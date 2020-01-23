«Манчестер Юнайтед» бит на «Олд Траффорд». Сульшера теперь уволят?

«Манчестер Юнайтед» во второй раз в нынешнем сезоне АПЛ проиграл на «Олд Траффорд». До этого команда Уле-Гуннара Сульшера уступила на своём поле только «Кристал Пэлас» (1:2) в третьем туре. Вспоминается ещё домашняя неудача во встрече с «Манчестер Сити» (1:3), но это было в матче Кубка лиги.

Ситуация становится всё более неприятной для главного тренера манкунианцев. В том числе кадровая. В лазарете находятся Виктор Линделёф, Скотт Мактоминай, Поль Погба и Маркус Рашфорд, который может пропустить два-три месяца из-за двойного стрессового перелома в спине. Продан в «Интер» капитан Эшли Янг. Новичков нет. По-прежнему продолжаются переговоры со «Спортингом» относительно перехода полузащитника Бруну Фернандеша. Согласно свежим инсайдам, руководители «Манчестер Юнайтед» предложили за португальца 55 млн евро плюс 10 млн бонусами и дали понять, что сделка не будет закрыта, если их коллеги из лиссабонского клуба не примут условия. Срыв трансфера Эрлинга Холанда, которого Сульшер тренировал в «Мольде», сам норвежец прокомментировал с позиции клубных интересов: «Важно, чтобы мы придерживались здравого смысла. Есть вещи, которые необходимо держать под контролем, когда подписываешь игроков. Нельзя давать власть агентам, позволяя им диктовать пункты об отступных и прочее. Примерно это хотели нам навязать, но мы должны были сохранить голову холодной и держать всё в своих руках».

Холанд сделал хет-трик в первом матче за «Боруссию». Он вышел на замену во втором тайме Дебют мечты!

Возможно, на игру «Манчестер Юнайтед» с «Бёрнли» повлиял состоявшийся четыре дня назад матч с «Ливерпулем». Команда Сульшера пережила эмоциональный и физический спад. Но кого это волнует? Уступив на «Олд Траффорд», манкунианцы не сумели приблизиться к занимающему четвёртое место «Челси». Отставание от зоны Лиги чемпионов – шесть очков.



Впрочем, по статистике не скажешь, что «Манчестер Юнайтед» сыграл совсем уж плохо. В первом тайме команда Сульшера владела мячом 68% времени и выиграла по ударам – 11:3 (в створ – 3:1). Во втором тайме мяч вообще находился в ногах хозяев 76% времени, а преимущество по ударам возросло – 13:2 (в створ – 4:1). Однако манкунианцам не хватило завершителей типа Рашфорда или Холанда. Либо какой-то тренерской идеи по ходу матча, которая помогла бы сделать результат.

Гости дождались своего шанса перед перерывом. Забили очень простой гол на 39-й минуте: длинная передача со штрафного из центра поля, скидка, удар Криса Вуда в касание. Неманья Матич и новый капитан Гарри Магуайр просто не вышли на работу.

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Второй гол, забитый вскоре после перерыва, тоже мог предотвратить Магуайр. Да и Давиду де Хеа следовало закрывать ближний угол перед ударом Джея Родригеса. В целом же стоит рассматривать момент, как коллективную ошибку.

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В концовке второго тайма «Манчестер Юнайтед» всё-таки забил: Люк Шоу продавил защитника и точно пробил головой. Но камбэка, вроде того, что накануне случился в игре «Эвертона» с «Ньюкаслом», пустевший на глазах «Олд Траффорд» не увидел. Судья Джонатан Мосс зафиксировал фол со стороны Шоу. «Бёрнли» впервые за 99 лет всухую переиграл «МЮ» на выезде. После таких матчей как обычно все задаются надоевшим вопросом: доработает ли Сульшер до конца сезона?