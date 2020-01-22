Егоров — о новых фокусах из Санкт-Петербурга и примере Дзюбы, который надо помнить.

Чтоб не сел. Кокорин в «Сочи» — идеальное решение и для игрока, и для «Зенита»

«Сочи» уже объявил об аренде Александра Кокорина, но сам футболист что-то никак не уедет из «Зенита». Он капитанит в товарищеских матчах, забивает в них по три мяча и по красоте кладёт через себя на тренировках.

Очевидно, Саша не хочет уезжать из «Зенита», а команда с тренером не собиралась его отпускать.

— Мнение по Кокорину не изменилось. Он мне нужен, — всё повторяет и повторяет Сергей Семак, надеясь, что самые важные люди мнение его услышат и опять всё переиграют. Как в случае с уже перешедшим в «Рубин» Суторминым, после которого не осталось сомнений — верхние фейсы «Зенита» могут всё.

Сергей Семак и Алексей Сутормин Фото: fc-zenit.ru

Поведение Семака, выпячивающего Кокорина и надевающего на него повязку, очевидна.

Да, у «Зенита» два качественных состава. Да, команда вылетела из еврокубков. Да, до второго места в РПЛ аж 10 очков.

Но это ж русский футбол: завтра один игрок может заболеть, второй — сломаться, третий — сесть в тюрьму — и чемпионская карьера тренера в Санкт-Петербурге закончится быстрее, чем у благородно согласившегося раздать половину команды Олега Кононова в «Спартаке».

Так что Сергей Богданович просто страхует чемпионство и своё ближайшее футбольное будущее. Что ж, отличник, умница.

Александр Кокорин и Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Но позиция руководства «Зенита» всё равно сильнее тренерской. Ведь фокусничает оно с Кокориным не только из живодёрства, а по вполне выгодному расчёту.

1. Петербургу надо спасать от вылета дружественный клуб Ротенбергов. Стратегически — это 6 очков в следующем сезоне и сопротивление конкурентам, а также грядка для выращивания своей молодёжи и место под солнцем для уставших легенд.

2. Играя за фарм-клуб и отбирая очки у «Краснодара», «Ростова» или «Локо» — Кокорин принесёт «Зениту» больше пользы, чем тусуясь в Петербурге.

А ведь Кокорин – ощутимая потеря для «Зенита». Он точно сделал бы атаку более вариативной Что мы увидели во вчерашней игре на катарском сборе.

3. Клуб избавится от нервяка, связанного с переизбытком форвардов. Азмун и Дриусси должны сыграть как можно больше матчей и забить как можно больше мячей до конца сезона, после чего кого-то из них, при прогрессе Кокорина, можно будет выгодно продать.

4. Плюс — в это верится меньше — в «Зените» могут понимать, что Кокорину после годового перерыва полезно играть по 90 минут в каждом матче и чувствовать себя лидером.

Выгодный для «Зенита» список можно растягивать до банальщины, но дело здесь всё-таки не в споре клуба и тренера. Интереснее всего реакция самого Александра Кокорина.

Александр Кокорин (слева) Фото: РИА Новости

Говорят, он не желает уезжать из «Зенита», где впервые за карьеру может стать полноценным чемпионом.

Говорят, что ему хорошо в команде, где комфортный Семак и есть вообще все, кто по кайфу.

Говорят даже, что в случае чего за Кокорина заступится профсоюз. Хотелось бы, кстати, посмотреть, как эта организация пойдёт против Петербурга и сколько после этого будут существовать.

Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи». Он точно состоялся? Удивительная ситуация.

Александр, конечно, и сам может встать в позу, сказав: «Я — великий Кокорин, и в Сочи не поеду». Но после этого ему снова придётся сесть. Сначала на лавку, а там уже умные посмотрят.

Так что если давать Кокорину какие-то советы, то в данной ситуации ему лучше вспомнить такого же задёрганного Дзюбу двухлетней давности, который за похожий период из 10 матчей стал лидером «Арсенала», уехал из Тулы в сборную на ЧМ, явился самым популярным футболистом страны, получил капитанскую повязку в «Зените» и выиграл первое в карьере чемпионство.

И ведь мало кто знает, что в феврале-2018 у выдавливаемого из клуба Артёма были мысли встать в позу, остаться в Петербурге и что-то там доказывать Манчини и людям, которые с высоты своего полёта мелких акций какого-то игрочишки просто не заметили бы.

Дзюба пробил по ним всем позже, на поле. Теперь дело за Кокориным — большим талантом, от которого к почти 30 годам ничего, кроме надежд, пока не остаётся.