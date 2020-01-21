«Сердцем и душой я в «Спартаке». Айртон остался единственным бразильцем в клубе

Ещё недавно бразильская «диаспора» была самой обширной в «Спартаке». После того как Педро Роша, Луис Адриано и Фернандо разошлись по другим командам – кто в аренду, кто насовсем, – от неё остался один представитель. Да и того СМИ настырно сватают на родину. Сейчас клуб Пеле, «Сантос», называют претендентом на Айртона Лукаса. Только сам защитник об этом толком ничего не знает. Ну, или умело конспирируется.

— Официальных предложений мне не поступало, — уверяет Айртон, когда мы устраиваемся за столиком гостиничного ресторана в Абу-Даби. — Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошёл всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой в этой команде. Спокойно работаю на сборе и ни на что постороннее не отвлекаюсь.

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— Вы остались единственным бразильцем в «Спартаке». Скучаете по соотечественникам?

— Конечно скучаю. Мы с парнями здорово сдружились. С ними приятно было работать и общаться. Но футбол таков, что часто приходится встречаться и прощаться. На первых порах без земляков было совсем грустно, но сейчас уже попривык. К тому же связь у нас не прерывается: есть общий чатик в WhatsApp, часто болтаем по телефону.



— Как у них дела?

— Хорошо. Главное, что все при деле и играют. С Адри созваниваемся часто, с Рошей – реже. Педро перешёл в новую команду, осваивается, готовится к сезону. Когда обустроится, и общение вернётся на круги своя. У Фернандо тоже всё нормально, как и у Зе, собственно.

Видео доступно на «Чемпионате».

— С какой самой большой трудностью вы столкнулись за год в России?

— Холод. Раньше у меня не было опыта игры при таких низких температурах. Но и к этому привыкаешь. Какими бы ни были погодные условия, нужно выходить на поле и радовать болельщиков. По крайней мере пытаться это делать.



— По фейжоаде скучаете?

— Немножко. Не только по фейжоаде, по другим бразильским блюдам тоже. Такой фасоли, как в Бразилии, в Москве не найти.



— В комичные ситуации попадали?

— Даже вспомнить нечего. Пока обвыкся, уже и жена приехала, забеременела. А с рождением сына времени на приключения вообще не осталось. Тренировки, дом, магазин.



— Перед Новым годом вы выложили в «Инстаграме» трогательный ролик о крещении сына. Как в Бразилии этот обряд проводится?

— В процедуре нет ничего необычного, но для нас, католиков, сам по себе обряд крещения очень важен. Церемония проходила в церкви. Крёстными взяли общих друзей, не из футбольного мира.

— Отцовство изменило вас? Сделало более серьёзным, ответственным?

— Создание семьи было моей давней мечтой, и она сбылась. Рождение сына, безусловно, изменило мою жизнь. С ним я чувствую себя самым счастливым человеком на свете, но вместе с тем ощущаю и большую ответственность. Благодарю Бога, что так хорошо всё сложилось.

— В Латинской Америке ранние браки в порядке вещей. Вы не исключение?

— Мы познакомились ещё подростками: мне было 15 лет, ей – 16. Какое-то время встречались, но потом расстались, поскольку ни она, ни я ещё ничего во взрослой жизни не смыслили. Наверное, даже хорошо, что мы тогда разошлись, сделали паузу в отношениях и всё переосмыслили. Вторая попытка построить отношения оказалась во всех отношениях успешнее. Надеюсь, наш брак будет долгим счастливым.

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— Вы производите впечатление спокойного, рассудительного молодого человека. Даже в юности не чудили?

— Были и шутки, и шалости, не без этого, но ничего из ряда вон я себе не позволял. По мере взросления ответственность только повышается – и за себя, и за близких. Время меняет людей.



— Марио Фернандес честно признавался, что имел проблемы с алкоголем, пока не приобщился к вере. У вас ничего подобного не было?

— Абсолютно. Я в юности вообще не пил.



— Вы, кстати, с ним общаетесь?

— Знаем друг друга, но близких отношений нет. Встречаемся только на поле, в дни игр.



— Тяжело с ним было в последнем дерби?

— Конечно сложно. Марио – классный футболист, и для меня большая честь играть против него. Впрочем, это касается не только Фернандеса – в других командах тоже хватает сильных мастеров. Противостоять им трудно, но очень интересно.



— Победа над ЦСКА — самое приятное воспоминание из первой части сезона?

— Пожалуй. У «Спартака» были и другие удачные игры, но победа в таком дерби – это всегда нечто особенное.

Фото: spartak.com

— Чем объяснить резкие перепады в игре «Спартака» во втором полугодии 2019-го?

— Сложно сказать наверняка, почему так случилось. Возможно, потому что команда сильно обновилась. Произошла широкая ротация: многие ушли, многие пришли. Где-то просто не хватало последнего паса в игре. Надеюсь, после возобновления чемпионата мы исправим ситуацию. У нас очень умный, грамотный тренер, который пытается поставить «Спартаку» новую, более эффективную игру. Постараемся весной как можно выше подняться в таблице.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Негативная атмосфера на трибунах в начале сезона закрепощала, нервировала?

— Не скажу, что сильно, но влияла. Настроения болельщиков напрямую зависят от наших результатов. Неблагоприятный фон вокруг команды можно исправить только победами, что мы и надеемся сделать весной.



— В последние недели в «Спартаке» Кононов выглядел подавленным?

— Никто не вешал нос, все продолжали работать, стиснув зубы, чтобы переломить ситуацию. Это футбол, тут всякое бывает, в том числе чёрные полосы. Если опустишь руки, начнёшь переживать, дела на лад точно не пойдут.

— С приходом Тедеско обстановка на стадионе будто бы сама собой нормализовалась, нет?

— Вне зависимости от внешних факторов футболист должен быть сосредоточен на своей работе. Если каждый правильно и на совесть делает своё дело, будут и победы, и позитивная обстановка в раздевалке и на трибунах. Сейчас у нас есть время на подготовку, чтобы с хорошим настроением возобновить сезон и выдать результат.

— Какое место по итогам сезона сочтёте приемлемым?

— Не хочу делать прогноз, потому что отрыв от лидирующей группы достаточно большой. Нужно пахать от игры к игре, а очки посчитаем в конце сезона.



— Тедеско передвинул вас из защиты в полузащиту. Объяснил, зачем и почему?

— С приходом нового тренера мы поменяли схему – стали играть в три защитника. Соответственно у меня появилось больше возможностей подключаться в атаку. Для меня эта схема не то что не нова – привычна: в Бразилии я часто играл по ней. В любом случае мы должны выполнять требования тренера, потому что он в команде главный. Тренер выбирает тактику, а наше дело – выполнять установки.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Вас часто упрекают в недостаточной конкретике впереди – мало обостряющих передач, ударов по воротам. Согласитесь?

— Безусловно согласен. Думаю, на зимних сборах мы уделим повышенное внимание завершающей фазе атаки, чтобы во второй части сезона более эффективно использовать свои шансы на поле.



— Тедеско чем-то удивляет?

— Приятно, что наш тренер очень открытый, активный человек. Тедеско всегда старается нам помочь. Своим участием в беговых упражнениях он тоже оказывает нам психологическую поддержку. Игроки видят, что он выполняет такую же работу, как и все, и проникаются к нему ещё большим уважением. В период сборов любая поддержка футболистам нужна и важна, особенно со стороны главного тренера.

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— В эти дни вы могли быть не в Абу-Даби, а в олимпийской сборной Бразилии. Что там за история приключилась?

— Ничего особенного. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.



— Что, совсем не расстроились?

— Нет, не было ничего такого. В сборной тоже предполагали такое развитие событий. Всё-таки речь шла об очень продолжительном периоде, притом что турнир выходит за рамки календаря ФИФА.

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— После ноябрьской встречи с Понсе в матче олимпийский сборных Бразилии и Аргентины подкалывали друг друга?

— На поле было не до шуток: игра получилась горячая, накал страстей высокий. После игры буквально парой фраз перекинулись. Но когда возвращались в Россию, а мы летели одним рейсом, вдоволь наговорились, в том числе об этом.