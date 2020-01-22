Огненное дерби в Лондоне! Было всё – удаление, пенальти и голы в концовке

Дуэль самых молодых тренеров АПЛ на этот раз не выявила победителя. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты рисковал во второй раз за месяц проиграть Фрэнку Лэмпарду и его «Челси». В предновогоднем дерби «канониры» вели в счёте, но дважды пропустили в концовке встречи. Теперь уже «Челси» упустил победу.

Лэмпард провалил начало матча, но потом всё исправил Лено дико привёз, но и «Челси» мощно прибавил по ходу игры.

«Канониры» были вынуждены играть без своего капитана. В отсутствие дисквалифицированного Обамеянга повязку доверили Эктору Бельерину. Испанец вернулся в состав после долгого перерыва. Последний раз Эктор появлялся на поле 5 декабря 2019 года в матче с «Брайтоном».

«Аристократы» с первых минут завладели преимуществом, создавая момент за моментом. На голкипера «Арсенала» Бернда Лено выпала большая нагрузка. Дважды немец выручал свою команду после ударов соперника. «Канонирам» не удавалось закрепиться на чужой половине поля – игроки «Челси» встречали их сразу же, используя высокий прессинг.

На 25 минуте Шкодран Мустафи привёз пенальти в ворота «Арсенала». Немецкий защитник выполнил неуклюжую передачу на Бернда Лено. Мяч подхватил Тэмми Абрахам – обыграв голкипера, он выходил уже на пустые ворота. Давид Луиз в штрафной срубил форварда «синих», арбитр указал на точку. Несмотря на принцип двойного наказания, защитник «Арсенала» получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Жоржиньо чётко реализовал пенальти.

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Место Давида Луиза в центре защиты занял Гранит Джака. «Челси» мог удвоить преимущество, но «канониров» раз за разом спасал Лено. Оставшись в меньшинстве, «Арсенал» перестал угрожать воротам Кепы Аррисабалаги. Разница ударов – 9-0 в пользу «аристократов» после первого тайма. Команды ушли на перерыв при счёте 1-0.

Футболисты «Челси» продолжили атаковать и во втором тайме. На 50-й минуте мяч дважды попал в руку Букайо Саки, но пенальти не был назначен. Постепенно игра выравнилась. Не последнюю роль в этом сыграла замена Артеты – вместо Озила на поле появился Гендузи. На 63-й минуте «аристократы» заигрались впереди и проспали контратаку «Арсенала». После подачи с углового Мартинелли подхватил мяч у своей штрафной, пробежал через всё поле, не заметив Канте, и переиграл Аррисабалагу. 18-летний бразилец забил свой десятый мяч в сезоне – больше только у Обамеянга (16 голов).

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«Канониры» отбивались большую часть оставшегося времени. Игроки «Челси» оказывали давление, разыгрывали множество стандартов. Один из них и стал результативным: на 84-й минуте Сесар Аспиликуета замкнул прострел, оказавшись в чужой штрафной.

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«Аристократы» вышли вперёд, но, как оказалось, радоваться было рано. Спустя три минуты после гола Аспиликуеты, Бельерин оказался на краю чужой штрафной. Испанец сместился в центр и пробил с левой ноги. Мяч залетел в самый угол, Кепа не выручил.

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Игроки «Арсенала», играя в меньшинстве, и не думали тянуть время. Концовка матча прошла на встречных курсах – атаки «Челси» сменялись атаками «канониров». Команда Артеты больше часа играл вдесятером. За это время «Арсенал» нанес два удара по воротам соперника, и оба оказались голевыми.

Несмотря на тяжелое начало матча, «канониры» достойно сопротивлялись и нашли свои шансы в атаке. Большое спасибо игроки «Арсенала» должны сказать Бернду Лено, ведь на его счету шесть сейвов. Игроки «Челси» должны винить только себя. В случае победы «аристократы» могли подобраться ближе к «Лестеру» в турнирной таблице. «Арсенал» по-прежнему на 10-м месте, но уже сейчас видны изменения, которые привнёс Артета. Прежде всего – характер, которого так не хватало в матчах при Эмери.