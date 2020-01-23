Рубиалес уволил Лопетеги накануне ЧМ. Но до сих пор сохранял свой пост.

Касильяс может стать главой футбола Испании. Нынешний напал на женщину и хочет её засудить

В этом году должны состояться выборы президента Королевской испанской футбольной федерации, а у действующего главы Луиса Рубиалеса, который вновь собирается баллотироваться на эту должность, может появиться серьёзный конкурент. К тому же инцидент, случившийся ещё в 2017 году, может сильно подпортить шансы испанского функционера на выборах.

Нападение

Конфликт произошёл ещё три года назад в Валенсии, когда Рубиалес не возглавлял федерацию. Архитектор Ясмин Эид-Маччен делала в новом доме бывшего футболиста перепланировку. У них возникли разногласия. После разговора на повышенных тонах Рубиалес не выдержал и схватил женщину, позже толкнув её. Она получила травмы рёбер и запястья, восстановление от которых заняло 262 дня.

Судебные разбирательства ведутся до сих пор, а суд требует у Рубиалеса внести залог в размере 21 тысячи евро, чтобы обеспечить пострадавшей денежную компенсацию, если его всё же признают виновным.

Но у испанского функционера есть своя версия случившегося. Он подал встречный иск, обвинив Ясмин в сексуальных домогательствах. По мнению Рубиалеса, женщина пыталась соблазнить его, а потом начала оскорблять.

За время правления в Королевской испанской футбольной федерации Рубиалес принял несколько странных решений. Например, за неделю до старта ЧМ-2018 в России он уволил главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Функционер объяснил это тем, что тренер сборной тайно вёл переговоры с мадридским «Реалом».

В ноябре этого года Рубиалес отправил в отставку Роберта Морено, с которым сборная Испании вышла в финальную часть Евро-2020, при это ни разу не проиграв. Через несколько дней после увольнения испанский функционер вернул в сборную Испании Луиса Энрике, который ранее покидал команду по семейным обстоятельствам.

Возможные конкуренты

Как сообщает испанская пресса, одним из возможных конкурентов Рубиалеса на выборах может стать вратарь «Порту» Икер Касильяс.

В прошлом году испанец перенёс сердечный приступ, а в ближайшее время может объявить об уходе из футбола. Сейчас Касильяс рассматривает возможность участия в выборах. Он уже встречался со своими бывшими партнёрами по сборной Андреасом Иньестой и Карлесом Пуйолем, чтобы обсудить с ними это.

Газета Marca на своём сайте провела опрос. 94% читателей заявили, что поддерживают кандидатуру Касильяса на пост президента.

При этом, если испанский вратарь не выдвинет свою кандидатуру, против Рубиалеса может пойти бывший председатель правительства Испании Мариано Рахой.