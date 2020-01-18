Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. ЦСКА

Кто может прийти

ЦСКА, пожалуй, главный из топ клубов, которому усиление прямо жизненно необходимо. Главный приоритет, конечно, нападающий. Да, есть Фёдор Чалов, куплен талантливый белорус – Илья Шкурин. Но этого мало. Одним из первых кандидатов «армейцев» был нападающий сборной Словакии Роберт Боженик. ЦСКА договорился с клубом словака «Жилиной», но переход сорвали агенты игрока. Потом была попытка взять в аренду нападающего «Фиорентины» Педро, но и она не увенчалась успехом. В последние дни ЦСКА вёл переговоры по нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву. Московский клуб хотел взять форварда в аренду с выкупом, но пока переговоры не увенчались успехом и поставлены на паузу. По нашей информации, у ЦСКА есть ещё несколько вариантов на позицию нападающего. В ближайшее время можно ожидать новых имён. К тому же, как говорят на рынке, у ЦСКА, наконец, появились какие-то деньги на то, чтобы делать трансферы.



Если будет возможность, ЦСКА приобретёт и центрального защитника. Долгое время главным кандидатом являлся защитник «Торпедо» — Сергей Божин. В какой-то момент стороны, по нашей информации, были максимально близки к подписанию соглашения. Но сейчас переговоры заморожены, потому в московском клубе сомневаются. Но совсем не исключено, что контакты будут возобновлены, и защитник таки сменит прописку в это окно.

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Кто может уйти

Первым игроком на выход из ЦСКА стал хорватский защитник Звонимир Шарлия. Хорват должен был ещё полгода отыграть за московский клуб на правах аренды, но Шарлия попросил досрочно прекратить аренду, потому что мало играл. В итоге Звонимир поехал играть в Турцию. Можно ожидать массовый уход молодых игроков. Так, защитник Наир Тикнизян продолжит карьеру в курском «Авангарде» на правах аренды до конца сезона.

Звонимир Шарлия (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Зимой должна проясниться ситуация с Астемиром Гордюшенко. После аренды в «Тюмень» минувшей весной, которая была испорчена операцией на плече, воспитанник армейской академии пропал из виду. Прошедшие полгода он тренировался с молодёжной командой, за которую не мог выступать из-за возрастных ограничений. Скоро Гордюшенко должен сменить команду. Учитывая, что у него осталось всего полгода контракта, речь идет о полноценном переходе, а не об аренде. По нашей информации, у Гордюшенко есть несколько вариантов в ФНЛ, в том числе с командами из первой пятёрки. Последние несколько дней Астемир находился на просмотре в «Торпедо».

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Летом заканчивается контракт у Кирилла Набабкина. По нашей информации, сейчас гораздо более вероятен вариант, при котором соглашение с защитником продлено не будет. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев недавно высказался на этот счёт: «По поводу Кирилла могу сказать, что мы анализируем ситуацию с тренерским штабом, в ближайшее время обнародуем позицию клуба».

Кирилл Набабкин (в центре) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В целом, от ЦСКА не стоит ожидать громких трансферов на выход. Команда и без них испытывает дефицит игроков. А если руководство решит кого-то продать, то Гончаренко будет совсем тяжело. Единственное, можно допустить продажу Фёдора Чалова, к которому присматриваются «Брайтон» и «Челси». Но до конкретики в этом вопросе пока далеко.