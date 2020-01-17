В нашем футболе скандал – теперь из-за ставок игроков на свои матчи. Наше расследование

Кто из игроков ставил на спорт, верят ли им клубы и как теперь накажет РФС? Разобрались, кто виноват и что теперь будет.

Пока МВД расследует возможный договорной характер матча с участием «Чайки» и «Черноморца», российский футбол снова удивляет интересными историями. Сейчас речь снова пойдёт о ПФЛ, но на этот раз не о договорных матчах, а о ставках футболистов на свои игры. Мы разобрались в главной теме дня в российском футболе и выяснили:

— за какую команду выступали футболисты, попавшие в скандал;



— верят ли игрокам руководство их клубов;



— позицию одного из футболистов, игравшего на тотализаторе;



— почему ставки на футбол для игроков запрещены;



— что теперь грозит футболистам.

Связаны ли визит Прядкина в МВД, назначение Булыкина офицером РФС и ставки на спорт игроков ПФЛ?

14 января телеграм-канал 112 сообщил, что президент РПЛ Сергей Прядкин был вызван в МВД по делу о договорном матче. Но, по нашей информации, разговор мог быть связан не с игрой между «Чайкой» и «Черноморцем», а с новым скандалом. «Чемпионату» стало известно, что три игрока ПФЛ были замечены в ставках на спорт. Наши источники сообщили, что ставили они не просто на различные матчи, но и на игры, в которых сами принимали участие. Судьбу игроков должен решить комитет по этике.



Также сегодня стало известно, что РФС назначил бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Булыкина офицером по профилактике и борьбе с договорными матчами. А сам Дмитрий дал «Чемпионату» недвусмысленно дал понять, что проблемы со ставками среди футболистов действительно есть, заявив, что многие футболисты даже не знают, что им запрещено ставить на спорт.

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Позже Председатель комитета по этике Семён Андреев сообщил «Чемпионату», что дела в отношении игроков, делавших ставки на спорт, действительно будут рассмотрены в офисе на Таганке: «Планируем заседание комитета на следующую пятницу. Пока точно не знаю, что им грозит, – всё зависит от нашего разбирательства».

Все трое футболистов выступали за пятигорский «Машук КМВ», президент клуба не верит в их невиновность

Следующий вопрос – кто же эти футболисты и за какой клуб они выступают? По нашей информации, все три игрока имеют отношение к футбольному клубу из Пятигорска – «Машук КМВ». Мы связались с президентом «Машука» — Александром Сахтариди. Говорил глава клуба очень расстроенно, даже по голосу было слышно, что Александр Петрович сильно переживает из-за происходящего.



— У нас есть информация, что игроки ПФЛ, которые могли ставить на матчи своей команды, играют за «Машук КМВ». Это так?

— К сожалению, это действительно так. Не все трое принадлежат «Машуку» — только один. А двое остальных ушли, они были у нас в аренде.



— И все трое ставили на матчи своей команды?

— Футболисты не имеют права играть (у букмекеров. – Прим. «Чемпионата»), но кто-то из них говорит, что любит футбол, кто-то что-то второе… Но за это надо наказывать! Сейчас пришли бумажки из РФС. Мы игрокам говорили: «Ну как так, ты же подписал контракт», а они…



— Они не знали, что нельзя ставить?

— Ну как не знали, они же не имеют право это делать! А один говорит: «Да я вот на баскетбол ставил…».



— А на матчи своей команды?

— Он ставил на баскетбол, хоккей и 2-3 игры на футбол…



— Это был матч, в котором он играл?

— Нет. Но мы ничего не знаем точно. Они правду не говорят, оправдывают себя. Кто знает, как было на самом деле…

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— А вы им верите?

— Честно говоря, мы уже никому не верим.



— Клубу не грозят санкции?

— Не должны, только игрокам.



— А сами расторгнете контракт с игроком, который принадлежит вашему клубу?

— Пока ждём заседания РФС.



— А в какой клуб вернулись двое других футболистов?

— Один – свободный агент, а второй – в «Мордовию».

Один из игроков – принадлежащий «Мордовии» вратарь Малолетков. Свою вину он отрицает, а директор клуба выступил в защиту футболиста.

Александр Сахтариди отказался называть фамилии игроков, но выяснить фамилию одного из трёх было несложно. Речь идёт о вратаре «Мордовии» Ярославе Малолеткове. Директор клуба Николай Левин подтвердил «Чемпионату», что голкипера подозревают в чём-то противоправном.



— Ярослав мне сам сегодня сказал, что его вызывают в РФС и в чём-то подозревают. Думаю, что это неправда. Я спросил у него, почему его вызывают в комитет по этике. Он ответил, что подозревается в ставках на матчи. Мне просто не верится в это! Парень вообще другой формации, поехал в «Машук» не для того, чтобы деньги зарабатывать! Ему нужна была игровая практика.

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— Почему вы думаете, что эти обвинения неправда?

— Могу сказать о нём только положительное. Я не могу сказать про Ярослава ничего плохого: он очень скромный, дисциплинированный, учится в институте.

— Клуб в этой ситуации его поддерживает?

— Ну а как не поддерживать? В связи с определёнными трудностями мы хотели его вернуть. Это мы в любом случае сделаем.



— Не боитесь, что ему запретят играть в футбол?

— Если запретят, то мы имеем право и уволить футболиста. Но я вообще не думаю, что это подтвердится. Надо дождаться заседания комитета по этике.



Сам Ярослав ответил на наш звонок, но пока был немногословен – он готовится к заседанию. Виноватым он себя не считает, заявив, что действительно играл на тотализаторе, но на матчи «Машука КМВ» (команды, за которую он выступал. – Прим. «Чемпионата») он не ставил.

Футболистам запрещено ставить именно на футбол, возможное наказание – от штрафа до пожизненной дисквалификации.

В этой истории остаётся ещё много вопросов. Ответы на них, возможно, мы узнаем уже после заседания комитета РФС по этике. А пока попытаемся разобраться, действительно ли игроки нарушили регламент и какие именно ставки делать им запрещено. На эти вопросы корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой ответил спортивный юрист Юрий Зайцев.



— Всем футболистам нужно прописать жирным шрифтом — ставки на футбол делать нельзя. Это прописано в регламенте, а он обязателен для всех: и игроков, и тренеров, и работников федераций. Это касается ставок на любые лиги, ведь у футболистов могут быть друзья в разных клубах. На другие виды спорта этот запрет не распространяется. А самое страшное, что может сделать футболист, — поставить на матч своей команды.



— Что грозит игрокам, ведь они могли сделать ставку случайно, по незнанию регламента?

— Последствия будут определяться степенью вины. Такие нарушения рассматриваются комитетом РФС по этике. А регламент составлен таким образом, что конкретных санкций для каждого нарушения нет.

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У комитета есть список санкций, они могут сами выбрать подходящую. Вариантов много: предупреждение, штраф, дисквалификация, вплоть до пожизненной. Условно, если футболист делал ставки на чужие команды, а в этих матчах не было никаких странностей, то санкции могут быть незначительными. Конечно, если выяснится, что игроки обладали какой-то информацией и делали ставки на матчи осознанно, то наказание будет серьёзным.