В интересах революции. РФС не признаёт президента Прядкина

16 января 2020 года собрание клубов РПЛ единогласно продлило полномочия президента лиги ещё на пять лет. У Сергея Прядкина, руководящего лигой лишь чуть меньше, чем Владимир Путин Россией, вновь не было конкурентов — на выборах 2007-го, 2010-го и 2015-го он также был единственным кандидатом. Но именно в последнем голосовании просматривается тень революции.

Как выбирали Прядкина

Со стороны собрание клубов РПЛ смотрелось обыденно. Мужчины встретились, проголосовали за расширение лиги, обсудили дополнительные вопросы, а под конец решили заранее переизбрать президента, срок полномочий которого заканчивается в апреле. Спасибо сообразительному делегату от «Ахмата»: он якобы внезапно предложил поддержать Прядкина, остальные подняли руки – и вопрос был решён.



Однако в этой истории было сразу несколько важных нюансов.



Во-первых, РПЛ нарушила сразу несколько регламентных норм, включая необходимость информировать РФС о выборах за 40 дней. Кому-то могло показаться, что досрочное назначение Прядкина было просто одобрено Александром Дюковым, но ничего подобного не было.



Во-вторых, на собрании присутствовали важные представители РФС, включая генсека Александра Алаева. Отработав практически всю повестку, в частности выдвигая доводы против молниеносного расширения лиги, они услышали, что заканчиваться заседание будет уже без них. Мол, основные вопросы решены, осталась малозначительная категория «разное», благодарим вас и не смеем задерживать. Делегаты от РФС захотели остаться, но во второй раз их попросили более настойчиво.



Как только двери закрылись – клубы переизбрали Сергея Прядкина на новый срок.

Нашим клубам надо качественнее тренироваться, а не играть чаще. Это главная тема Сейчас мы, как обычно, пытаемся решить реальную проблему самым простым путём.

Зачем выбирали Прядкина

Безусловно, клубы имеют право выбирать своего президента, когда пожелают и на какое угодно время. Это обычная демократическая процедура, влиять на которую РФС не имеет права до тех пор, пока у РПЛ есть права на проведение турнира. Говорят, кстати, что через пару лет они истекают.



С другой стороны, нарушающий регламент и столь пренебрежительный акт по отношению к новому руководству РФС не мог произойти спонтанно. Клубы просто вынуждены были мгновенно реагировать на слухи о скорой смене власти.



Рассмотрим ситуацию с каждой из сторон. Александр Дюков давно намекает на масштабную перестройку: между строк критикует клубы, систему развития футбола, чиновников и, что естественно, готовит новых (считай – своих) управленцев на местах.

Александр Дюков и Сергей Прядкин Фото: РИА Новости

Для Сергея Прядкина смена курса означает конец карьеры – тем более ему пока никто не предлагает пенсионной должности. Но он в этом деле далеко не ключевая фигура, а лишь исполнитель желаний руководителей клубов.



И вот для них, менеджеров и теневых функционеров, слухи об окончании 20-летней стабильности выглядят как начало смутных времен.

На последнем остановимся отдельно и представим себя менеджером обычной региональной команды РПЛ. Сегодня ты сидишь на бюджетной игле, заводишь к себе игроков через близких агентов, тратишь огромные деньги на зарплаты не имеющих отношения к твоему региону наёмникам и любыми способами выжимаешь по очочку, лишь бы задержаться в РПЛ.



В то же время РПЛ вроде бы рекомендует, но жёстко не требует от тебя париться из-за детей, болельщиков, журналистов, да и общей системы развития. Ведь в крайнем случае, когда деньги закончатся, ты просто обанкротишься и с помощью всем известных решал переедешь в другую команду, где по заданию губернатора продолжишь достойно представлять новую область в чемпионате России.



Система нашего футбола сегодня выстроена так – и это вовсе не вина одного Прядкина, — что процесс для его участников намного интереснее и выгоднее, чем эфемерное развитие. Ведь эффективность, экономия, работа с болельщиками, выстраивание узнаваемой и зрелищной игры – не только сложная задача, но, что ещё страшнее, ведущая к сокращению неконтролируемых потоков бюджетных денег.



Так стоит ли удивляться единогласному и досрочному голосованию в РПЛ? Есть ли хоть одна причина, зачем явно не гениальным, судя по их многолетним достижениям, людям, которые нашли золотые лазейки и разбогатели в эпоху Сергея Прядкина, искать кого-то другого? Тем более если всё это время критика касается не их самих – её стоически принимает на себя президент РПЛ? Просто поставьте себя на место этих людей и ответьте на вопросы. Плюс ко всему ни у кого нет понимания, что кандидат от Дюкова будет чище, профессиональнее и лучше.



Так что клубы, придумав нарушающее регламент голосование, защищали вовсе не Прядкина, посыл к РФС был другим: «Мы единогласно не хотим односторонних изменений. Считайтесь с этим, господин Дюков».

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Что дальше

Исходя из логики — нынешние выборы не признают. Безответный вариант станет для нового руководства РФС плохим репутационным стартом. И здесь уже будет интересно следить за действиями Дюкова. С одной стороны, он может смягчить реформаторскую риторику после апрельского и уже законного переизбрания Прядкина. РПЛ же в таком случае, сглаживая ситуацию, назовёт прежнее голосование спонтанным и заявит о случайной, технической ошибке.

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С другой – чуть более решительными действиями Дюков может дать сигнал эффективным менеджерам, что в футболе не вечен не только положительный и доступный для критики Сергей Геннадьевич, но и они сами.



В любом случае нагнетание ситуации и вырвавшийся за пределы кабинетов конфликт полезен. Как максимум он — в интересах революции, а как минимум – является знаком того, что сытые и довольные частицы нашего футбола столкнулись и теперь вынуждены будут хотя бы задвигаться.