«Ливерпуль» лучше: на два гола и на много лет

Согласно последнему отчёту Deloitte, «МЮ» по итогам сезона 2018/19 заработал на 100 млн евро больше, чем «Ливерпуль» (711 на 604). Конечно, распределение призовых в АПЛ по итогам текущего сезона изменит статистику, но не радикально, «Ливерпуль» всего лишь догонит «МЮ». То есть экономически они будут в одной лиге – никакого преимущества у лучшей команды 2019 года, и тем более никакой пропасти в доходах.

Пропасть на поле.

С первых минут «Ливерпуль» запихнул гостей в их штрафную и начал давление. За полчаса хозяева забили три гола: два из них справедливо отменил судья (офсайд и атака на вратаря), но эти незасчитанные голы хорошо отражают давление, под которым игроки «МЮ» начали плыть.

Линделёф под прессингом просто выносил мяч наугад. В 10 метрах от него Матич пасовал строго ближнему, но всё равно каждый третий мяч отдавал неточно. Гости легко попадали во фланговую ловушку: загоняли мяч на бровку, где игрока накрывали сразу два соперника перекрывали даже возможность вернуть назад, ставя в безвыходное положение: либо выносить или отдавать крайне рискованный пас.

Счёт 5:0 по ударам в первые полчаса не отражает превосходства хозяев. Они двигали мяч через центр с такой скоростью, что неплохой на бумаге план Сульшера (3-5-2, чтобы подстраховаться от убийственных подач Александера-Арнольда и Робертсона) вообще не работал: ложными рывками тройка полузащитников раздёргивала соперников и создавала зоны. Кстати, в этом раздёргивании принял активное участие Фирмино.

Он в очередной раз проделал массу незаметной работы, оттягиваясь назад. Если защитник шёл за ним – образовывался коридор для рывка Мане. Если защитник оставался – Фирмино получал мяч в опорной зоне соперника. Этот тип преимущества не привёл к голу, но «Ливерпуль» был лучше и в других аспектах игры.

Голевой угловой. Что в нём не так?

С начала сезона ван Дейк пробил по воротам головой 10 раз. Три попытки закончились голами. Обычно Вирджил разбегается примерно с 11-метровой отметки и наносит удар примерно с линии вратарской. Он не зависает в воздухе навечно (как Криштиану), зато идеально выбирает момент для прыжка и ловит мяч, когда находится в высшей точке. При росте 191 см неудивительно, что ван Дейк постоянно забивает после подач со стандарта. Удивительно другое.

Рост Брендона Уильямса – 171 см. Он не самый низкий в составе «Юнайтед» (Фред ниже на два см), но объяснить, почему именно он держал ван Дейка при стандартах в первом тайме, всё равно трудно. Уле, что это? Это такой план?

На 14 минуте Уильямс честно пытался помешать ван Дейку разогнаться и пробить по воротам. Это выглядело комически – хотя вряд ли Сульшер задумывал именно такой эффект.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эффект усилился под конец тайма, когда Уильямс наконец передал голландца другому игроку «Юнайтед». Угадайте, кому? Фреду. Гол со стандарта – рутина для «Ливерпуля», команда забила после стандартов больше всех в АПЛ (14 голов). Возможно, именно это спровоцировало странную расстановку гостей. Магуайр, который лучше всех в игре головой, не опекал ни кого конкретно, а ориентировался по подаче: шёл в зону подачи и навязывал борьбу ближайшему сопернику, который боролся за мяч. Но в голевом эпизоде между ним и ван Дейком оказался Гомес, который тоже пытался сыграть этот верх. У Магуайра не было возможности добраться до ван Дейка, Уильямс остался один.

На самом деле, идея с передачей игроков и общим контролем ситуации от Магуайра выглядит неплохим ходом. «Ливерпуль» подал 13 угловых, и только один из них закончился ударом. Просто для победы хватило и этого.

Моуринью отлично подготовился. Просто против «Ливерпуля» этого недостаточно Не нужно критиковать «Тоттенхэм», нужно хвалить «Ливерпуль».

Моменты, когда «МЮ» выглядел лучше

В концовке первого тайма, уже после того, как «Ливерпуль» мог делать счёт крупным, Перейра чуть не напомнил, почему Сульшер до сих пор работает в «Юнайтед». При нём команда может плохо атаковать, может не контролировать соперника, но всегда в игре.

Неожиданная пятиминутка территориального преимущества гостей в конце первого тайма закончилась супермоментом. Ничего особенного, просто в позиционной атаке Уан-Биссака дошёл почти до лицевой, а Мане за ним не спустился. Марсьяль заметил, вырезал подачи, а Уан-Биссака в касание скинул вдоль ворот. Каким-до непонятным образом Перейра на дальней штанге не разобрался в простейшем уравнении типа мяч/ворота/нога. В результате, он сам оказался в воротах, а мяч – нет.

Первые минуты второго тайма тоже начались с тотального доминирования «Ливерпуля». Хендерсон и Окслейд-Чемберлен менялись местами, уходили на фланги – каждый раз это было так быстро, что гости терялись, передавая игроков. Счёт ударов снова стал 5:0 – только теперь «Ливерпулю» на это понадобилось пять минут. Самый верный из них упустил Салах, а после дальнего удара Хендерсона Де Хеа отбил в штангу.

Это было дежавю любого топ-матча с участием «МЮ»: команда, даже проигрывая, терпела и оборонялась, а во втором тайме показала лучшую игру. Гости завладели мячом и здорово смотрелись под прессингом, даже на чужой половине поля. Кстати, после замены Окслейда-Чемберлена на Лаллану прессинг «Ливерпуля» ухудшился.

Территориальное преимущество привело к паре классных подходов (Матич играет пяткой, вау), но не к голевым моментам. Лучший был ещё в начале второго тайма, когда Марсьяль классно разобрался на небольшом пространстве и вышел на отличную позицию для удара, но ударил выше.

Ближе к концовке Сульшер сделал атакующие замены и попытался раскрыть игру в обе стороны. Раньше это иногда работало, но в этот раз навал привёл к голу в ворота «МЮ»: Алисон выбил на Салаха, тот убежал один на один. «МЮ» точно наиграл на гол, но «Ливерпуль» мог забить и больше двух. Максимально убедительная победа.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль» и «МЮ» в разных лигах

Я начал с финансов, ими и закончу. Старт «МЮ», который вышел на «Энфилде», оценивается Transfermarkt в 384 млн евро. Прежде, чем говорить, что это много, сравните со стоимостью старта «Ливерпуля»: 935 млн евро. Да, не играют Погба (вы его ещё помните?), Рашфорд и Мактоминей, но разница в цифрах всё равно слишком большая. Такая пропасть в стоимости составов делают цифры заработка, с которых начался текст, бессмысленными.

И это заодно показывает, что не нужно больше всех зарабатывать, чтобы собрать самую дорогую команду. Нужен топ-тренер, доверие, план и готовность ждать несколько лет. «Ливерпуль» после долгих лет хаоса проделал все эти шаги. «МЮ» пора уже хотя бы составить план.

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В материале использованы данные Opta.

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