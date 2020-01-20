Возвращение нападающего в большой футбол обещает стать ярким. Об этом и другом – в обзоре событий дня.

Кокорин продолжает удивлять на тренировках «Зенита». Теперь забил в падении через себя

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии



В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. В конце матча преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 13 встреч. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 39 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).



«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.

Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»



Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.



Футболист отправил мяч в ворота после навеса с фланга.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита».

Напомним, Кокорин получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Минувшим летом у него истёк срок действия контракта с «Зенитом». 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу он подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое рассчитано до ближайшего лета. Заявить нападающего на первую часть сезона клуб не смог.

«Бавария» разгромила «Герту» и поднялась на второе место в таблице чемпионата Германии



В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



В составе «Баварии» по одному мячу забили нападающий Томас Мюллер и Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, а также полузащитники Тьяго Алькантара и Иван Перишич. Авторами результативных передач стали Перишич, хавбек Леон Горецка и Мюллер.



«Бавария» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе мюнхенской команды 36 очков. «Герта» (19) занимает 14-е место.



В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» на своём поле встретится с «Шальке-04», а «Герта» в гостях сыграет с «Вольфсбургом». Оба матча состоятся 25 января.

«Интер» упустил победу над «Лечче» в матче Серии А



В матче 20-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Интер» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Либерти и Маттео Боттегони.



Счёт был открыт в середине второго тайма. На 71-й минуте автором забитого мяча стал Алессандро Бастони, которому помог отличиться Кристиано Бираги. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие, счёт сравнял Марко Манкозу с передачи Жана Маера.



«Интер», набрав 47 очков, остался на втором месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лечче» (16) — на 17-м месте.

«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»



«Сантос» сделал предложение «Спартаку» об аренде защитника Айртона Лукаса, однако получил отказ, сообщает Terra.



По информации источника, бразильский клуб хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока. Однако красно-белые не согласились на такое предложение.

Напомним, Айртон перешёл в московский «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу.

Агент подтвердил интерес «Локомотива» к экс-хавбеку лондонского «Арсенала» Асано



Нобуаки Танабе, агент японского полузащитника белградского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется московский «Локомотив».



«Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно», — приводит слова Танабе Sport24.



Асано перешёл в «Партизан» летом 2019 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 25-летний японский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Сербии (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с сербским клубом действует до лета 2022 года.