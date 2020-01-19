+10 от Месси. Чиро Иммобиле рвётся к «Золотой бутсе»

Дубль Вернера помог «РБ Лейпциг» обыграть «Унион»



В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал берлинский «Унион». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Униона» Мариус Бюльтер, отличившийся на 10-й минуте с передачи нападающего Себастьяна Андерссона. В начале второго тайма форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер сравнял счёт. Спустя шесть минут хавбек Марсель Забитцер вывел хозяев вперёд. В концовке Вернер после паса Забитцера отправил ещё один мяч в ворота гостей, выйдя с 20 мячами в лидеры бомбардирской гонки в Бундеслиге. В активе Роберта Левандовски — 19 голов.

Агуэро вышел на чистое четвёртое место по голам в истории АПЛ, опередив Лэмпарда



Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил дубль в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2).



В активе Агуэро уже 179 голов в АПЛ. 31-летний аргентинец вышел на чистое четвёртое место в истории турнира по этому показателю, опередив легендарного полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда.



Топ-10 бомбардиров в истории Премьер-лиги



1. Алан Ширер — 260 голов

2. Уэйн Руни — 208

3. Энди Коул — 187

4. Серхио Агуэро — 179

5. Фрэнк Лэмпард — 177

6. Тьерри Анри — 175

7. Робби Фаулер — 163

8. Джермейн Дефо — 162

9. Майкл Оуэн — 150

10. Лес Фердинанд — 149

«Сити» был близок к домашнему провалу в день рождения Гвардиолы. Спас феноменальный Агуэро Аргентинец сделал всё для победы, но «Кристал Пэлас» вырвал ничью.

«Реал» обыграл «Севилью» и возглавил таблицу чемпионата Испании



В матче 20-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Севилью». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Реала» Каземиро, отправивший мяч в ворота соперника на 57-й минуте. В середине второго тайма нападающий «Севильи» Люк де Йонг сравнял счёт. На 69-й минуте Каземиро оформил дубль.



Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла 11 матчей. В предыдущих турах «сливочные» одержали 6 побед и 4 раза сыграли вничью. Для «Севильи» это поражение стало первым в последних трёх встречах.



«Реал», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (35) занимает четвёртое место.

«Лацио» одержал 11-ю подряд победу в чемпионате Италии, разгромив «Сампдорию»



В матче 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Сампдорию». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик и довёл число забитых мячей в чемпионате до 23. Ещё по одному мячу в ворота команды из Генуи отправили форвард Фелипе Кайседо и защитник Баштуш. Автором единственного гола «Сампдории» стал хавбек Кароль Линетти.

Для «Лацио» это победа стала 11-й подряд в чемпионате Италии. Беспроигрышная серия подопечных Симоне Индзаги в Серии А достигла 14 матчей. В предыдущих турах «орлы» одержали 11 побед и 2 раза сыграли вничью.

Холанд — седьмой игрок, сделавший хет-трик в дебютном матче в Бундеслиге



Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (5:3), ставшем для него первым за клуб.



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», 19-летний норвежец стал седьмым футболистом, отличившимся тремя голами в дебютной встрече в Бундеслиге. Ранее это удавалось Пьеру-Эмерику Обамеянгу («Боруссия» Дортмунд, 2013 год), Мартину Фенину («Айнтрахт», 2008 год), Адемару («Штутгарт», 2001 год), Олафу Маршаллу («Динамо» Дрезден, 1993 год), Херманну Олихеру («Штутгарт», 1973 год) и Энгельберту Краусу («Мюнхен 1860», 1963 год).



Напомним, Холанд перебрался в «Боруссию» в декабре прошлого года из «Ред Булл Зальцбург». Нападающий подписал с дортмундским клубом контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии. На счету Эрлинга 8 мячей в 6 встречах Лиги чемпионов.

Холанд сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». Он вышел на замену во втором тайме Дебют мечты!

Соболев присоединился к «Крыльям Советов» на первом сборе



Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев присоединился к партнёрам на первом сборе в Турции, сообщает ТАСС.



В самарском клубе «Чемпионату» данную информацию подтвердили.



Напомним, «Крылья Советов» отправились на сборы 15 января, однако Соболева в списке игроков не оказалось. Сообщалось, что форвард может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Заполучить его хотят «Динамо», «Рубин» и ЦСКА. При этом в стане «армейцев» опровергли информацию, что клуб перехватил игрока у бело-голубых.

Куда перейдёт Соболев? Инсайды и последние новости Рассказываем о гонке между «Динамо» и ЦСКА и объясняем, при чём тут Комличенко.

Экс-форвард «Реала» стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола (видео)



В матче Кубка Арабского залива «Аль-Наср» принимал «Аль-Ахли». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Бывший нападающий «Реала» Альваро Негредо, выступающий за клуб «Аль-Наср» из ОАЭ, стал автором первого гола этой встречи. Испанец забил гол на 6-й секунде матча. После стартового свистка форвард направился к воротам соперника, где точный пас удался его одноклубнику. Потом Негредо переиграл голкипера «Аль-Ахли» и отправил мяч в сетку ворот.

Исламхан проводит первую тренировку с «Зенитом»



Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан проводит первую тренировку вместе с «Зенитом», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Напомним, накануне Исламхан прибыл в «Зенит» на просмотр.



Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». За российский клуб хавбек не провёл ни одного матча, а в 2013 году играл на правах аренды за «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.