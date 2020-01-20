«Реал» за 30 миллионов купил игрока для второй команды. Кто такой Рейньер

«Реал» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера. 18-летний бразилец подписал с мадридским клубом контракт на 6,5 лет. Рассказываем о новичке «сливочных».

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Как «Реал» покупал Рейньера

«Реал» продолжает вкладываться в молодых игроков атаки из Бразилии. Ранее в Мадрид переехали вингеры Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс, а теперь новичком команды стал атакующий центральный полузащитник Рейньер. Судя по всему, клубы согласовали сделку ещё до нового года, но отложили объявление о трансфере до 20 января, поскольку только накануне бразильцу исполнилось 18 лет. Сообщалось, что «сливочные» опередили в борьбе за талантливого игрока «Атлетико», «Барселону», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Сити».

Сумма трансфера Рейньера в «Реал» составила 30 млн евро. Это, кстати, не очень понравилось главному тренеру «Фламенго» Жорже Жезушу. Португалец сказал в одном из интервью: «Рейньера нельзя продавать за 30 млн евро. Система «Бенфики» впечатляет, так как она продаёт игроков выше их стоимости. «Фламенго» же до сих пор не знает, как оценивать своих футболистов».

Планируется, что до лета Рейньер будет выступать за фарм-клуб Мадрида «Кастилью». Одна из причин – присутствие в заявке первой команды трёх игроков без гражданства Евросоюза. Все вакансии заполнены, хотя «Реал», по утверждению испанских СМИ, работает над тем, чтобы Винисиус Жуниор получил двойное гражданство. Кроме того, поступило предложение от «Эспаньола» об аренде бразильца до конца сезона.

Каковы сильные качества Рейньера

У Рейньера хорошие гены с точки зрения выбранного им вида спорта. Отец атакующего полузащитника – бывший игрок бразильской сборной по футзалу Мауро Бразилиа, чемпион мира 1985 года. Неудивительно, что технически он подготовлен совершенно. По мнению специалистов, новичок «Реала» отлично контролирует и сохраняет мяч под давлением, уверенно продвигается вперёд на ведении и обыгрывает один в один. Он хорошо находит свободное пространство между линиями обороны соперника, обладает умной разрезающей передачей и поставленным ударом. При этом работоспособен, достаточно быстр. В общем, у Рейньера есть всё необходимое, чтобы заиграть на высоком уровне.

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В Бразилии Рейньера сравнивают с Кака. Молодой полузащитник тоже достаточно высок (его рост – 185 см), действует в той же роли и в похожей манере. Кстати, его качества три года назад оценил бывший главный тренер ЦСКА Зико, благодаря которому Рейньер перешёл из «Флуминенсе», где игрока недостаточно ценили, во «Фламенго». Эти клубы – принципиальные соперники. Сегодня бразильца наряду с Ансу Фати из «Барселоны» называют самым талантливым футболистом данного возраста.

Как развивается карьера Рейньера

Рейньер прибудет в расположение «Реала» не сразу после официального объявления о переходе. Сейчас в Колумбии проходит южноамериканская квалификация к Олимпиаде-2020, так что атакующий полузащитник находится в сборной Бразилии U23. Несложно догадаться, что новичок «сливочных» – самый молодой игрок в составе «селесао». Тем не менее все ждали его вызова. До этого Рейньер был капитаном юношеской сборной Бразилии, за которую забил пять голов в десяти матчах.

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За первую команду «Фламенго» воспитанник клуба начал играть благодаря работе под руководством опытного Жорже Жезуша. Дебютировал в августе 2019-го в матче Кубка Либертадорес с «Эмелеком», а затем выходил на поле только во встречах чемпионата Бразилии. Сыграл 14 матчей в Серии А, забил шесть голов и сделал две голевые передачи. Солидный результат для 17-летнего на тот момент футболиста. В составе «Фламенго» Рейньер завоевал Кубок Либертадорес и выиграл чемпионат Бразилии. Так что «новый Кака» стал привыкать к победам ещё до появления в «Реале».