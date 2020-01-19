Воспитанник «Зенита» вернулся домой женатым человеком

Голкипер Рудаков является выпускником академии «Зенита», а последние два сезона выступал в аренде за «ХИК». С этой командой Максим впервые в жизни стал чемпионом – в 2018 году выиграл золото чемпионата Финляндии. Командировка в Суоми явно пошла вратарю на пользу: родной клуб предоставил Рудакову ещё один шанс закрепиться в составе, включив его в состав участников первого зимнего сбора в Дохе.
В личной жизни высокого питерского блондина недавно тоже произошло знаменательное событие – Максим женился.
Избраннице Рудакова, Екатерине, 23 года. Девушка окончила архитектурно-строительный университет в Санкт-Петербурге. Из её «инстаграма» следует, что Катя любит путешествовать и готовить. Торты на день рождения любимого она печёт собственноручно.
Ребята начали встречаться ещё в 2014 году. Когда Максиму пришлось переехать по работе в Финляндию, невеста последовала за ним. Пройдя испытание временем, молодые люди узаконили отношения. Свадьбу сыграли 1 декабря прошлого года в родном Санкт-Петербурге, а медовый месяц провели на Мальдивах.
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