Возможно, это последний матч форварда за питерский клуб.

Что творит Кокорин! Получил капитанскую повязку «Зенита» и сделал хет-трик за один тайм!

«Зенит» начал день с объявления о том, что Александр Кокорин отправится в аренду в «Сочи».

Кокорин в «Сочи». Почему это решение правильное От этого перехода получат пользу все три стороны. Даже несмотря на хейтеров.

В тот же день «Зенит» проводил первый матч на сборе в Катаре. И вот тут Сергей Семак удивил. Кокорин вышел в стартовом составе, более того, получил капитанскую повязку. При наличии в составе Дзюбы.

Сам состав был экспериментальным, тренерский штаб будет пробовать различные варианты, вот тут самые основные из них.

«Зенит» начинает наигрывать состав с Малкомом. Семак должен найти лишнего легионера Себастьяну Дриусси или Сердару Азмуну придётся сесть в запас?

Из тех футболистов, кто железно может считаться основным, на поле вышли Дзюба, Дуглас Сантос, Ракицкий и Барриос. Но и этого хватило, чтобы разбомбить катарский клуб «Аль-Увайнах».

Главным действующим лицом матча стал Кокорин, возникло ощущение, что команда специально играла на форварда, даже Артём Дзюба активно помогал партнёру по атаке.

Александр забил уже на 3-й минуте матча, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Смольникова и взятие ворот отменил.

Но на 6-й минуте Кокорин с подачи Сутормина официально открыл счёт в матче. Это был первый гол Александра.

На 9-й минуте Кокорин сделал дубль, забив пяткой после передачи Дзюбы.

На 13-й минуте ребята поменялись местами, и Дзюба забил с передачи Кокорина.

На 34-й минуте Дзюба оформил дубль, а на 36-й Кокорин забил третий гол в матче.

В перерыве Кокорин был заменён. А матч закончился со счётом 10:0.