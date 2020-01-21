«Зенит» начинает наигрывать состав с Малкомом. Семак должен найти лишнего легионера

Сегодня «Зенит» сыграет первый матч на сборе в Катаре и в 2020 году. Чемпион и лидер РПЛ встретится с местным клубом «Аль-Увайнах». Следить за тем, какой состав и тактику будет выбирать в зимних спаррингах главный тренер Сергей Семак, крайне интересно, поскольку с возвращением в строй травмированного Малкома у сине-бело-голубых становится семь реальных кандидатов на шесть легионерских мест в основе. Это защитники Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Малком и Себастьян Дриусси, а также нападающий Сердар Азмун. Значит, кому-то из них придётся оставаться на скамейке запасных. В заявке сине-бело-голубых на сезон есть ещё четыре иностранца – Йордан Осорио, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Роберт Мак, но они и раньше мало играли, а ситуация с двумя аргентинцами вообще неопределённая из-за травмы и трансфера. Разберём возможные решения Семака.

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Основа «Зенита» без Дугласа Сантоса

Начнём с того, что позиции некоторых легионеров в стартовом составе «Зенита» особенно прочны. Например, в центре обороны точно должны выходить два иностранца, так как за спинами Ивановича и Ракицкого нет российского центрального защитника. Барриоса тоже заменить без потери качества невозможно, поскольку в отсутствие колумбийца в опорной зоне сине-бело-голубых гуляет ветер. Малком, понятное дело, будет играть, если на сто процентов восстановится после травмы: теперь можно без спешки вписывать бразильца в состав. В общем, есть как минимум четыре легионера с твёрдым местом в основе.

При сохранении схемы 4-4-2 один из вариантов – оставлять на скамейке Дугласа Сантоса. Просто потому что ему есть равноценная замена в лице Юрия Жиркова. Однако такой ход со стороны Семака кажется менее вероятным по двум причинам. Во-первых, сам Дуглас Сантос здорово вписался в игру команды и был одним из лучших в первой части сезона, если забыть матч с «Бенфикой» в Лиссабоне. Кроме того, 36-летний Жирков не железный, ему время от времени нужны паузы для восстановления.

Основа «Зенита» без Дриусси

Второе решение – сделать резервиста из Дриусси. Оно вроде бы напрашивается. В первой части сезона аргентинец отметился всего лишь одним голом и одной голевой передачей в 21 матче РПЛ, Лиги чемпионов и Кубка России. Не секрет, что и у самого Себастьяна существуют опасения по поводу сохранения места в основе после возвращения Малкома и Александра Кокорина. В роли левого полузащитника Дриусси способны заменить тот же Жирков, Олег Шатов, Алексей Сутормин, универсалы Далер Кузяев и Александр Ерохин. Возможно, выстрелит в «Зените» Баыуржан Исламхан.

С другой стороны, статистика не должна вводить в заблуждение. Аргентинец по-прежнему очень ценный игрок. Он здорово открывается между линиями, давая «Зениту» дополнительные возможности для быстрых комбинаций, и полезен в прессинге. Снижение результативности Дриусси, очевидно, связано с тем, что в 4-4-2 он просто превратился в чистого полузащитника, хотя всю жизнь был форвардом. Чем дальше он играет от ворот, тем меньше имеет моментов. Себастьян – жертва обстоятельств.

Основа «Зенита» без Азмуна

Ещё один вероятный тренерский ход – превращение в джокера Азмуна. Хотя и к иранцу нет никаких вопросов с точки зрения результативности: за год в «Зените» он забил 23 гола в 42 матчах.

Семаку достаточно отказаться от игры в два нападающих и перейти на 4-3-3 (либо на 4-2-3-1). Дополнительный полузащитник поможет петербургской команде лучше контролировать середину поля, а Малком и Дриусси будут действовать ближе к чужим воротам в роли вингеров. Безусловно, бразильцу с аргентинцем в этих схемах было бы комфортнее. Выбор центрхавов у тренерского штаба сине-бело-голубых велик: Барриос, Оздоев, Кузяев, Ерохин, а также находящийся на просмотре Исламхан. Кстати, в центре поля успешно действовал Дуглас Сантос.

Семаку есть над чем поломать голову перед возобновлением сезона. В ближайшие полгода, до введения нового правила «8+17», лимит станет проблемой для тренера «Зенита». Кто-то из игроков может обижаться, оставаясь на скамейке, но ничего не поделаешь. Пока, наверное, и сам Семак не принял окончательного решения по составу, поэтому спарринги первого сбора вряд ли дадут нам реальную пищу для размышлений и выводов. А вот в феврале, на испанском сборе, картина мало-помалу должна проясняться.