«Умру за «Спартак»!» Баду обратился к болельщикам
shrekinator77:
— Глупая, нелепая смерть…
Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе
Analyzer:
— Ничего вы не понимаете, его дело тренировать. А стоять на воротах — это чисто хобби.
Сетьен: просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!»
Vitalitys:
— Тедеско: просыпаюсь каждый день и говорю: «Я буду тренировать этих игроков!? Боже, за что?»
Новичок «Рубина» Макаров: Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко
Megatroll:
— Слова Слуцкого имеют больший вес.
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жён, на которую прибыли 22 модели из Милана
— Это подруги детства приехали.
Кокорин вышел на товарищеский матч «Зенита» с капитанской повязкой
ibashevich:
— Авторитетом после отсидки стал…
Полиция провела проверку на «Открытие Арене» из-за угроз «взорвать «Спартак»
Tihonovetsk:
— Да это просто пьяный Федун обещал трансферную «бомбу».
Карпин назвал Семака лучшим тренером в России
ibragim2105:
— Лучший тренер России — это багаж Аленичева.
Уткин: по-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году
kolesnicovv:
— Тарасов думает?
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
nafan160988:
— Вот это новость, как будто стулом ударили)
Fulham1881white:
— Завтра «Оренбург» объявит о переходе Малкома.
Зотов: если права Кокорина будут нарушены, профсоюз будет действовать активно и жёстко
cobalt85:
— Сего числа граф Медведев отправляет крепостного Сашку из имения Петербуржского в имение Сочинское сроком на полгода. Помещик Семак ознакомлен с сией волею графа, так же в известие поставлены и помещики Сочинские, которые желают прибытия сей крепостной души и из полное владение.
Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен
Ivandomik:
— Везде приходится уступать… в клубе… в семье…
Кокорина отправляют в «Сочи», а он не собирается туда ехать. Кто выиграет в этой битве?
Gugogro:
— Ротенберг позвонил Миллеру: «… дашь Кокорина, чтоб не вылететь?» Миллер — Ротенбергу: «… на, бери». И все на этом. Какой Семак? Какой Медведев? Вы о чем, вообще, пацаны?
Адвокат: жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать
rabotyaga26:
— Просто Кокорин устал от адвокатов.
Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
d.borisov11:
— Семак перешёл в Сочи на правах аренды.
Мать Кавани: я зла, потому что «ПСЖ» ведёт себя нехорошо по отношению к Эдинсону
191007:
— Собери свою сборную Чемпионат.сом
Нападение: Мать Кавани — Отчим Кокорина
Полузащита: Отец Неймара — Жена Глушакова
Защита: Жена Новосельцева
Главный тренер: Витесс Слуцкого.
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