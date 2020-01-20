Игра рукой в атаке и в защите судится по-разному. Это абсурд

Разберём два эпизода. В обоих судьи использовали видеоповтор, оба не привели к скандалу – решения в итоге были признаны правильными.

Первый случился в матче «Барселоны» с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. На 59-й минуте Лоди сделал неудачный вынос, мяч взлетел над штрафной. Первым на подборе был Месси. Он обработал мяч, пробросил мимо Сауля и точным ударом в дальний угол не оставил Облаку шансов.



Вы наверняка видели тот эпизод. Если нет – там было касание мяча рукой. Месси не удалось обработать сложный мяч идеально (запомните этот день, когда ещё такое случится?), и тот после касания поднялся довольно высоко в воздух. И попал в капитанскую повязку. Вот эти эпизоды покадрово.



Месси принимает мяч.

Мяч отскочил вверх и попал в руку.

Важное уточнение: касание рукой было отскоком мяча от ноги самого Лео. Это действительно важная деталь, она пригодится.



Судьи просмотрели видеоповтор. Вот картинка, которая была у Хосе Гонсалеса. Вопросов нет. Рука не отставлена, но это не имеет значения: сейчас учитывается любое касание. Это рука, гол отменён справедливо.

Запомнили и переходим ко второму эпизоду. Он случился в матче «Манчестер Сити» с «Кристал Пэлас». Канселу сильно прострелил с правого фланга, Ридевальд выставил ногу и прервал прострел. Но от ноги мяч отлетел в выставленную вперёд руку. В этом случае не было даже подозрений на плечо: мяч попал в кисть.

Видео доступно на «Чемпионате».



Всё это было видно даже манчестерским чайкам, и судья Грэмм Скотт сразу указал на точку, но видеоассистент Адам Нанн посмотрел повтор и сказал главному, что решение нужно отменить (в Англии арбитр в поле не смотрит повторы сам – решение принимает ассистент, который сидит за монитором). Сюрреализма добавила надпись на огромном мониторе стадиона: No Handball.

Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

После матча АПЛ выпустила заявление. В нём подтверждается то, о чём все и так догадались: что мяч попал в руку после касания ногой, а это не считается умышленной игрой рукой. Приведена цитата из 12-го пункта правил Международного совета футбольных ассоциаций: попадание мяча в руку, если он отскочил от головы или другой части тела (включая ногу), не считается умышленной игрой рукой.



Кажется, болельщики «Сити» были готовы к чему-то подобному. Они массово принесли на стадион плакаты с осуждением VAR разной степени цензурности и эмоциональности. Но вообще-то болельщики неправы. Проблема не в VAR, а в самих футбольных правилах.

Что не так с определением игры рукой

Итак, мы имеем правило: касание мяча рукой не является нарушением правил, если мяч отскочил в руку от другой части тела. Верно? Нет. Это зависит от поля – и вот тут начинается абсурд.



АПЛ ссылается не на собственную трактовку правил, а на единые правила для всех турниров. То есть матч Суперкубка Испании, где мяч отскочил в руку Месси от его же ноги, судили по таким же правилам. И гол также отменили по делу. Итого имеем следующую ситуацию: если мяч отскочил в руку от ноги игрока в его собственной штрафной – это не нарушение, игру можно продолжать. А если мяч отскочил в руку от ноги в чужой штрафной – это нарушение, игру нужно остановить. И у меня в этой связи есть один важный вопрос.

А с какой стати?

Представьте себе алкоголика. Ладно, смягчим: представьте себе человека, который принимает антибиотики. Врач запретил ему пить спиртное. Поэтому он идёт с друзьями в бар, все вокруг наливают, шумят, выпивают, а он сидит с зелёным чаем. Потом он приходит домой, идёт на кухню, с облегчением вздыхает, наливает себе водку и… Ну вы поняли.



Мы так не делаем (ведь не делаем, правда же?), зато в миллиардном бизнесе, в котором каждый гол стоит огромных денег, а на службе судей (то есть справедливого управления игрой) самые современные технологии, это нормально. Точка зрения на игру рукой может быть гибкой и меняться с каждым метром. Здесь нарушение, а если отойти чуть подальше, то уже не нарушение.



Дело не в этих конкретных эпизодах. Пенальти в ворота «Кристал Пэлас» ничего не меняет в сезоне АПЛ (чтобы «Ливерпуль» не стал чемпионом, а «Сити» не попал в Лигу чемпионов, нужны два чуда). Отменённый гол Месси имел определённые последствия, но за них большинство болельщиков «Барселоны» наверняка испытывает к судьям искреннюю благодарность. Дело не в эпизодах, а в принципе.

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Если судить непоследовательно, видеоповторы не помогут. Сейчас, когда с помощью VAR игра стала буквально прозрачной, мы столкнулись с тем, что даже на предвзятость и слабое зрение судей нельзя списать всё. Есть непоследовательность в самих правилах.



Раньше мы это не замечали именно из-за того, что проще было списать всё на субъективность арбитров. Если бы гол Месси был засчитан или отменён без участия VAR, дискурс вокруг решения судьи основывался бы на том, что считать рукой, а что – плечом. Если бы VAR не отменил пенальти за руку Ридевальда, никому не пришло бы в голову назвать пенальти ошибкой. Сейчас нет пространства для споров: мы видим всё, что происходит на поле, и судьи тоже. Подводят непоследовательные правила. Их надо менять.



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