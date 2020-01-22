Сборы ведущих клубов РПЛ: Игбун играет не хуже Кокорина, с ЦСКА тренируется форвард из ПФЛ

Подготовка клубов РПЛ к сезону в самом разгаре. Рассказываем о главных событиях на сборах лидеров нашего чемпионата и команд, за которыми российские болельщики следят особенно пристально.

«Зенит»

Лидер чемпионата России больше недели находится в Катаре. В ходе сбора к «Зениту» присоединились защитник Бранислав Иванович, а также казахстанский хавбек Бауыржан Исламхан. В расположении питерского клуба полузащитник пройдёт просмотр, после которого сине-бело-голубые решат его дальнейшую судьбу.

Уже в первом товарищеском матче петербуржцев против катарского «Аль-Увайнах» Исламхан проявил свои лучшие качества. Во второй половине игры за три минуты Бауыржан отдал две голевые передачи.

Что творит Кокорин! Получил капитанскую повязку «Зенита» и сделал хет-трик за один тайм! Возможно, это последний матч форварда за питерский клуб.

Тем не менее ярче остальных во время контрольной встречи смотрелись Александр Кокорин, который отправится в аренду в «Сочи», и Сердар Азмун. Нападающие записали на свой счёт по хет-трику. Всего «Зенит» наколотил в ворота «Аль-Увайнах» аж 10 голов.

Фото: fc-zenit.ru

«Краснодар»

«Краснодару» в ближайшее время предстоит первый матч на сборе. В Испании 22 января «быки» встретятся с бухарестским «Динамо».



Пока же из расположения краснодарского клуба приходят в основном неутешительные вести для болельщиков. Старший тренер команды Мурад Мусаев заявил, что сроки восстановления защитника Уроша Спаича увеличатся до 8-9 недель. Кроме того, по словам Мусаева, на пару недель затянется лечение Кабеллы.



Есть и хорошая новость. Восстанавливающийся после разрыва «крестов» Виктор Классен уже начал работать с мячом в Испании.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина около 10 дней пашет на сборе в Абу-Даби. Ранее «Ростов» ограничивался только тренировками, а 20 января провёл первый товарищеский матч. Соперником жёлто-синих стал узбекский «Пахтакор».



В первом тайме команды не отметились забитым голами, а после перерыва по разу поразили ворота друг друга. Счёт во встрече открыл защитник «Пахтакора» Фаррух Сайфиев — ударом головой он послал мяч точно в сетку. На пропущенный гол «Ростов» ответил в концовке игры. На 85-й минуте Роман Ерёменко уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче.

Новички «Ростова» хавбек Павел Мамаев и защитник Максим Осипенко вышли на поле во втором тайме, но результативными действиями не отметились.

ЦСКА

«Армейский» клуб, как и «Краснодар», проводит сборы в Испании. С 14 января ЦСКА базируется и тренируется на востоке страны – в Кампоаморе.

Фото: pfc-cska.com

Во время занятий особое внимание главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко уделяет новичку Илье Шкурину и форварду «КАМАЗа» Давиду Караеву, который проходит просмотр в ЦСКА.



«Караев произвёл приятное впечатление по тем видео, по которым мы смотрели. Решили посмотреть на него вживую, чтобы оценить его возможности. У него немного другие качества, если сравнивать со Шкуриным. Караев больше работает спиной, между линиями, разворачивается с мячом, отыгрывается», — отметил Гончаренко.



Продемонстрировать свои способности нападающие смогут 24 января. В пятницу ЦСКА сыграет первый товарищеский матч на сборах — с ирландским «Дандолком».

«Локомотив»

К «Локомотиву» на первом сборе в Испании присоединился Джефферсон Фарфан, ещё не игравший в этом сезоне за «железнодороэников» из-за травмы колена, полученной в июне. Вскоре перуанца ждёт финальный этап восстановления – пока же он занимается в тренажёрном зале по индивидуальной программе.

20 января «Локо» провёл товарищеский матч с румынским «Стяуа». Встреча неожиданно обернулась «перестрелкой» и закончилась со счётом 3:3. В составе российского клуба голами отметились Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. Отличиться в конце встречи мог и Фёдор Смолов. Однако пенальти нападающий пробил выше ворот.

«Динамо»

Первую товарищескую игру на сборе в Турции бело-голубые начали с разгрома. В матче с польским «Заглембе» московский клуб оторвался как следует и забил 5 мячей, на что соперник россиян ответил лишь одним голом.



Главным героем встречи стал Сильвестр Игбун. Нигерийский нападающий, вышедший на поле во втором тайме, за 33 минуты оформил хет-трик, удачно замкнув прострел Мигела Кардозу и дважды забив головой. Кроме того, голы на свой счёт записали Максимилиан Филипп, Кирилл Панченко и полузащитник «Заглембе» Якуб Тосик. Новичок «Динамо» Дмитрий Скопинцев провёл на газоне весь первый тайм, но толком проявить себя не смог.

«Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался от матчей на первом сборе в Абу-Даби. Так что ближайшую товарищескую игру красно-белые проведут лишь 1 февраля в Кубке Матч Премьер против «Ростова».



Пока же спартаковцы усердно вкалывают на тренировках. Занятия Тедеско длятся всего-то 50-55 минут, однако носят максимально интенсивный характер – некоторые футболисты даже утверждают, что проходить такие тяжёлые сборы им ещё не доводилось.

«Таких сборов у меня никогда не было». Как «Спартак» вкалывает в ОАЭ Красно-белые отомстили тренеру по физподготовке за свои страдания.

Впрочем, несмотря на многочисленные тренировки, тактические занятия и восстановительные процедуры, игроки «Спартака» всё же находят время для общения с прессой. Эксклюзивное интервью «Чемпионата» с Андре Шюррле вы можете почитать здесь, а с Лукасом Айртоном тут.