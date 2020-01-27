«Утром тренировал детей за 1000 рублей, а вечером тренировался сам»

Ещё недавно его даже в ФНЛ не брали – теперь он в «Спартаке». Мотивирующая история защитника Гапонова – от первого лица.

22 года – не юный возраст по меркам современного футбола. Но если вспомнить, что ещё пару лет назад защитник Гапонов бегал во второй лиге и безуспешно стучался в двери ФНЛ, его прогресс не может не впечатлять. Всего за год Илья перепрыгнул через две дивизионные ступеньки и дебютировал в основе «Спартака». И пускай наиграл в РПЛ пока немного, полдюжины матчей, при такой конкуренции в центре обороны (Жиго, Джикия, Кутепов) и текучке тренерских кадров это уже достижение. И повод познакомиться с молодым человеком поближе.

«У него передача, как у Рональда Кумана!» Всё о новом защитнике «Спартака» Рассказываем об Илье Гапонове, который в последних турах стал основным игроком красно-белых.

Приводим рассказ Гапонова в формате монолога. Почитайте – у парня реально интересная история. С одной стороны, очень типичная для нашего футбола, а с другой – не совсем. Прорвался же!

Фото: spartak.com

Орловские

— Из Орла не так много известных футболистов вышло. Чаще всего вспоминают Юрия Палыча Сёмина, но он родился в Оренбурге, а в Орёл переехал с семьёй трёхлетним ребёнком. Из коренных орловцев наверх пробились Кирьяков, Климов, Немов. Ну и Селихов из наших краёв. 57-й номер – автомобильный код Орловской области – в «Спартаке» забит как раз за Сашей. Поэтому я взял рядышком – 56-й.

Детство

— Я поздно попал в футбол – в девять лет. До этого чего только не перепробовал – и карате, и плавание. Папа, бывший боксёр, отдал в бокс. Полгода в ринге хватило, чтобы понять: не моё. Футболом проникся под впечатлением от ЧМ-2006. Сначала болел за Бразилию, а после её поражения от французов – за Францию. Никто из «моих» чемпионат не выиграл. Внимательно следить за футболом, вникать начал с 2007 года. Нравился «Милан» — в основном из-за Кака. С 9 до 11 лет я прозанимался в Орле, пока папин сослуживец по железной дороге не предложил съездить на просмотр в «Локомотив». Собрались и поехали.

«Локомотив»

— Был сентябрь или октябрь – холодно уже. Один день потренировался в надувном манеже в Черкизово – сказали: оформляйте документы. Отец вернулся в Орёл, а я остался в академии «Локомотива». Первые 2-3 месяца болезненно переживал разлуку с родными. Потом привык, с ребятами более-менее подружился. Плюс через каждые пять недель учёбы давали неделю отдыха. На эти мини-каникулы всегда ездил домой. А через год меня отчислили. Видимо, не подходил по уровню.

Развод

— Когда мне было 11, родители развелись. Меня спросили, с кем хочу жить. Ответил: с папой. Младший брат остался с мамой, а меня отец в основном воспитывал. Летом каждый день будил в 7-8 утра, выгонял на пробежку – километров 5-6 по лесу. На моё нытьё всегда отвечал: «Давай-давай, работай. Потом тебе это пригодится». Теперь понимаю, как папа был прав.

Взятки, блат

— Не секрет, что в детско-юношеском футболе полно негативных явлений. Я тоже сталкивался. Кое-где отцу прямо говорили: «Хочешь, чтобы сын остался в клубе, – плати». Папа, понятное дело, отказывался – откуда у машиниста электропоезда деньги? Да и возраст ещё позволял мне надеяться, что пробьюсь своими силами, без взяток. Эти моменты закаляли, мотивировали. Было дикое желание доказать, что могу играть. Мыслей плюнуть на всё и бросить футбол никогда не возникало.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Краснодар»

— После «Локомотива» поехал на просмотр в «Краснодар». Через неделю говорят: берём. Класс! Два месяца я тренировался с командой, пока не выяснилось, что в официальных матчах играть не могу. Оказалось, «Локомотив» затребовал за меня компенсацию. Не знаю, сколько. В «Локо» на меня не рассчитывали, но и паспорт футболиста отдавать отказывались. «Краснодар» сказал: «Гапонов – не Пеле и не Месси, чтобы за него платить». Пришлось возвращаться домой. Орлу «Локомотив» отдал документы бесплатно…

«Мастер-Сатурн»

— Через 8-9 месяцев – новый просмотр, в «Мастере-Сатурн». В Егорьевске я задержался на 2,5 года. Баринов в команде на год старше играл, Кучаев – на год младше. Жилось неплохо, не голодали, но «дошираками» тоже баловались.

«Щитки остались в наследство от Березуцкого. Только Вася об этом не знает…» Константин Кучаев ответил на вопросы болельщиков. Откровенно и с юмором.

«Строгино»

— Из «Сатурна» поехал в «Динамо», к Галактионову. После двух недель тренировок в Бронницах сказали: «Да-да, всё хорошо, но в интернате места нет – надо квартиру снимать». Денег на аренду жильё у нас не было. Отказались. Тогда Галактионов попытался меня в «Чертаново» устроить, а потом – в «Строгино». Там и остался – на целых пять лет. Начал с юношеского первенства, играл в КФК, во второй лиге. Тренер «Строгино» Щербак и переделал меня из опорника в центрального защитника. Сутормина в «Строгино» застал. Он тогда феерил – поэтому и ушёл в ФНЛ. С Сергеевым, который сейчас в «Торпедо» штампует голы, пару сезонов вместе в ПФЛ отыграли. Ивану не очень везло в начале карьеры, но упорство, трудолюбие и голевое чутьё сделали своё дело – рад, что теперь дела у него идут в гору.

«Тамбов», «Зенит-2»

— После второго сезона в ПФЛ нас с Сергеевым отправили на просмотр в «Тамбов». Агента у меня не было – Щербак всё устроил. Неделю потренировался – вроде всё нормально. А после сборов в Тамбове и Крымске Талалаев сообщил, что не подхожу им. Сергеева оставили, но он тоже надолго в клубе не задержался: после смены тренера ушёл в «Торпедо» в аренду.



Проходит год – поехали с Погореловым, нападающим, в Питер. Та же история: потренировался с «Зенитом-2», сыграл в каком-то турнире и услышал: «Нет». Теперь от Радимова.

Подработка

— Зарплата в «Строгино» была 17 тысяч рублей – не пошикуешь. Хорошо, в столовой кормили. Если чего-то не хватало – докупали в магазине. Тренер в «Строгино» предложил как-то: «Не хотите подзаработать?». Разумеется, хотели. Нам троим доверили две группы малышей тренировать, 3-4 года и 4-5. Утром тренировали, а вечером тренировались. Одно занятие – 1000 рублей. Работа не самая простая: детям побегать, попрыгать, побаловаться хочется, а не выполнять команды. Но это был интересный опыт. Плюс какой-никакой приработок.

«Спартак-2»

— Слышал, что человек из «Спартака» приезжал на «Строгино» смотреть другого игрока – вроде бы Куфтина. Но об этом я позже узнал, а тогда сыграли 0:0, ничего сверхъестественного я не совершил. В «Спартаке» продолжили за мной следить, после «Арарата» подошли Судариков и Станиславский, клубные селекционеры. Сказали: «Проявишь себя в оставшихся трёх матчах сезона – поедешь на просмотр в «Спартак-2». Так и получилось. В первых играх, понятно, нервничал: всё-таки ФНЛ – более высокий уровень. Но потом всё пришло в норму, матчей семь подряд выиграли – и втянулся.

Первая команда

— После травм Жиго и Кутепова в основе осталось два здоровых защитника. Когда администратор сказал ехать в первую команду – не поверил. Думал, разыгрывает. Меня добавили в командный чат в WhatsApp, но на первых тренировках старшие ребята всё равно интересовались: «А ты кто такой?». Я же всего ничего был в клубе. Сначала всё как в тумане было, волновался, боялся ошибиться. Ещё и обстановка была не очень из-за результатов. Каррера мне показался сильным мотиватором – перед играми прилично заряжал команду. Очень эмоционально толкал речи в раздевалке. Это, видимо, отличительная черта европейцев. Тедеско тоже эмоциональный. Про Рианчо не скажу – не тренировался у него. После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать.

Фото: spartak.com

Кононов

— Кононов – совсем другой по темпераменту. Сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он «пихал» дважды. И оба раза – мне… За «косяки» на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжёвывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Дебют

— Тренируясь с основой, я продолжал играть за «Спартак-2». И тут перед Тулой ломаются Жиго и Боккетти. А Кутепов еще продолжал восстанавливаться. Из защитников в обойме остался один Джикия. Кононов выбирал между мной и Маминым. На предыгровой тренировке понял, что завтра играю. Не скрою, тяжеловато было уснуть. Ещё и игра была поздняя – в 20:30, весь день томился ожиданием: побыстрее бы уже. В итоге 0:3 «сгорели», хорошего мало. Кононов указал на ошибки. Я при втором голе неправильно сыграл: вместо того чтобы встречать соперника, остался на месте, ожидая прострела. Одно порадовало – дебютировал в Премьер-Лиге. Пусть даже так…

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сборы

— Я ездил на зимние сборы при Каррере и на летние – с Кононовым. Суммарно, получается, это седьмой для меня сбор с основой и первый – у Тедеско. Конечно, непросто: с каждым днём всё тяжелее и тяжелее, но в межсезонье по-другому и не может быть. Программа подготовки, естественно, изменилась. У Кононова вся нагрузка была с мячом – квадраты, 4*4, 5*5. Сейчас в Эмиратах у нас больше объёмной работы – бег, футбол. На ограниченном пространстве пока ничего не делаем.

Фото: spartak.com

Тедеско

— В России тоже в тренеры часто идут люди, которые не играли. Иной раз элементарных вещей не понимают. А Тедеско производит впечатление человека, который всю жизнь играл в футбол: всё знает, всё понимает, всё рассказывает. С мячом неплох. Никогда раньше не видел, чтобы главный тренер участвовал в функциональных тренировках команды. Наш – участвует и почти всегда бежит впереди всех…

И Тедеско побежал. Главный тренер «Спартака» не отрывается от коллектива Как красно-белые закладывают физику.

Фото: spartak.com

Коллеги

— Само собой, наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам. Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло.

Фото: spartak.com

Эталон

— Образец сегодня – ван Дейк. Идеальный защитник. Понятно, что он тоже живой человек и иногда ошибается, но очень-очень редко. Это уровень, к которому надо стремиться.