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9 игроков «Зенита» в «Сочи», инфографика

9 игроков «Зенита» в «Сочи», инфографика
Полина Куимова
Ещё два игрока — и у «Сочи» будет полный состав на матч от «Зенита». Весёлые картинки
Не пора ли переименовывать сочинский клуб?
Футбол / РПЛ 0

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев только что заявил: договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина достигнута, ещё раз подтвердив тем самым вчерашнюю утреннюю информацию «Чемпионата». Это означает, что число экс-игроков питерской команды в стане южан возросло до 9. Еще два футболиста – и ФК «Сочи» сможет выставить полностью сформированный состав на игру, состоящий из одних экс-зенитовцев. Красота!

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