Болельщик пообещал взорвать «Открытие Арену». На стадион приезжали кинологи

Полиция провела проверку на «Открытие Арене» из-за угроз взорвать «Спартак»



Сегодня, 20 января, сотрудники московской полиции провели проверку на стадионе «Открытие Арена», где свои домашние матчи проводит «Спартак».



Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», виновником внеплановой активности сотрудников правопорядка стал 48-летний житель столицы Альберт Князев. Находясь в нетрезвом состоянии, он позвонил в ОВД Тверского района и заявил, что в ближайшее время «взорвёт «Спартак».



После звонка на стадион прибыли кинологи с собаками, однако взрывные устройства обнаружены не были. Сотрудники полиции затем отправились домой к Князеву. Тот оказался в окружении шарфов и нескольких бутылок с алкогольными напитками. В итоге мужчину доставили в отделение.



Ранее сообщалось, что в Москве увеличилось количество ложных звонков о минировании различных заведений.

«Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в товарищеском матче



В товарищеском матче на сборе в Испании «Локомотив» встречался с румынским «Стяуа». Игра прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась ничьей со счётом 3:3.



Голами в составе «железнодорожников» отметились полузащитники Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, а также нападающий Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме встречи пенальти не сумел реализовать форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. За «Стяуа» забили защитники Марко Момчилович и Кристьян Маня, оформивший дубль.



Первый тренировочный сбор «железнодорожников» продлится до 27 января. На сборе в Испании московский «Локомотив» проведёт ещё два контрольных матча: 23 января «железнодорожники» сыграют с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком».

Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Локомотив» Рассказываем, что будут пытаться предпринять «железнодорожники» в зимний трансферный период.

«Динамо» разгромило «Заглембе» в товарищеском матче, Игбун оформил хет-трик



В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с польским «Заглембе». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Калиста» в Белеке и завершилась победой московской команды со счётом 5:1.



Голами в составе «Динамо» отметились нападающие Максимилиан Филипп, Карилл Панченко и Сильвестр Игбун, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «Заглембе» стал полузащитник Якуб Тосик, успешно реализовавший пенальти.

«Реал» объявил о трансфере 18-летнего бразильца Рейньера



Полузащитник «Фламенго» Рейньер перешёл в мадридский «Реал», сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».



Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец присоединится ко второй команде «Реала» «Кастилье» после завершения предолимпийского турнира U23 с участием сборной Бразилии.



18-летний Рейньер является воспитанником «Фламенго». Всего он провёл за клуб 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также хавбек принял участие в 10 матчах за юношескую сборную Бразилии U17 и забил шесть голов. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

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Гол Ерёменко помог «Ростову» сыграть вничью с «Пахтакором» в товарищеском матче



В контрольном матче на сборе в ОАЭ «Ростов» встречался с узбекским «Пахтакором». Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. Автором единственного гола «Ростова» стал полузащитник Роман Ерёменко, который успешно реализовал пенальти. Напомним, «Пахтакор» является действующим чемпионом Узбекистана.



В следующем матче на тренировочном сборе подопечные Валерия Карпина сыграют с «Ригой». Встреча состоится 24 января. Напомним, «Ростов» прибыл на зимний сбор в Абу-Даби 11 января.

«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром берлинского «Униона»



Нападающий берлинского «Униона» Себастьян Андерссон привлёк внимание двух европейских клубов, сообщает Kicker.



По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и «Валенсия». При этом маловероятно, что Себастьян покинет команду в зимнее трансферное окно. Сам швед предпочёл бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



По условиями контракта Андерссона с «Унионом», игрок станет свободным агентом в случае вылета коллектива из Бундеслиги по итогам нынешнего сезона. Если же команда сохранит прописку в высшем дивизионе, соглашение будет продлено на год.



Андерссон начинал карьеру на родине, а в 2017 году перебрался в Германию, став игроком «Кайзерслаутерна». Спустя год Себастьян перешёл в «Унион». В сборную Швеции вызывается с 2017 года.



В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром «Униона». На его счету 8 голов (1 – с пенальти) в 18 матчах чемпионата Германии.

5 известных свободных агентов с января 2020 года. Один из них может перейти в «Зенит» Ещё двое выступали ранее в РПЛ.

В Италии фанаты насмерть сбили болельщика вражеской команды. Арестованы 25 человек



В Италии в результате наезда погиб болельщик «Вультур Рионеро» Фабио Туччиарьелло, сообщает Football Italia.



Инцидент произошёл вечером 19 января недалеко от города Потенца. 39-летний мужчина был сбит автомобилем, в котором находились фанаты клуба «Мелфи», являющегося принципиальным соперником «Вильтур Рионеро». Травмы различной степени тяжести получили ещё три болельщика, один из них находится в тяжёлом состоянии.



По итогам произошедшего был арестован 30-летний водитель транспортного средства, а также ещё 24 человека, которые, как утверждается, являются фанатами «Вильтур Рионеро» и причастны к инциденту.



Учитывая тот факт, что «Вультур Рионеро» и «Мелфи» не предстояло проводить очную встречу, предполагается, что конфликт между болельщиками случился в момент, когда они направлялись на матчи своих команд.