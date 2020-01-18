5 андердогов, которые рвутся в Лигу чемпионов. Их игра в этом сезоне приятно удивляет

Этот сезон стал по-настоящему жарким в европейских топ-лигах. Особенно в том, что касается борьбы за места в Лиге Чемпионов. Мы привыкли видеть на групповом этапе ЛЧ всем известные топ-клубы, но время ломать стереотипы, видимо, пришло.

«Лестер», Англия

Нынешняя позиция в чемпионате: третье место.

Настоящим открытием нынешнего сезона в АПЛ стала команда Брендана Роджерса. «Лисы» уверенно идут в тройке английского чемпионата, уступая лишь «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в турнирной таблице. «Лестер» не участвует в еврокубках, коллектив сосредоточен исключительно на внутренних турнирах. В чемпионате дела идут здорово: за 22 игры коллектив набрал 45 очков, и это на одно очко больше, чем в чемпионском сезоне за тот же период. Команда показывает симпатичный футбол, много забивает и, как бы это не было странно для АПЛ, мало пропускает (при 47 забитых мячах пропущен всего 21).



В октябре «Лестер» установил новый рекорд в АПЛ — подопечные Брендана Роджерса в гостях разгромили «Саутгемптон» со счётом 9:0, и эта победа стала самой крупной в истории гостевых игр высшего дивизиона чемпионата Англии. Предыдущий рекорд держался аж с 1999-го года, когда «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Ноттингем Форест» со счетом 8:1.



Ключевым игроком нынешнего «Лестера» является Джейми Варди, на счету английского нападающего уже 17 мячей и он является лучшим бомбардиром АПЛ. При этом в летнее трансферное окно клуб оформил лишь один по-настоящему громкий трансфер — Юри Тилеманс, выступающий на правах аренды за английский клуб с января 2019 года, был выкуплен у «Монако» за 45 млн евро. Бельгиец, который не пришёлся ко двору во Франции, идеально вписался в игровую схему «Лестера».



По итогам сезона «лисы» наверняка останутся в топ-4 чемпионата, слишком уж часто конкуренты теряют очки, «Лестер», хоть и допустил осечку в последнем домашнем матче чемпионата, по ходу сезона выступает стабильно.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Боруссия» Мёнхенгладбах, Германия

Нынешняя позиция в чемпионате: второе место.



Летом прошлого года немецкую команду возглавил Марко Розе. Немец — один из самых прогрессирующих тренеров современности, в профессиональном футболе он работает всего 2,5 года. С 2017 по 2019 год специалист возглавлял «РБ» из Зальцбурга, с которым дважды стал чемпионом Австрии.

Марко Розе — нетипичный тренер, у него тренерский штаб из 12 человек, а аналитик — бывший блогер. При Розе футбол «Боруссии М» кардинально изменился, команда много владеет мячом, при потере старается как можно быстрее вернуть мяч под свой контроль, Розе любит атаки с полуфлангов, крайние защитники играют важную роль в футболе немца. Приёмы талантливого тренера дают плоды, «Боруссия М» идёт второй в Бундеслиге, отставая от лидера всего на два очка. Игры против прямых конкурентов проходят не совсем гладко, команда из Менхенгладбаха два раза по ходу сезона уступила соотечественникам из Дортмунда, а ещё раз «РБ Лейпциг». Зато обыграли «Баварию». Также коллектив Марка Розе неудачно выступил в Лиге Европы — немцы не смогли выйти из группы, уступив место в плей-офф, турецкий «Башакшехиру» и «Роме».



Из интересного — этим летом «Боруссия М» приобрела сына Лилиана Тюрама — Маркуса из «Генгама» за 9 млн евро. На пару с Алассаном Плеа Тюрам-младший наводит шорох в Бундеслиге: вместе они поучаствовали в 21 забитом мяче команды из 33.



Марко Розе не думает о чемпионстве, но по той игре, которая показывает его команда сейчас, замахнуться можно на самые высокие результаты. В прошлом году «Боруссии М» не хватило нескольких очков до топ-4 и места в Лиге Чемпионов, но на этот раз долгожданная путёвка в ЛЧ реальна как никогда.

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

«Лацио», Италия

Нынешняя позиция в чемпионате: третье место.



Подопечные Симоне Индзаги не знают поражений в чемпионате с 29 сентября прошлого года. «Лацио» не добрал очков в начале чемпионата, но по ходу сезона результаты коллектива обрели стабильность. Римляне — гроза прямых конкурентов, уступили лишь лидеру чемпионата «Интеру», зато обыграли «Ювентус», «Наполи» и «Милан». В общем, атакующий футбол, который ставит команде Индзаги, эффективен. «Лацио» один из лучших клубов в чемпионате по числу забитых и пропущенных мячей.

Еврокубковая кампания у римлян не задалась. В Лиге Европы команда выступила не лучшим образом, набрала шесть очков и заняла лишь третье место, пропустив перед собой шотландский «Селтик»и румынский «ЧФР Клуж». Зато в декабре в рамках суперкубка Италии «Лацио» встречался с «Ювентусом», и любимая команда Бенито Муссолини оказалась сильнее «Юве». Матч закончился со счётом 3:1, а трофей отправился в Рим.



На острие атаки у римлян феерит Чиро Иммобиле: итальянец является лучшим бомбардиром не только своей команды, но и всего чемпионата. На его счету 23 мяча и 5 результативных передач. Когда голов Иммобиле недостаточно, на помощь коллективу приходит суперзапасной — Фелипе Кайседо, ранее игравший в «Локомотиве». Эквадорец по ходу сезона забивал в трёх турах подряд на последних минутах.



«Лацио» выгрызает очки на зубах, у коллектива Индзаги есть характер. Да, еврокубковая кампания была провалена, но победа в суперкубке и уверенное третье место в чемпионате — отличный результат для команды прямо сейчас. Ждём в Лиге Чемпионов.

Фото: Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A

«Марсель», Франция

Нынешняя позиция в чемпионате: второе место.



Андре Виллаш-Боаш этим летом после долгосрочного отпуска вернулся на работу. Многих, правда, удивил его новый клуб — португалец принял французский «Марсель», который за последние шесть лет лишь два раза занимал место выше пятого в Лиге 1. Впрочем, португалец не ищет лёгких путей в своей тренерской карьере, поэтому для окружения Боаша новость о новом месте работы тренера не была столь удивительной.



Назначение Виллаш-Боаша приняли скептически болельщики «Марселя». Ведь после того, как он провел год в Китае, португалец ушел в отпуск сроком на один год. Первые туры чемпионата дали повод задуматься о правильности решения руководства французского клуба, за два тура было набрано всего одно очко, и все уже начинали списывать бывшего помощника Моуринью со счетов. Дальше последовала череда побед, но хорошее настроение длилось недолго — снова начался недобор очков. Из 12-ти возможных, было заработано только три. Но пощёчина от ПСЖ со счётом 0:4 стала определяющим моментом для клуба. С начала ноября «Марсель» одержал восемь побед, лишь один раз сыграв вничью. Уверенное второе место в чемпионате — большой успех для коллектива Боаша.



На флажке летнего трансферного окна «Марсель» оформил сомнительный трансфер, во Францию прямиком из Аргентины прибыл форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Выбор нападающего удивил, болельщикам клуба и общественности оставалось только ждать забитых мячей. Бенедетто не подвёл, на счету форварда уже 7 мячей и 5 результативных передач. В команде нет ярко-выраженного лидера, всё работает, как единый механизм. Виллаш-Боаш смог справиться со сложным характером Пайе и Жермена, последние, в свою очередь, показывают стабильную игру и радуют тренера.



Пока конкуренты теряют очки, «Марсель», который не участвует в еврокубках и вылетел из кубка Франции, уверенно лидирует в чемпионате. С “ПСЖ” соперничать сложно, сложно догнать чемпиона, а вот остаться на второй строчке и напрямую попасть в группу Лиги Чемпионов — команде по силам.

Фото: Laurent Saccomano — OM/Olympique de Marseille via Getty Images

«Ростов», Россия

Нынешняя позиция в чемпионате: третье место.



«Ростов» Валерия Карпина начал сезон весьма уверенно. Команда долгое время находилась на лидирующей позиции, и такой прыти от ростовчан никто не ожидал. Команду с берегов Дона можно смело называть Робин Гудом РПЛ. «Ростов» часто обыгрывает лидеров чемпионата, а потом спотыкается и теряет очки в противостоянии с более слабыми коллективами. Эта ситуация повторяется не один сезон, и нынешний — не исключение. За первую часть сезона «Ростов» обыграл по разу ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Не по силам из лидеров оказался только «Зенит», команда Валерия Карпина потерпела разгромное поражение в Санкт-Петербурге со счётом 1:6. Обыграть лидеров и проиграть два матча новичку РПЛ «Тамбову» — не проблема для ростовчан.



В еврокубках «Ростов» в этом сезоне не участвовал. Из розыгрыша кубка России команда вылетела, в гостях коллектив Карпина проиграл «Спартаку» и распрощался с трофеем КР как минимум до следующего сезона.



Футбол «Ростова» порой просто завораживает, а их быстрые комбинации оставляют не у дел соперников. Подбор игроков у команды не такой богатый, но тем интереснее следить за работой тренера. В этом сезоне засиял новыми красками форвард команды Элдор Шомуродов. Нападающий «Ростова» является одним из лучших бомбардиров чемпионата, он уже забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. В опорной зоне всю черновую работу выполняет норвежец Матиас Норманн, его смело наряду с Шомуродовым можно назвать открытием чемпионата. Перезагрузил свою карьеру Ивелин Попов, а защитники Чернов и Чистяков вышли на совершенно новый уровень. К последнему, по слухам, есть интерес со стороны «Зенита».



Ранее сообщалось, что у «Ростова» проблемы с финансированием, игрокам и тренерам не платят зарплату уже несколько месяцев, а ведущие игроки могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Ситуация, если верить словам Карпина, улучшилась. Болельщики «Ростова», выдыхайте.



Борьба за места в Лиге Чемпионов в этом сезоне РПЛ завязалась не на шутку. Сразу несколько команд идут бок о бок. Второе и пятое место отделяют всего одно очко. Если неспортивные проблемы не будут мешать команде Карпина дальше играть и показывать свой лучший футбол — ростовчане по итогам сезона могут оказаться в Лиге Чемпионов. Прошло 3 года с последнего матча «Ростова» в Лиге Чемпионов, не пора ли вернуть гимн ЛЧ в прекрасный город на юге России?