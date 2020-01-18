Холанд сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». Он вышел на замену во втором тайме

Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд феноменально дебютировал в составе команды Люсьена Фавра. 19-летний нападающий сделал хет-трик в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги и принёс чёрно-жёлтым победу в матче, который без норвежца, скорее всего, был бы проигран. При этом Холанд вступил в игру только на 56-й минуте!

Холанд перешёл в «Боруссию» 29 декабря. Дортмундский клуб выкупил норвежца у «Ред Булл Зальцбург» всего за 20 млн евро – смешные деньги по меркам сегодняшнего трансферного рынка. Впрочем, ещё 25 млн пришлось заплатить двум представителям нападающего – его отцу, экс-игроку «Манчестер Сити» Альфу-Инге Холанду (10 млн) и его агенту Мино Райоле (15 млн). Но оно того стоило. Звезда «Дортмунда» Марко Ройс высоко оценил новичка: «Эрлинг даст нам дополнительные варианты и стили игры. Я думаю, что со времён Роберта Левандовски у нас не было такого типа нападающего. Он позволит нам играть более гибко и реагировать на ситуации, которые будут возникать в ходе матчей. Мы должны правильно на него воздействовать, использовать его сильные стороны. Это всё появится со временем».

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Очевидно, сейчас даже Ройс удивлён тем, что увидел в исполнении Холанда в Аугсбурге. Игра складывалась очень непросто для «Боруссии» и её атакующего трио Ройс – Азар – Санчо. До перерыва гости владели мячом 72% времени, однако сумели нанести лишь один удар в створ ворот хозяев. А вот «Аугсбург» забил: быструю атаку завершил Флориан Нидерлехнер, который едва не въехал с мячом в ворота. Более того, на первой же минуте второго тайма Марко Рихтер увеличил преимущество команды Мартина Шмидта дальним ударом. Дортмунд быстро сократил разрыв (Юлиан Брандт получил мяч в штрафной, развернулся и неотразимо пробил), но вскоре после этого Нидерлехнер опять забил в пустые ворота с нескольких метров.



Фаворит «горел», и тут, словно сказочный богатырь с печи, поднялся со скамейки 194-сантиметровый Холанд. Норвежец заменил защитника Лукаса Пищека, а уже через три минуты принимал поздравления от партнёров. Джейдон Санчо сделал проникающую передачу, и Эрлинг, избежав офсайда, ворвался в штрафную соперника и левой ногой нанёс точный удар в дальний угол. Ему хватило одного касания, чтобы решить эпизод. Ещё через две минуты Санчо сравнял счёт, реализовав выход один на один. Кстати, Холанд выбегал на ворота вместе с англичанином, так что мог оформить очень быстрый дубль, если бы получил передачу.

Но и дубль, и хет-трик в исполнении Холанда не заставили себя ждать. На 70-й минуте оборона «Аугсбурга» в очередной раз кошмарно провалилась: теперь к воротам убежали Торган Азар с норвежцем. Бельгиец в отличие от Санчо, обыграв вратаря, не стал забивать сам, а поделился мячом с Эрлингом. Возможно, это был самый простой гол в карьере новичка «Боруссии». Наконец, на 79-й минуте Холанд реализовал ещё один выход один на один, получив передачу на ход от Ройса.



Завоевав три очка в Аугсбурге, «Дортмунд» догнал в таблице «Баварию». С такой атакой «Боруссия» может добиться многого и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала сыграет с «ПСЖ». Напомним, у Холанда восемь голов в шести матчах группового этапа ЛЧ.