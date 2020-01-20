Нашим клубам надо качественнее тренироваться, а не играть чаще. Это главная тема

Спустя несколько дней после того, как клубы РПЛ бодро проголосовали за инициативу расширить турнир до 18 клубов, стало более-менее понятно, что изначально речь шла о спортивных, а не экономических предпосылках. Косвенно это можно было выяснить по тому факту, что лига приняла прогнозируемо наименее выгодный с точки зрения финансов вариант — чистое увеличение количества матчей, без разделения турнира на две группы после первого этапа. Однако важно было дождаться официальной позиции РФС.

Если в РПЛ задумались о конкуренции, то дело не в количестве клубов и матчей Но разделение на группы — естественный выход для лиги вроде нашей.

Теперь она получена. Генеральный секретарь союза Александр Алаев сомневается, что эффект от изменений будет положительным. «Если говорить об интенсивности, то мы видим, что большинство матчей Премьер-Лиги уступает по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить. Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение количества команд и соответственно игр в чемпионате решит эти проблемы», — сказал Алаев в интервью РИА «Новости».



Итак, речь всё же о том, чтобы уменьшить отставание от топ-лиг в интенсивности игры. В таком случае есть несколько вопросов. Первый: много тренерских мнений по поводу инициативы лиги вы встречали за последние дни? Руководители клубов высказываются охотно, но за интенсивность игры отвечают всё же не они. Тех, кто отвечает, похоже, никто и не собирался спрашивать.



Второй вопрос. Если отставание от топ-лиг признаётся, то почему речь идёт только о мерах, связанных с количеством матчей? Всё ли в порядке с подготовкой тренеров и их обучением, можно ли его назвать соответствующим дню и году на календаре? Если пробовать честно отвечать и на этот вопрос, станет понятно, что нам не обойтись простым увеличением количества команд в РПЛ.



Третий вопрос. Есть ли у лиги и РФС понимание, что увеличение количества матчей ещё усложнит логистику для команд, а вместе с ней и тренировочный и восстановительный процесс? Да, в Германии, например, тоже 34 тура, но расстояния, преодолеваемые клубами за сезон, не сравнимы с российскими. Да, можно ссылаться на то, что даже в ФНЛ играют больше, но именно в ФНЛ возник печально известный жанр тренировки в самолёте и выходные по два-три дня только из-за того, что после тяжёлого матча был ещё и тяжёлый путь домой. Увеличение количества матчей делает почти бессмысленной и практику приглашения хороших европейских тренеров — их идеи столкнутся с дикой спецификой РПЛ, к которой надо адаптироваться дольше, чем живёт терпение у наших клубных боссов.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И самое важное: в лишних матчах, выходных после них и восстановительных занятиях теряется возможность тренироваться и модернизировать тренировочный процесс. Это самое главное, о чём стоить говорить. Отставание в интенсивности — это уже следствие проблемы, а её причина в том, что наши игроки недостаточно быстро мыслят на поле. Это, в свою очередь, не вопрос количества матчей, а вопрос качества тренировок — каждая из них должна выстраиваться таким образом, чтобы у футболистов не было ступора на поле, боязни взять ответственность или нежелания рисковать.



На данный момент РПЛ не справляется с этим даже в режиме 30 матчей за сезон + кубок + еврокубки. Выбор из числа российских игроков невелик по той же причине: на юношеском и молодёжном уровне футболисты готовятся конвейером, им не хватает индивидуальности, а творчество подавляется стремлением к сиюминутному и потому мнимому результату. Главное, о чём действительно стоит говорить — не расширение лиги (хотя вариант с разделением на группы всё равно жизнеспособен), а необходимость инвестиций в образование тренеров и игроков для более качественных тренировок.