснить фамилию одного из трёх было несложно. Речь идёт о вратаре «Мордовии» Ярославе Малолеткове. Директор клуба Николай Левин подтвердил «Чемпионату», что голкипера подозревают в чём-то противоправном.
— Ярослав мне сам сегодня сказал, что его вызывают в РФС и в чём-то подозревают. Думаю, что это неправда. Я спросил у него, почему его вызывают в комитет по этике. Он ответил, что подозревается в ставках на матчи. Мне просто не верится в это! Парень вообще другой формации, поехал в «Машук» не для того, чтобы деньги зарабатывать! Ему нужна была игровая практика.
— Почему вы думаете, что эти обвинения неправда?
— Могу сказать о нём только положительное. Я не могу сказать про Ярослава ничего плохого: он очень скромный, дисциплинированный, учится в институте.
— Клуб в этой ситуации его поддерживает?
— Ну а как не поддерживать? В связи с определёнными трудностями мы хотели его вернуть. Это мы в любом случае сделаем.
— Не боитесь, что ему запретят играть в футбол?
— Если запретят, то мы имеем право и уволить футболиста. Но я вообще не думаю, что это подтвердится. Надо дождаться заседания комитета по этике.
Сам Ярослав ответил на наш звонок, но пока был немногословен – он готовится к заседанию. Виноватым он себя не считает, заявив, что действительно играл на тотализаторе, но на матчи «Машука КМВ» (команды, за которую он выступал. – Прим. «Чемпионата») он не ставил.
Футболистам запрещено ставить именно на футбол, возможное наказание – от штрафа до пожизненной дисквалификации.
В этой истории остаётся ещё много вопросов. Ответы на них, возможно, мы узнаем уже после заседания комитета РФС по этике. А пока попытаемся разобраться, действительно ли игроки нарушили регламент и какие именно ставки делать им запрещено. На эти вопросы корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой ответил спортивный юрист Юрий Зайцев.
— Всем футболистам нужно прописать жирным шрифтом — ставки на футбол делать нельзя. Это прописано в регламенте, а он обязателен для всех: и игроков, и тренеров, и работников федераций. Это касается ставок на любые лиги, ведь у футболистов могут быть друзья в разных клубах. На другие виды спорта этот запрет не распространяется. А самое страшное, что может сделать футболист, — поставить на матч своей команды.
— Что грозит игрокам, ведь они могли сделать ставку случайно, по незнанию регламента?
— Последствия будут определяться степенью вины. Такие нарушения рассматриваются комитетом РФС по этике. А регламент составлен таким образом, что конкретных санкций для каждого нарушения нет.
У комитета есть список санкций, они могут сами выбрать подходящую. Вариантов много: предупреждение, штраф, дисквалификация, вплоть до пожизненной. Условно, если футболист делал ставки на чужие команды, а в этих матчах не было никаких странностей, то санкции могут быть незначительными. Конечно, если выяснится, что игроки обладали какой-то информацией и делали ставки на матчи осознанно, то наказание будет серьёзным.
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