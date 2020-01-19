«МЮ» продал своего капитана всего за 1,5 млн евро. «Интер» подписал Янга только до лета

Следить за зимним трансферным окном в Европе становится всё интереснее. Многочисленные слухи постепенно превращаются в многообещающие переходы. Рассказываем о сделках последних дней.

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Станислав Лоботка, из «Сельты» в «Наполи»

«Наполи» объявил о приобретении второго центрального полузащитника в зимнее трансферное окно. Вслед за Диего Демме из «РБ Лейпциг» состав команды пополнил словак Лоботка. Итальянский клуб заплатил за 25-летнего игрока «Сельте» 20 млн евро, ещё 4 млн прописаны в соглашении в виде бонусов. Сообщается, что опорник сборной Словакии подписал контракт до лета 2024-го, а его зарплата составит 1,8 млн евро в год. Лоботка сыграл в 17 матчах нынешнего сезона, результативными действиями не отметился. Фанатам «Наполи», конечно, не стоит ждать от него такого количества голов, как от Марека Гамшика.

Андрей Лунин, из «Реала» в «Овьедо»

«Реал» отправил в очередную аренду (без права выкупа) чемпиона мира среди молодёжи. 20-летний голкипер до лета будет выступать в испанской Сегунде за «Овьедо». В первой части текущего сезона Лунин играл за «Вальядолид», но принял участие лишь в двух матчах Кубка Испании. Дебютировал украинец за новую команду неудачно. «Овьедо» потерпел поражение на выезде от «Альмерии» (0:2), а второй пропущенный мяч стал следствием ошибки Лунина на выходе. Молодой голкипер с защитником команды не разобрались, кому что делать, и соперник поразил пустые ворота.

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Джейсон Мурильо, из «Сампдории» в «Сельту»

Колумбийский центральный защитник увлёкся игрой под названием «Меняй клуб в каждое трансферное окно». Летом 2018-го он перешёл из «Интера» в «Валенсию», зимой 2019-го – в «Барселону», летом 2019-го – в «Сампдорию», а теперь отправился на правах аренды в «Сельту». Вспоминается, что перед началом своих путешествий он едва не оказался в «Зените» Роберто Манчини. В нынешнем сезоне Мурильо сыграл 12 матчей без голов или голевых передач. Аренда 27-летнего игрока предусматривает опцию выкупа, но «Сельта» не обязана её активировать.

Амир Ррахмани, из «Вероны» в «Наполи»

Ещё одно приобретение «Наполи» – центральный защитник «Вероны». Это капитан сборной Косово, претендующей на попадание на Евро-2020 через «стыки». По неофициальной информации, трансфер Ррахмани обошёлся неаполитанцам в 14 млн евро плюс 1,5 млн в виде бонусов. 25-летний игрок заключил контракт до лета 2023-го и будет зарабатывать в «Наполи» 1,8 млн евро в год. При этом по договорённости между клубами Ррахмани доиграет за «Верону» остаток нынешнего сезона, в котором косовар провёл 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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Жан-Клер Тодибо, из «Барселоны» в «Шальке»

20-летний французский талант был одной ногой в «Милане», однако что-то не срослось, и в результате он оказался в «Шальке». «Барселона» отдала Тодибо в аренду до лета 2020-го за 1,5 млн евро. По договору немецкий клуб должен выплачивать центральному защитнику всю его зарплату, а, кроме того, имеет право выкупа игрока за 25 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. В нынешнем сезоне Тодибо почти не имел практики: принял участие в трёх матчах Примеры и Лиги чемпионов, сыграв общей сумме около 170 минут.

Маджид Уорис, из «Порту» в «Страсбур»

Бывший нападающий «Спартака» сменил клуб на правах аренды с обязательством выкупа. Летом 2020-го «Страсбур» должен будет выкупить Уориса у «Порту» за 2 млн евро. Контракт 28-летнего ганца с французским клубом рассчитан до июля 2022 года. В текущем сезоне Маджид ни разу не сыграл за первую команду «драконов», так как не входил в планы тренерского штаба и руководства португальцев. В прошлом сезоне Уорис выступал за другую французскую команду «Нант», стал автором семи голов и шести голевых передач в 38 матчах.

Жедсон Фернандеш, из «Бенфики» в «Тоттенхэм»

Первым новичком «Тоттенхэма» при Жозе Моуринью стал его соотечественник – Жедсон Фернандеш. Лондонский клуб взял 21-летнего игрока «Бенфики» в аренду на полтора сезона, заплатив за неё 4,5 млн евро. «Шпоры» имеют право выкупа универсального полузащитника, способного действовать как на флангах, так и в центре поля. В этом сезоне Фернандеш сыграл 14 матчей и сделал одну голевую передачу. Жедсон уже дебютировал за «Тоттенхэм», выйдя на замену в концовке матча чемпионата Англии с «Уотфордом». Говорят, португалец очень перспективен, но он пока даже в «Бенфике» не был лидером.

Эшли Янг, из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

Для современного футбола уникальный случай, если европейский топ-клуб продаёт своего капитана всего за 1,5 млн евро. Но в «Манчестер Юнайтед» на самом деле уже не рассчитывали на 34-летнего Янга, который в половине матчей сезона АПЛ оставался на скамейке запасных. Всего же защитник принял участие в 18 играх разных турниров, забил один гол и сделал одну голевую передачу. Эшли перешёл в «Интер», согласившись на контракт до лета 2020-го с возможностью продления ещё на один сезон. Между тем, новым капитаном манкунианцев назначен самый дорогой защитник мира – Гарри Магуайр.