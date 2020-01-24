Самая эпичная история последних дней – в комментариях пользователей. Шутки про «Спартак» в подборке тоже есть.

«Ротенберг позвонил Миллеру: «Дашь Кокорина, чтоб не вылететь?»

«Умру за «Спартак»!» Баду обратился к болельщикам

shrekinator77:

— Глупая, нелепая смерть…

Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе

Analyzer:

— Ничего вы не понимаете, его дело тренировать. А стоять на воротах — это чисто хобби.

Сетьен: просыпаюсь каждый день и говорю себе: «Боже мой, я буду тренировать этих игроков!»

Vitalitys:

— Тедеско: просыпаюсь каждый день и говорю: «Я буду тренировать этих игроков!? Боже, за что?»

Новичок «Рубина» Макаров: Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко

Megatroll:

— Слова Слуцкого имеют больший вес.

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жён, на которую прибыли 22 модели из Милана

— Это подруги детства приехали.

Кокорин вышел на товарищеский матч «Зенита» с капитанской повязкой

ibashevich:

— Авторитетом после отсидки стал…

Полиция провела проверку на «Открытие Арене» из-за угроз «взорвать «Спартак»

Tihonovetsk:

— Да это просто пьяный Федун обещал трансферную «бомбу».

Карпин назвал Семака лучшим тренером в России

ibragim2105:

— Лучший тренер России — это багаж Аленичева.

Уткин: по-моему, Тарасов думает, что его пригласили в «Рубин» в 2008 году

kolesnicovv:

— Тарасов думает?

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

nafan160988:

— Вот это новость, как будто стулом ударили)

Fulham1881white:

— Завтра «Оренбург» объявит о переходе Малкома.

Зотов: если права Кокорина будут нарушены, профсоюз будет действовать активно и жёстко

cobalt85:

— Сего числа граф Медведев отправляет крепостного Сашку из имения Петербуржского в имение Сочинское сроком на полгода. Помещик Семак ознакомлен с сией волею графа, так же в известие поставлены и помещики Сочинские, которые желают прибытия сей крепостной души и из полное владение.

Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен

Ivandomik:

— Везде приходится уступать… в клубе… в семье…

Кокорина отправляют в «Сочи», а он не собирается туда ехать. Кто выиграет в этой битве?

Gugogro:

— Ротенберг позвонил Миллеру: «… дашь Кокорина, чтоб не вылететь?» Миллер — Ротенбергу: «… на, бери». И все на этом. Какой Семак? Какой Медведев? Вы о чем, вообще, пацаны?

Адвокат: жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать

rabotyaga26:

— Просто Кокорин устал от адвокатов.

Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

d.borisov11:

— Семак перешёл в Сочи на правах аренды.

Мать Кавани: я зла, потому что «ПСЖ» ведёт себя нехорошо по отношению к Эдинсону

191007:

— Собери свою сборную Чемпионат.сом

Нападение: Мать Кавани — Отчим Кокорина

Полузащита: Отец Неймара — Жена Глушакова

Защита: Жена Новосельцева

Главный тренер: Витесс Слуцкого.