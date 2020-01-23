Уход Бакаева-младшего – не трагедия для «Спартака». Тема слишком перегрета

Последние три недели Сеть потрясает натуральная истерия вокруг перехода Солтмурада Бакаева в «Рубин». Уход 20-летнего воспитанника клуба преподносится болельщиками «Спартака» чуть ли не как катастрофа. Кто-то считает трансфер провалом руководства красно-белых, не сумевшего сохранить талантливого игрока. Наиболее радикально настроенные фанаты употребляют громкое словечко «предатель» в отношении Бакаева-младшего. Есть и те, кто считает, что таланты Солтмурада сильно преувеличены. Истина, как обычно, где-то посередине, а каждое из мнений имеет право на жизнь.

В чём сила, брат? «Спартак» потерял Бакаева-младшего – и это провал Рассказываем, как играет 20-летний Солтмурад Бакаев, подписавший контракт с «Рубином».

Менеджмент «Спартака» действительно не смог договориться о продлении контракта

Соглашение Бакаева-младшего со «Спартаком» истекало летом. Наверное, можно было позаботиться о его продлении раньше, не дожидаясь интереса со стороны «Рубина». Переговоры о пролонгации контракта начались слишком поздно. Если бы трансфер не случился зимой, Солтмурад перешёл в казанский клуб через полгода, но уже свободным агентом. По информации transfermarkt, сумма компенсации составила 300 тыс. евро. Негусто, но всё же лучше, чем ничего.

Солтмурад – не предатель, молодому игроку нужна игровая практика

Бакаев-младший неплохо проявил себя в ФНЛ, выступая за «Спартак-2» (18 матчей, 4 гола и 2 ассиста). При этом Солтмурад провёл всего 59 минут за первую команду – выходил на замену в матчах с «Брагой», «Крыльями Советов» и «Ростовом». Похожая ситуация была у Зелимхана два года назад, но Бакаев-старший не покинул клуб насовсем, а на год ушёл в тульский «Арсенал». Там Зелимхан «выстрелил», а по возвращении из аренды стал лидером «Спартака». Бакаев-младший мог пойти по пути брата, но решил иначе.

Так ли хорош Солтмурад, чтобы сожалеть о его уходе?

Зелимхан не раз говорил, что его брат талантливее него. А что может подтвердить уровень футболиста в юном возрасте? Один из верных индикаторов – выступления за молодёжные сборные. Так вот, Солтмурад к 20 годам принял участие лишь в одном товарищеском матче молодёжки (против команды Мавритании). Для сравнения: Зелимхан провёл за неё 15 игр, в которых забил шесть мячей и столько же раз ассистировал партнёрам.



Очевидно, что уход Солтмурада из «Спартака» слишком раздутая тема. Есть несколько причин, по которым переход Бакаева-младшего в «Рубин» не должен восприниматься поклонниками красно-белых как катастрофа.



1. Подобное происходит не в первый и далеко не в последний раз.

Спартаковская академия регулярно выпускает перспективных воспитанников. Но сколько из них закрепилось в первой команде? Сейчас в основную обойму входят Максименко, Рассказов и Бакаев. Кутепов и Умяров, тоже прошедшие через дубль, начинали футбольный путь в других академиях (имени Коноплёва и «Чертаново» соответственно). Ломовицкий и Мелкадзе играли за первую команду, но сейчас находятся в аренде.



В ближайшем резерве числятся Маслов, Гапонов, Игнатов, ещё один чертановец Глушенков и Руденко, если вернётся из «Торпедо».



Выпускников академии слишком много, а количество мест в первой команде ограничено. Уход очередного воспитанника для красно-белых – дело привычное. Большие надежды подавали, к примеру, Антон Митрюшкин, Артем Тимофеев, Владислав Пантелеев, Константин Савичев, Денис Давыдов, Павел Яковлев, Александр Козлов. Да, все они играют на профессиональном уровне, но серьёзного повода родному клубу пожалеть о своей потере, пожалуй, ни один так и не дал.

2. Высокая конкуренция в «Спартаке».

Солтмурад Бакаев – вингер, способный сыграть как справа, так и слева. Тренер красно-белых не испытывает дефицита исполнителей на этих позициях: есть Шюррле, Мельгарехо, Мирзов, Бакаев-старший. Способны сыграть на флангах Ларссон и Зобнин. Учитывая тот факт, что Доменико Тедеско предпочитает в «Спартаке» схемы с тремя центральными защитниками (3-4-1-2, 3-5-2), команда не нуждается в многочисленном отряде вингеров. Их и так в достатке.

«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!» Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».

Как бы немецкий специалист ни рассчитывал на Солтмурада на словах, больше чем игроком ротации он здесь и сейчас вряд ли стал бы. Да и где ему играть? Если Тедеско планировал придумать новую роль специально для младшего Бакаева, то адаптация к ней заняла бы немало времени.

3. Красно-белые имеют право выкупа.

В «Рубине» Солтмурад может рассчитывать и наверняка получит больше игрового времени. Леонид Слуцкий предпочитает играть по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1, где большая ответственность ложится на плечи фланговых игроков. Чуть легче придётся младшему Бакаеву в плане конкуренции – за место в основе ему предстоит сражаться с Ташаевым, Зуевым, Кварацхелией и Макаровым.



А если Солтмурад ярко заиграет в «Рубине», то «Спартак» имеет право первоочередного выкупа. Подобная схема сработала год назад, когда красно-белые вернули Гулиева из «Ростова».



Закрепиться в «Спартаке», тем более стать любимцем публики дано далеко не каждому. Время покажет, кто был прав в этой истории – Солтмурад, ушедший из родного клуба, или «Спартак», так легко отпустивший своего воспитанника.