«Мужики не могут просто так переизбрать президента». РФС не признает перевыборы Прядкина

В Египте зарегистрировали самого старого профессионального футболиста в мире



Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире, сообщает BBC.



Им стал 74-летний Из Элдин Бахдер, подписавший контракт с клубом «6 октября», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Египта. Подробности сделки не разглашаются.



Бахдер не известен в египетских футбольных кругах и не имеет опыта выступлений в каких-либо других профессиональных клубах.

EFA и Бахдер пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса посетить матч с участием игрока, чтобы подтвердить его статус самого старого профессионального футболиста.



В данный момент самым старым футболистом в мире является 52-летний японец Кадуеси Миура, который выступает за «Йокогаму».

Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Бывшие игроки РПЛ, которые продолжают пылить на профессиональном уровне.

Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Часть 2 Иностранные звёзды прошлого, которые продолжают играть на профессиональном уровне.

Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) высказался о ситуации с форвардом Александром Кокориным.



Сегодня, 21 января, «Сочи» объявил, что российский форвард проведёт остаток сезона в команде на правах аренды. Напомним, Кокорин сыграл в матче с «Аль-Увайнахом» в капитанской повязке, на его счету хет-трик.



«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть, — это доверие тренера. Моё отношение к нему не изменилось. Он тот игрок, который может усилить нашу команду, футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, — это доверие команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горжусь своей командой, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше будем делать то, что должны делать.



Конечно, неприятно было ему — и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем занимаемся. Что касается его будущего здесь, я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Кокорин в «Сочи». Почему это решение правильное От этого перехода получат пользу все три стороны. Даже несмотря на хейтеров.

Что творит Кокорин! Получил капитанскую повязку «Зенита» и сделал хет-трик за один тайм! Возможно, это последний матч форварда за питерский клуб.

Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи». Он точно состоялся? Удивительная ситуация.

Юрист — о выборах Прядкина: нельзя, чтобы мужики просто собрались и переизбрали президента



Спортивный юрист Дмитрий Васильев поделился мнением о переизбрании Сергея Прядкина на пост президента Российской Премьер-Лиги.



«Есть избирательный регламент РФС. Его ст. 3.2 гласит, что выборы являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки соблюдения полномочий президента, исполкома и иных органов. Здесь нас интересует слово «периодические». Предыдущий срок Прядкина ещё не закончился. Какие были основания для проведения досрочных выборов? Отставки президента не было, и его снятия за какие-то нарушения — тоже.



То есть нельзя, чтобы мужики просто собрались и вдруг решили переизбрать президента. Всё делается через избирательный комитет, и это очень серьёзный процесс. В ст. 8.3 прописана необходимость уведомить избирательный комитет о назначении выборов за 40 календарных дней до голосования, то есть никакой самодеятельности не допускается», — приводят слова Васильева «Известия».

Расширение РПЛ до 18 клубов и переизбрание Прядкина. Главное с собрания клубов РПЛ Рассказываем, что ждёт российский футбол в ближайшем будущем.

18 команд в РПЛ – будущее российского футбола. Расширение лиги было неизбежно Хорошо, что клубы это поняли именно в тот момент, когда есть и инфраструктура, и финансирование, и желание.

РПЛ не готова к расширению до 18 команд. Это очередное решение наобум Зато мы не такие, как все!

«Барселона» видит в Обамеянге замену Суаресу



Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, «Барселона» видит в игроке замену травмированному нападающему Луису Суаресу и рассматривает в качестве своего предпочтительного варианта среди форвардов. В клубе понимают, что будет трудно убедить «Арсенал» расстаться с их главной звездой в середине сезона, но выражают надежду, что соглашение может быть достигнуто.

Сообщается, что каталонцы рассматривали и других нападающих в лице Родриго из «Валенсии», но в клубе считают, что скорость Обамеянга делает его идеальным вариантом в атаку «Барселоны».



Сам Обамеянг уже продолжительное время не может подписать новый контракт с «Арсеналом», так как считает проект клуба менее привлекательным для себя в том случае, если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Джано опубликовал прощальное сообщение после ухода из «Спартака»



Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в своём «инстаграме» опубликовал прощальное сообщение после ухода из клуба.



«Сегодня мы с футбольным клубом «Спартак» (Москва) по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Мы сошлись во мнении, что в данной ситуации это самое правильное решение. Безумно рад, что 11 лет назад мои пути пересеклись с таким великим клубом, как «Спартак»! За эти годы в моей жизни и футбольной карьере были светлые и чёрные полосы. Но «Спартак» стал для меня родным домом, и именно здесь я ощущал поддержку в самые трудные дни невзгод и испытаний. Эта поддержка неизменно исходила от руководства клуба и прежде всего от его главы Леонида Арнольдовича Федуна, за что ему очень благодарен!



Хочу также сказать спасибо всем тем, кто окружал меня на протяжении этих 11 лет: игрокам, тренерам, медицинскому и техническому персоналу, работникам базы в Тарасовке. Это было счастливое футбольное время. Ведь далеко не каждому дано защищать цвета такого большого клуба, как «Спартак»! И вместе с тем ощущать горячую поддержку верных и преданных спартаковских болельщиков, за что я им тоже очень признателен! Да, наши пути разошлись. Но как бы ни сложилась моя судьба, «Спартак» навсегда останется в моём сердце!» – написал Джано.

Каким был «Спартак», когда дебютировал Джано 10 фактов, которые вызывают ностальгию.

Сетьен: возможно, «Барселоне» удастся вернуть Иньесту



Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен назвал легендарного футболиста сине-гранатовых, которого он хотел бы видеть в своей команде.



«Какую легенду клуба я хотел бы вернуть? Иньесту. Хотя он ещё не завершил карьеру… Возможно, нам удастся вернуть его», — приводит слова Сетьена Sport.es.



Иньеста является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба на протяжении большей части карьеры – с 2002 по 2018 год. За это время Андрес завоевал с сине-гранатовыми 32 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов. В настоящее время 35-летний хавбек выступает за японский клуб «Виссел Кобе».

Сетьен в первую очередь прекрасный педагог. Это важнее разговоров о стиле Тот тренер, которому не нужны футболисты-роботы.

Федерация футбольной статистики назвала сильнейшие лиги 2019 года. РПЛ не вошла в топ-20



Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.



Впервые с 2009 года лучшей лигой признана АПЛ. До этого 10 лет подряд сильнейшей лигой мира становилась испанская Примера. На втором месте находится бразильская Серия A. Замкнула рейтинг сильнейших лиг мира испанская Примера.



В топ-5 попали итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.

Россия в рейтинге не вошла в топ-20 и расположилась на 26-м месте. В 2018 году РПЛ занимала 17-ю строчку.



30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:



1. Англия — 1287 очков

2. Бразилия — 1165

3. Испания — 1141

4. Италия — 939

5. Колумбия — 849

6. Португалия — 834

7. Франция — 818

8. Нидерланды — 790,5

9. Аргентина — 776

10. Германия — 765,5

….

25. Украина — 542

26. Россия — 538,5.