Гаттузо могут уволить спустя месяц после назначения. «Наполи» превращается в середняка

Месяц назад преемником великого Карло Анчелотти в «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо. Он был призван навести порядок в команде, но, видимо, что-то пошло не так. Беспорядка (как и вопросов) к руководству клуба стало только больше, и итальянские СМИ пишут, что Гаттузо может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Всего через месяц после назначения.

Почему команду покинул Карло Анчелотти?

Карло Анчелотти возглавил «Наполи» в мае 2018 года, подписав контракт сроком на три года. Сменил на посту он Маурицио Сарри, который в своём последнем сезоне набрал вместе с командой 91 очко, отстав от «Ювентуса» всего на четыре балла. Интересный факт: этого количества очков хватило бы для чемпионства в сезоне-2018/2019.



Анчелотти кардинально поменял футбол неаполитанцев, избавившись от так называемого саррибола. Как мы знаем, Сарри небольшой фанат ротации, у него есть костяк из условных 13-15 игроков, которые могут выходить на поле. Ситуация с Карло — противоположная. За первые 10 матчей у руля Карло дал сыграть всем игрокам, которые были готовы принимать участие в матче. Фантастика. Команда стала меньше владеть мячом, стало меньше передач ради передач, зато повысился процент обостряющих передач непосредственно в штрафную и общее количество ударов (в том числе из-за штрафной).

Гаттузо сменил Анчелотти в «Наполи». Абсурд или оправданное решение? В назначении Дженнаро Гаттузо больше логики, чем может показаться сразу.

Проблемы Анчелотти начались в следующем сезоне. На фоне неутешительных результатов хладнокровный Анчелотти потерял самообладание. Итальянец не раз пропускал пресс-конференции, удалялся во время матча и в открытую критиковал клуб по пустякам. За 15 туров команда набрала лишь 21 очко, и хотя «Наполи» смог выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, руководство клуба решило отправить в отставку именитого итальянца.

Скандалы в Неаполе, Аурелио Де Лаурентис в огне

Увольнение Анчелотти приблизил ещё один неприятный инцидент. В октябре прошлого года у клуба возникли сложности с продлением контрактов Мертенса и Кальехона. Президент клуба дал следующий комментарий:



«Я совершенно не готов пытаться их удерживать. У каждого игрока есть цена в зависимости от того, на какой позиции он играет, как он играет и каков его возраст. Если они хотят продать себя в Китай, чтобы получать много денег и при этом жить в дерьме два или три года, это их проблемы. Я не могу воспринимать китайскую лигу как конкурентоспособную. Она значительно уступает ведущим европейским чемпионатам. Если Мертенс и Кальехон считают по-другому, это их проблемы».

По сообщениям итальянских СМИ, агенты игроков хотели повышения заработной платы для своих подопечных, но у руководителя-диктатора на этот счёт было своё мнение.



В ноябре прошлого года в связи с неудовлетворительными результатами президент дал приказ запереть команду на неделю на территории тренировочной базы. Игроки проигнорировали решение президента клуба, до базы доехал лишь Карло Анчелотти. Аурелио Де Лаурентис рвал и метал. Сначала он сократил зарплаты игрокам, а потом заблокировал все переходы в зимнее трансферное окно на выход. Конфликты продолжались, внушительный штраф за критику руководства получили Инсинье и Аллан.



У президента клуба состоялся разговор с Карло Анчелотти, где последнему дали несколько матчей на исправление ситуации. После ничейного результата с «Удинезе» в 15-м туре чемпионата безвыигрышная серия «Наполи» продлилась до девяти матчей. Аурелио Де Лаурентис и Карло Анчелотти, будучи давними друзьями, поняли, что в клубе нужно что-то менять и разошлись без конфликта. После победного матча Лиги чемпионов против «Генка» Карло Анчелотти был отправлен в отставку.

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Шанс для Гаттузо

Новым главным тренером «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо, ранее возглавлявший «Милан». С россонери в сезоне-2018/2019 Гаттузо занял пятое место в чемпионате. Всё лето агенты итальянца искали новый клуб, Дженнаро мог даже возглавить «Динамо». По слухам, именно ради этого он приезжал в Москву, но тогда ничего не получилось.

Месяц назад Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи» после увольнения Карло Анчелотти, подписав контракт до 2021 года с зарплатой 3 млн евро в год. Как сообщают в Италии, перед тем как принять предложение неаполитанцев, Гаттузо отказал 18 клубам. И всё же выбор руководства, мягко говоря, удивил всю футбольную общественность. У Гаттузо-игрока есть крутой бэкграунд, но его нет у Гаттузо-тренера. По-настоящему серьёзный клуб в его тренерской карьере был только один — «Милан». Вот как прокомментировал Де Лаурентис свой выбор.



«Последние месяцы уходящего года не принесли нам удовлетворения и удовольствия, которые мы получали ранее. Но я уверен, что назначение Дженнаро Гаттузо, усердная работа команды и наше единство сделают свое дело. Впереди у нас светлое будущее».

Светлое будущее не наступило. У Гаттузо четыре поражения в шести матчах у руля команды. Команда занимает 11-е место и имеет в своём активе 28 очков. Ситуация катастрофическая. Де Лаурентис поддерживал Дженнаро Гаттузо всё это время, но после очередного поражения от «Фиорентины» пришёл в бешенство.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство клуба может уволить Гаттузо спустя всего месяц после назначения, а сам Де Лаурентис желает снова видеть у руля Карло Анчелотти. Проблема в том, что сам Карло уже трудится в «Эвертоне» и возвращение в Италию в ближайшее время точно не планирует.



Следующие два матча у «Наполи» против «Лацио» в Кубке и против «Ювентуса» в чемпионате. Оба соперника находятся в потрясающей форме, и от этих матчей наверняка будет зависеть судьба Гаттузо. Новые поражения президент попросту не простит.