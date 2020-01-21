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Кокорин сделал хет-трик за тайм в товарищеском матче за «Зенит»

Кокорин сделал хет-трик за «Зенит»
«Чемпионат»
Что творит Кокорин! Получил капитанскую повязку «Зенита» и сделал хет-трик за один тайм!
Возможно, это последний матч форварда за питерский клуб.
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» начал день с объявления о том, что Александр Кокорин отправится в аренду в «Сочи».

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От этого перехода получат пользу все три стороны. Даже несмотря на хейтеров.

В тот же день «Зенит» проводил первый матч на сборе в Катаре. И вот тут Сергей Семак удивил. Кокорин вышел в стартовом составе, более того, получил капитанскую повязку. При наличии в составе Дзюбы.

Сам состав был экспериментальным, тренерский штаб будет пробовать различные варианты, вот тут самые основные из них.

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Из тех футболистов, кто железно может считаться основным, на поле вышли Дзюба, Дуглас Сантос, Ракицкий и Барриос. Но и этого хватило, чтобы разбомбить катарский клуб «Аль-Увайнах».

Главным действующим лицом матча стал Кокорин, возникло ощущение, что команда специально играла на форварда, даже Артём Дзюба активно помогал партнёру по атаке.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Аль-Увайнах
Аль-Увайнах, Катар
Окончен
0 : 10
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Кокорин – 6'   0:2 Кокорин – 9'   0:3 Дзюба – 14'   0:4 Дзюба – 34'   0:5 Кокорин – 36'   0:6 Осорио – 56'   0:7 Азмун – 59'   0:8 Азмун – 67'   0:9 Дриусси – 72'   0:10 Азмун – 83'

Александр забил уже на 3-й минуте матча, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Смольникова и взятие ворот отменил.

Но на 6-й минуте Кокорин с подачи Сутормина официально открыл счёт в матче. Это был первый гол Александра.

На 9-й минуте Кокорин сделал дубль, забив пяткой после передачи Дзюбы.

На 13-й минуте ребята поменялись местами, и Дзюба забил с передачи Кокорина.

На 34-й минуте Дзюба оформил дубль, а на 36-й Кокорин забил третий гол в матче.

В перерыве Кокорин был заменён. А матч закончился со счётом 10:0.

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