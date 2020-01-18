Украинский клуб разорвал контракт с игроком. Причина — тот побывал в России

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за «демонстративное» посещение России



Украинский клуб «Агробизнес», выступающий во втором по силе дивизионе страны, расторг контракт с игроком Игорем Сикорским за посещение России.

«Жаль, но сегодня футбол — это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это её не касается.



Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.



В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, ещё двое погибли.



ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба. Футбольный клуб «Агробизнес» в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским», — сказано в заявлении пресс-службы «Агробизнеса».

Война, рецессия, депрессия. Как украинский футбол пришёл в упадок Спор «Шахтёра» с «Динамо» не вызывает сегодня у украинских болельщиков прежних эмоций: игра во Львове напрочь лишена турнирной интриги.

Наставник «Славии» отказался возглавить «Локомотив»



Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отклонил предложение «Локомотива» возглавить московский клуб, утверждает Idnes.cz.



По информации источника, близкие к руководству люди подтвердили данную информацию и сообщили, что в финансовом плане предложение российского клуба было очень выгодным, но Трпишовски ответил на это отказом и принял решение продолжить работу со «Славией». Также источник заявляет, что наставник команды намерен продлить контракт с чешским клубом.

Йиндржих Трпишовски стал чемпионом страны со «Славией», выиграл два Кубка Чехии и дошёл с клубом до четвертьфинала Лиги Европы.



Московский «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Подопечные Юрия Сёмина набрали 34 очка в 19 турах чемпионата России.

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Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд



Как стало известно «Чемпионату», три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги были уличены в ставках на игры своих команд.



В Российском футбольном союзе состоится заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены эти инциденты. Скорее всего, все трое игроков будут отлучены от футбола.



Ранее стало известно, что РФС назначил бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина на пост офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами.

В нашем футболе скандал – теперь из-за ставок игроков на свои матчи. Наше расследование Кто из игроков ставил на спорт, верят ли им клубы и как теперь накажет РФС? Разобрались, кто виноват и что теперь будет.

Владельцы киевского «Динамо» Суркисы подали иск в Лондонский суд против Порошенко



Владельцы киевского «Динамо» братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Зеркало Недели».



Согласно информации источника, претензии братьев Суркисов касаются неисполнения обязательств Порошенко по покупке их доли акций телевизионного канала «1+1». В 2015 году президент Украины сделал предложение владельцам киевского футбольного клуба о покупке их доли телеканала. Те согласились. Сумма сделки оценивалась в € 125 млн. Стороны заключили контракт о купле-продаже с рассрочкой платежа на восемь лет. Однако позже Порошенко отказался от сделки. В иске братья Суркисы требуют компенсацию за невыполнение экс-президентом страны взятых на себя обязательств.

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Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит», сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.



«Бауыржан Исламхан прибыл на тренировочные сборы в Катаре. Полузащитник национальной сборной Казахстана будет находиться в расположении «Зенита» на просмотре», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».



Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». За российский клуб хавбек не провёл ни одного матча, а в 2013 году играл на правах аренды за «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.



В минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 7 голами (3 – с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.

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В «Спартаке» определили самого выносливого игрока



«Спартак» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео с тренировкой команды в зале, озаглавив его «Кто в «Спартаке» самый выносливый?».



«Сегодня утром красно-белые прошли тестирование в тренажёрном зале.



Футболисты по очереди вставали на беговую дорожку для измерения аэробных возможностей организма и максимальной частоты сердечных сокращений. Через определённые отрезки времени скорость увеличивалась. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега брали кровь на анализ уровня лактата в крови.



В соседнем зале по специальным системам определялись силовые возможности и мобильность игроков», — сказано в комментарии к видео.



По словам тренера по физической подготовке Александра Зайченко, рекордные показатели продемонстрировал защитник Андрей Ещенко.