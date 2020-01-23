У Рашфорда уникальная травма. В ней виноват клуб

Ситуацию с травмой Рашфорда в последнюю неделю сопровождает множество слухов, включая чуть ли не конспирологию. Случай действительно оказался странным, а травма – редкой. Чтобы увидеть всю картину, нужно начать с предыстории. Она необходима, чтобы лучше понимать динамику состояния игрока и позицию клуба.



28 декабря после игры с «Бёрнли» Рашфорд впервые пожаловался на боль в спине. Журналистам не было об этом известно, информация осталась внутри клуба, пока Сульшер сам не рассказал об этом через три недели.



11 января Рашфорд провёл на поле всего час во время матча с «Норвичем», но в течение этого часа забил два гола и был лучшим в составе обеих команд. После игры Сульшер восхищался форвардом: «Я очень им доволен. Заменил его из-за небольших физических проблем».

15 января Рашфорд, несмотря на «небольшие физические проблемы», попал в заявку на матч Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Он вышел на замену на 65-й минуте, через три минуты «МЮ» забил, а ещё через 12 минут Маркус сел на газон, держась за спину, потом лёг, а потом с трудом смог уйти с поля сам. Сульшер выразил беспокойство. «Решение выпустить его на поле привело к осложнению? Да, именно так. В футболе такое случается. Маркусу нужно обследование, чтобы понять, сможет ли он играть с «Ливерпулем». Он не мог бежать. У него были небольшие проблемы со спиной, а сейчас он получил ещё один удар, стало хуже».

Маркус Рашфорд Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

17 января газета Mirror сообщила, что интенсивная терапия оказалась эффективной, и игрок сможет играть против «Ливерпуля» на обезболивающих. Это было похоже на вброс: даже результаты обследования ещё не сообщались. В тот же день Сульшер сказал, что сам ждёт дополнительных результатов медицинских тестов. Но он и не исключил вероятности появления форварда: «Конечно, до матча ещё 48 часов, но я не думаю, что он успеет восстановиться».



19 января на пресс-конференции перед игрой с «Ливерпулем» Сульшер сказал, что Маркус выбыл на несколько недель. «У него и раньше были проблемы со спиной, поэтому мы дадим ему столько времени на отдых, сколько понадобится. Раньше он всегда быстро восстанавливался, надеемся, он сделает это снова. Но он вряд ли вернётся на поле раньше, чем через несколько недель».



20 января Сульшер наконец рассказал о травме больше. «У него стрессовый перелом, раньше такого не было. Обычно после такого восстанавливаются шесть недель. И ещё нужно время, чтобы набрать форму». Чуть раньше заявления Сульшера появилась новость на сайте газеты Telegraph о том, что у Рашфорда двойной стрессовый перелом в спине, восстановление после которого (только восстановление, без учёта формы) займёт два-три месяца.



Стрессовый перелом в спине – это словосочетание в футболе встречается редко. Необычная травма вызывает подозрения: можно ли было её избежать?

Что такое стрессовый перелом

Коллега Павел Левкович связался с бывшим врачом «Спартака» и сборной России Юрием Васильковым и попросил охарактеризовать травму Рашфорда. Для полной конкретики не хватило сведений о том, о каком конкретно участке тела в данном случае идёт речь, но травма настолько нетипична, что информации всё равно оказалось много.



Вот что сказал доктор Васильков:



«Стрессовый перелом в спине – очень редкая травма. Все слышали о стрессовых переломах в стопе, но не в спине. Он бывает от постоянных нагрузок, когда не выдерживает костная ткань. Нагрузки идут в огромном объёме, и если мышечная ткань успевает от них отдыхать, то костная ткань пребывает в них постоянно, особенно у тех людей, которые занимаются тяжёлыми видами спорта. Нужен достаточно большой промежуток времени, чтобы организм полностью восстановился. Точный срок зависит от места повреждения.



Причиной такой травмы не может быть одно неудачное действие. К стрессовым переломам приводит общий спад иммунитета и то, что в этой зоне плохое кровоснабжение. Влияет огромное количество факторов: питание, поведение, отдых. Если чего-то не хватает, риск растёт. Обычный человек защищён от такой травмы. А вот спортсмен каждый день переносит на себе эти монотонные нагрузки, и, если в его подготовке происходит сбой, случается стрессовый перелом.



Конечно, такое повреждение можно диагностировать раньше. В «Спартаке» и сборной России я в основном сталкивался со стрессовым переломом стопы. Футболисты приходили и уже по факту сообщали о боли в этой области. Мы делали снимки и видели предперелом, после чего решали, лечить футболиста оперативно или консервативно. Но, что самое главное, ни о каком продолжении тренировок и речи быть не может».



Эта информация открывает с новой стороны не только травму Рашфорда, но и позицию клуба и заявление Сульшера.

Почему виноват клуб (медштаб и Сульшер)

Уже после того как Рашфорд сломался, Сульшер пару раз сказал, что о его проблемах было известно и раньше. И даже добавлял, что раньше игрок быстро восстанавливался. То есть травму нельзя списать только на недосмотр. Было понимание застарелой проблемы – Рашфорд выходил на поле, несмотря на это. Скорее существовало явное желание использовать игрока в любом случае, независимо от рисков. Но и упрекнуть медштаб в недосмотре тоже можно.



Из слов доктора Василькова ясно, что жалоба игрока на болевые ощущения уже является поводом для более подробных тестов, которые помогут выявить предперелом, после чего нельзя ни играть, ни тренироваться. Можно предположить, что в случае Рашфорда тесты с целью выявления предперелома не были проведены – либо выходит, что ему в таком состоянии разрешили выйти на поле?



Итого есть наслоение факторов. Поверхностное обследование помешало вовремя оценить, насколько серьёзна ситуация. Но главное – стремление использовать его любой ценой. Вот доказательства.



Перед матчем с «Вулверхэмптоном», в котором Маркус так неудачно вышел на поле, СМИ сделали его снимки на выходе из клубного автобуса. Рашфорд хромал, а в руках у него был пакет с надписью Melmak, которая заинтересовала болельщиков.

Доктор Васильков рассказал, что это. «Melmak – компания, которая производит медицинское оборудование. Оно применяется при физиотерапевтических процедурах, в том числе по ускорению заживления костной ткани».



Маркус ходил с аппаратом для процедур по восстановлению костной ткани, но его всё равно выпустили на поле. Возможно, какую-то роль в этом сыграло его собственное желание играть. Он рвётся на поле любой ценой и думает только о команде. Вот что он написал после того, как был заменён из-за травмы.



«Никогда не хотел чувствовать, что я подвёл моих партнёров по команде и болельщиков. Поэтому я отдавал все силы. Я был опустошён тем, что пришлось уйти. Поздравляю ребят, они отлично поработали и вышли в следующий раунд!»

Невозможно упрекать Рашфорда за эти слова. Он – пример преданности клубу, а вот клуб подвёл. Потому что даже если игрок и готов выйти на поле в любом состоянии, то, к счастью, окончательное решение не за ним. А за тренером, который должен принять его после консультации с медштабом.



Теперь уже знакомые слова Сульшера выглядят по-другому. «До матча ещё 48 часов», «Раньше он быстро восстанавливался» — видимо, из-за таких фраз не склонные к травмам игроки становятся хрониками. 21 января Сульшер сказал, что эта «новая» травма – не такая, как предыдущие. «В первый раз он пожаловался на спину, когда мы играли с «Бёрнли». Мы сделали для него всё, что было в наших силах». Матч с «Бёрнли» состоялся 28 декабря. Неизвестно, какие тесты были проведены после него, но Рашфорд после него принял участие в шести матчах за 18 дней.



Позиция Сульшера удивляет. В футболе действительно постоянно случаются травмы, но обычная травма и усугубление повреждения у игрока, которому по итогам медицинских тестов, по идее, должны были запретить даже тренировки, немного разные вещи. Даже если матч Кубка был радикально важен, всё равно чемпионат ещё важнее. Один даёт шансы на Лигу Европы, другой – на Лигу чемпионов. Рискнуть Рашфордом ради кубка и потерять его в чемпионате – странная расстановка приоритетов.

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Чего ждать дальше

Говоря о сроках восстановления, можно заметить ещё одно противоречие. По словам доктора Василькова, в зависимости от участка повреждения на заживление стрессового перелома требуется от двух месяцев – без тренировок. По информации газеты Telegraph, у Рашфорда двойной перелом и ему потребуется от двух месяцев на восстановление (тоже не считая тренировок). А теперь сравните с тем, что сказал Сульшер 19 января: «Не думаю, что мы увидим его на поле до перерыва в чемпионате. Ему нужно несколько недель».



Перерыв в чемпионате начинается 2 февраля. Никто и не предполагал увидеть Маркуса на поле до этого дня – скорее, болельщики были бы рады, если он вернётся до 2 апреля. По этим словам тоже можно сделать вывод, что тренер не только не удерживает игрока, который рвётся на поле в ущерб здоровью, но и сам не вполне объективно оценивает его сроки восстановления.



Сульшера упрекнул в эгоизме Иан Райт – бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии. В ответ тренер сказал, что выше всего ставил интересы клуба, а Маркус сам хотел играть с «Вулверхэмптоном». Но всё-таки изменил сроки возвращения Рашфорда. «Маркус – позитивный парень. Он хочет вернуться как можно быстрее, но не хочет рисковать. Мы не выпустим его раньше, чем будем уверены и чем он сам скажет, что готов. У нас лучший медицинский персонал в стране. Маркус вернётся тогда, когда будет полностью здоров, мы не собираемся рисковать здоровьем футболистов, которые получили травму», — так он ответил на вопрос журналиста, можно ли исключить, что форвард пропустит Евро-2020. Теперь встревожились и болельщики сборной Англии.

Главный повод для тревоги неожиданно дал Робин ван Перси. У него в молодости была такая травма: стрессовый перелом в спине. И сейчас Робин предупредил, что это может повлиять на всю карьеру. «Я лечился четыре месяца. Лечение простое, нужен покой, так что ты в основном просто лежишь и ничего не делаешь. Но эта травма не уходит без следа. Она превращается в твоё слабое место. То место в спине — оно не болит, но даже сейчас сохраняет повышенную чувствительность. С этим нужно быть очень осторожным и не спешить».



Учитывая опыт ван Перси, который за 18 лет взрослой карьеры только трижды преодолел планку в 30 сыгранных туров чемпионата за сезон, главной целью Рашфорда должно быть не скорейшее возвращение на поле, а медленное восстановление. И надежда на то, что травма не скажется на всей его дальнейшей карьере.

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