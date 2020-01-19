Сетьен в первую очередь прекрасный педагог. Это важнее разговоров о стиле

Я специально немного выждал перед этим текстом, чтобы посмотреть, будет ли раскрыто в десятках текстов коллег главное качество Кике Сетьена. Набор фактуры обычно стандартный — восхищение Круиффом, стиль, стиль, владение мячом, шахматы, стиль, помощник Николая Писарева, владение мячом с цифрами (обязательно указать, что больше было только у «Барселоны»), стиль. Сетьена описывают как тактика, но, прежде чем говорить о тактике и стиле, важно отметить его навыки педагога. Выбранный стиль игры — результат понимания ментальности игрока на поле.

За последнюю неделю было приведено много переведённых высказываний нового тренера «Барселоны», но основных, на мой взгляд, две — и их часто упускают. Первое из них такое: «Работая тренером, я всегда пытаюсь найти совпадения между способом мышления игрока и моим». Сетьен склонен к рефлексии и постоянно возвращает себя в свою футбольную карьеру, когда ему не всегда нравилось то, что требуется тренером. К каждому игроку Кике пытается найти подход уже в тренерской работе — это основа его каждодневного труда.

«Барселона» мечется. Так можно добиться успеха только случайно Огромный текст о том, с чем столкнётся новый тренер. И о том, что не стоит преувеличивать вину старого.

Принимая это, можно достаточно быстро прийти к пониманию того, откуда берутся те самые цифры по владению мячом. Для Сетьена это не вариант «пока мяч у нас, нам не забьют» и не стремление ко всепоглощающему контролю ситуации, как у многих (в том числе и элитных) тренеров. В основе лежит педагогический принцип: все — и лучшие, и не самые техничные — профессиональные футболисты всю свою жизнь не расстаются с мячом, а потому лишать их мяча не просто неправильно. Это в корне нарушает их традиционный способ мышления, заставляет быть менее уверенными в себе и снижает стрессоустойчивость. Нового тренера «Барселоны» сейчас будут хвалить за подходящий для клуба стиль, но в первую очередь речь не о стиле, а о психологии и менталитете: футболистам и в «Барселоне», и в «Бетисе», и в «Балтике» привычнее быть с мячом, чем без него.

Фото: Xavier Bonilla/Getty Images

Развивая это мышление, Сетьен выстраивал свою методику тренировочного процесса так, чтобы на занятиях было меньше директивных указаний. Вот вторая важная цитата: «В моей игровой карьере был период, когда я начинал замечать, что тренеры говорят: „Тебе нужно сыграть так. Когда ты здесь, твой партнёр приходит сюда, а ты бежишь туда. Когда мяч оказывается в этом определённом положении, ты сближаешься“. Они устанавливают рамки. Они говорят игрокам, что делать, и вы могли увидеть, как все пытаются это сделать — вне зависимости от того, получается это или нет».



Что здесь важно? Два момента. Во-первых, если ты ориентируешься на то, что твоя команда будет владеть мячом 65% времени, ты просто не в силах расписать все комбинации для игроков — в матче всё равно будет очень много хаоса, на который ты, как тренер, не влияешь. Таким образом, директивное распределение ролей изначально сомнительно. Во-вторых, если ты стараешься играть с мячом определённым способом, то его в любом случае в определённый момент изучат — так как ты делаешь это всегда чаще соперника, у того просто всегда больше информации для нахождения закономерностей.

В этом случае важно доверять футболистам — и Сетьен, который ищет к ним педагогический подход, может быть уверенным, что игроки не подведут. Да, можно говорить, что стиль того же «Бетиса» был пробиваемым (особенно в начале атак), но важно другое. Когда соперники раскусили метод игры, севильская команда не стала выглядеть беспомощной, как было бы, если б способ управления на тренировках был не терпящим интерпретации. Когда тебе указывают, что делать, и в итоге это не получается, ты всё равно стараешься выполнить директиву и якобы соответствовать тренерской установке — даже если это откровенно не получается. Когда явной установки нет и тебе позволено подходить творчески к выбранному тренером методу, ты начинаешь находить решения на поле — даже если видишь, что сопернику понятен твой метод.

Новый тренер «Барселоны» работал в сборной России. Кто такой Энрике Сетьен Он никогда не работал с топ-командами.

В этом и есть сильнейшее качество тренера Сетьена: внутри сложного метода (а играть во владение 60+ априори сложнее, чем на контратаках) он даёт игрокам столько свободы, сколько хотел бы получить сам, когда выходил на поле. Принимая его метод, как естественный для них, футболисты не боятся искать творческие решения. Подход к людям и определение профессионалов, как людей, а не набор функций на поле, — вот что в первую очередь действительно важно, когда мы говорим о любой команде Сетьена.



У его «Барселоны» может не оказаться результата, но руководящий принцип точно будет тем же.