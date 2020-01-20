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Александр Кокорин соскучился по футболу и поражает всех на тренировках, видео

Кокорин продолжает удивлять на тренировках
Игорь Киреев
Кокорин продолжает удивлять на тренировках «Зенита». Теперь забил в падении через себя
Возвращение нападающего в большой футбол обещает стать ярким. Об этом и другом – в обзоре событий дня.
Футбол / РПЛ 0

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. В конце матча преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 13 встреч. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 39 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).

«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (34) занимает пятое место.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
19 января 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 ван Дейк – 14'   2:0 Салах – 90+3'

Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.

Футболист отправил мяч в ворота после навеса с фланга.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита».

Напомним, Кокорин получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Минувшим летом у него истёк срок действия контракта с «Зенитом». 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу он подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое рассчитано до ближайшего лета. Заявить нападающего на первую часть сезона клуб не смог.

«Бавария» разгромила «Герту» и поднялась на второе место в таблице чемпионата Германии

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Баварии» по одному мячу забили нападающий Томас Мюллер и Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, а также полузащитники Тьяго Алькантара и Иван Перишич. Авторами результативных передач стали Перишич, хавбек Леон Горецка и Мюллер.

«Бавария» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе мюнхенской команды 36 очков. «Герта» (19) занимает 14-е место.

В 19-м туре Бундеслиги «Бавария» на своём поле встретится с «Шальке-04», а «Герта» в гостях сыграет с «Вольфсбургом». Оба матча состоятся 25 января.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
19 января 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 60'   0:2 Левандовски – 73' (пен)   0:3 Алькантара – 76'   0:4 Перишич – 84'

«Интер» упустил победу над «Лечче» в матче Серии А

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Интер» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лечче на стадионе «Виа Дель Маре». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Либерти и Маттео Боттегони.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 71-й минуте автором забитого мяча стал Алессандро Бастони, которому помог отличиться Кристиано Бираги. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие, счёт сравнял Марко Манкозу с передачи Жана Маера.

«Интер», набрав 47 очков, остался на втором месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лечче» (16) — на 17-м месте.

Италия - Серия А. 20-й тур
19 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Бастони – 71'   1:1 Манкозу – 77'

«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»

«Сантос» сделал предложение «Спартаку» об аренде защитника Айртона Лукаса, однако получил отказ, сообщает Terra.

По информации источника, бразильский клуб хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока. Однако красно-белые не согласились на такое предложение.

Напомним, Айртон перешёл в московский «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу.

Агент подтвердил интерес «Локомотива» к экс-хавбеку лондонского «Арсенала» Асано

Нобуаки Танабе, агент японского полузащитника белградского «Партизана» Такумы Асано, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется московский «Локомотив».

«Да, «Локомотив» действительно заинтересован в приобретении Асано в это трансферное окно», — приводит слова Танабе Sport24.

Асано перешёл в «Партизан» летом 2019 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 25-летний японский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Сербии (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с сербским клубом действует до лета 2022 года.

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