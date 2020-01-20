5 известных свободных агентов с января 2020 года. Один из них может перейти в «Зенит»

В зимнее трансферное окно не так просто найти «бесплатных» новичков, поскольку многие чемпионаты проходят по системе «осень-весна», а значит, футболисты находятся на контрактах. Тем не менее с января 2020-го несколько известных игроков получили статус свободных агентов. Рассказываем о пяти из них.

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30-летний вингер сборной Словакии уехал из Катара, где выступал с 2014 года. Его контракт с клубом «Аль-Гарафа» был прекращён досрочно. В первой части нынешнего сезона Вайсс сыграл только два матча и не отметился результативными действиями. По словам самого игрока, у него есть проблемы со спиной, однако ни одно обследование не дало точного ответа на вопрос, в чём причина. Тем не менее Вайсс намерен продолжить карьеру, когда его тело будет готово на сто процентов. Словак усиленно тренируется по индивидуальной программе и изучает варианты в Чемпионшипе, Турции и MLS.

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Нико Гайтан

Экс-полузащитник «Бенфики» и «Атлетико» последние два года провёл Китае и MLS. В январе Гайтан ушёл свободным агентом из «Чикаго Файр», за который в минувшем сезоне забил 4 гола и сделал 11 голевых передач в 28 матчах. Сейчас 31-летний аргентинец рассматривает предложения из разных стран. Претендентом на Нико называли «Боку Хуниорс»: оттуда он в своё время отправлялся в Европу. Помимо того, в первые дни нового года турецкие СМИ написали, что «Бешикташ» приготовил для Гайтана 10-й номер, но аргентинец по-прежнему не приехал в Стамбул, чтобы забрать футболку.

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Гильерме

Российские болельщики должны помнить Гильерме по ЦСКА, за который он выступал в 2009 и 2010 годах на правах аренды из киевского «Динамо». С 2017-го форвард принадлежал «Коринтиансу», который также передавал игрока в несколько аренд. В сезоне-2019 бразилец выступал за «Баию» и «Флуминенсе». Правда, в основном сидел на скамейке: принял участие в 10 матчах, голов не забивал, голевых передач не отдавал. В январе Гильерме и «Коринтианс» прекратили трудовые отношения. На днях появилась информация, что услуги бывшего «армейца» были предложены «Регатас Бразил», занявшему 7 место в Серии В.

Баыуржан Исламхан

У 26-летнего атакующего полузащитника сборной Казахстана завершился контракт с «Кайратом», и он стал свободным агентом. На первый взгляд, Исламхана довольно неожиданно пригласил на сборы «Зенит». Однако потенциальный новичок чемпиона и лидера РПЛ обладает нужными команде Сергея Семака качествами плеймейкера, он хорош один в один. «В Казахстане есть перспективная молодёжь, – говорил пару лет назад выступавший за «Кайрат» Андрей Аршавин. – Исламхан по своим данным не хуже Генриха Мхитаряна. Надо только развивать способности».

«Зенит» хочет подписать казахскую суперзвезду. Ранее Исламхан уже пытался заиграть в РПЛ Очень неудачно.

Бывший голкипер сборной России попал в полосу неудач после ухода из «Зенита». Лодыгин покидал Петербург с целью найти команду, где он будет твёрдым «первым номером». Но за полсезона в «Олимпиакосе» русский грек принял участие всего в трёх матчах, в которых пропустил два гола. Не лучше сложилась для экс-зенитовца и первая честь нынешнего сезона в «Газишехир Газиантеп»: 29-летний вратарь сыграл лишь пять раз, а в сетке его ворот побывало 10 мячей. В начале января Лодыгин разорвал контракт с турецким клубом. Возможно, стоит подумать о возвращении в РПЛ.