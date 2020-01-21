Кокорин в «Сочи». Почему это решение правильное

В футбольный клуб «Сочи» на правах аренды перешёл Александр Кокорин – пожалуй, самая обсуждаемая фигура последних полутора лет в российском футболе. Конечно, нет смысла напоминать почему – сериал «Паша и Саша» был доступен почти на всех главных каналах страны. Как правило, все мнения об Александре были написаны в негативном ключе, хотя Семак и руководство «Зенита» всеми возможными силами оказывали поддержку талантливому форварду; а таковым он всё-таки является до сих пор. Футболист вернулся, но до оптимальной формы ему ещё далеко, и именно поэтому решение отправить его на берег Чёрного моря доигрывать сезон правильное для всех.

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Кокорин «Зениту» сейчас не нужен даже бесплатно

Первая причина – сейчас в услугах Кокорина «Зенит» абсолютно не нуждается. 10-очковый отрыв от преследователей практически гарантировал чемпионство, провал в Еврокубке освободил от весенних напряжённых игр – так команда Семака подошла к заключительной части первенства. На скамейку больше не нужен дополнительный человек – атакующий потенциал петербуржцев Семак в полной мере раскрыл за счёт тройки Дзюба-Дриусси-Азмун. Вполне вероятно, что если бы Кокорин остался, то он лишь бы выходил на замену – не лучшее применение игроку, который перед возникновением проблем с законом был одним из лучших в команде. За последний нормальный сезон-2017/2018, перед получением травмы, Александр забил 19 мячей и отдал 4 голевые передачи за 35 игр – некоторым нынешним игрокам такое может только сниться. Может ли Кокорин вернуться на свой уровень? Легко. Тем более, как и говорил Валерий Карпин, многие футболисты спокойно возвращаются после разрыва крестообразных связок и других серьёзных травм. Игровое мышление, понимание партнёров, да и техника, в конце концов, остались при нём – такое, в отличие от скорости, растерять за полтора года невозможно.

Вторая цель, которая преследуется этим трансфером, – снять давление с самого Александра. И здесь действительно это логичное решение. Матчи «Зенита» собирают тысячи болельщиков не только на стадионе, но и у экранов различных устройств. Их обсуждают, они попадают в объектив медиаресурсов, даже если петербуржцы встречаются с командой из нижней половины турнирной таблицы. А что в «Сочи»? Несомненно, пиар-служба много работает для привлечения болельщика на стадион, но средняя посещаемость в 14 тысяч человек при возможности в 45 пока не то, что хотелось бы видеть, в том числе и самим поклонникам «южан». Ошибки Александра будут не так заметны, если он проведёт невзрачный матч, – в массовое пространство это не утечёт так, как это могло бы быть в «Зените». Более того, матчи из Петербурга всё же чаще доступны простым гражданам, а для просмотра игр «Сочи» надо прикупить трансляции правообладателя.

Это несомненный плюс для самого футболиста – сторонние факторы не помешают ему спокойно набирать форму и быть готовым к следующему сезону и самое главное – к Лиге чемпионов, высоты которой «Зенит» так и не может покорить.

Связка Заболотный – Кокорин порвёт РПЛ

Следующая причина – Александра отправляют работать с одним из самых тактически продвинутых тренеров на российском пространстве. По поводу Федотова написано много – и про его особый подход к игрокам, и про его задумки на матчи, и про много что ещё. Сам он почти всегда делится с журналистами нюансами построения игры. Во многом за счёт качественного и умного наставника «Оренбург» был крепким орешком для любой команды и ещё не вылетел обратно в ФНЛ. Как будет с «Сочи», покажет оставшаяся часть чемпионата, но возможность поработать с такой интересной личностью у Александра представится впервые, что поможет и ему с совершенствованием тактической грамотности.

Кокорин продолжает удивлять на тренировках «Зенита». Теперь забил в падении через себя Возвращение нападающего в большой футбол обещает стать ярким. Об этом и другом – в обзоре событий дня.

Для черноморского клуба тоже есть ещё ряд сплошных плюсов: к первым матчам будет приковано особое внимание, что хоть и ненадолго, но позволит поднять интерес к клубу. Так случилось, когда в команду перешёл почитаемый в интернете Антон Заболотный, так будет и сейчас. Что и как получится именно в этой сфере, будет также интересно узнать.

«Сочи» в любом случае необходимо усиление – голы команде даются с трудом. Черноморцы третьи с конца по забитым мячам – их всего 16. Александр, способный сыграть как с краю атаки, в качестве второго или центрального форварда явно поможет своей новой команде выполнить главную задачу – остаться в РПЛ. Да и присутствие на поле хорошо знакомого Антона Заболотного позволит играть команде в стиле «большой – маленький», что также варьирует схему атаки для Федотова.



В целом это решение абсолютно правильное. «Сочи» получает усиление здесь и сейчас, «Зенит» готовит себе игрока на будущий сезон, а сам Александр сможет спокойно играть в футбол.