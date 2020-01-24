«Будем делать ставку на молодёжь» — самое лицемерное выражение нашего футбола

Смена вектора развития в «Химках» позволяет в очередной раз поговорить о вещах, которые уже кажутся привычными. Во-первых, это сам мем «смена вектора развития» — впервые использованный в истории с крахом проекта «Анжи». По факту так теперь красиво называют любую отмену финансирования на следующий год или сезон — смена вектора развития у нас пока бывает только в сторону оптимизации расходов. «Химки» не уникальны, таких историй было уже достаточно.

Во-вторых, даже о среднесрочном развитии в нашем футболе никто не задумывается — и это тоже вещь, к которой мы привыкли. Смотрите: пяти лет не прошло с тех пор, как «Химки» бомбили новостями о сотрудничестве с Etihad, триумфально выходили из ПФЛ и с небольшим бюджетом ровно шли по ФНЛ. Более того, были даже тексты, отмечающие грамотность стратегии «Химок», но речь в итоге, как вновь оказалось, о стратегии и не шла — сменились люди, а система не была выстроена так, чтобы найти им замену внутри.

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В-третьих, мы же сейчас говорим о расширении РПЛ, кажется, да? Так вот как о нём говорить, если не первый и даже не во второй раз за последние годы мы имеем команду, которая по спортивному принципу близка к борьбе за выход в вышку, но останавливается по причинам, далёким от спорта? При этом в конкретном химкинском случае мы имеем дело с командой, у которой полный порядок с нужной для РПЛ инфраструктурой, но и здесь есть сдерживающий фактор. Как наполнять лигу на 18 клубов, если многие боятся разорения больше, чем желают сыграть в самой престижной лиге?

Но это всё вопросы и замечания, которые встречаются почти ежедневно, если следить за нашим футболом. Я бы хотел обратить внимание на ещё одну важную вещь.

Всякий раз, когда речь идёт о «смене вектора развития» или просто о сокращении финансирования, абсолютно везде, в каждом регионе России из чулана достаётся тезис «будем делать ставку на молодёжь/местных воспитанников». Понятно, что это финансовый момент — молодёжь имеет зарплаты пониже, чем у игроков в праймовом возрасте. Но есть и другое — совершенно никто не обращает внимания на психологическую составляющую таких заявлений.

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А звучит это вот как. Когда появляется финансирование, руководители тихонько отодвигают «молодёжь и местных воспитанников» в сторону и говорят им: «Смотрите, парни, у нас тут есть сейчас задачка, под неё привезём исполнителей. Вы давайте доказывайте во второй команде на КФК, а мы пока попробуем задачку решить. С вами это не получится», — так молодые игроки получают первый удар в солнечное сплетение своей амбициозности. Это было бы даже относительно справедливо, если бы задача действительно решалась, но чаще всего курс меняется если не по ходу сезона, то спустя сезон, когда денег не осталось, опытные игроки «под задачу» разъехались, а молодёжь у руководителей, которую они присыпали землёй, всё ещё тут.

И в этот момент руководители вспоминают о её существовании. «Так, ладно, теперь задач никаких, а потому побегайте пока», — говорят они молодым. Но те уже даже не чувствуют импульса и возможности зацепиться за шанс — слишком часто повторяется везде одно и то же лицемерие. Когда руководители находят финансирование на следующий год, молодёжь снова отправляется под плинтус. Попытка вырваться в другой город воспринимается как предательство — если там не получается, обратно тебя уже не берут, и твоя карьера зависает над пропастью.

Несколько десятков клубов первой и второй лиг живут в таком круговороте, который пожирает амбиции, надежды и любовь к футболу огромного количества молодых футболистов. Отсутствие даже среднесрочного планирования не даёт клубам даже задуматься, как много может дать им не декларируемая только на словах, а реализуемая каждый месяц и год ставка на молодых и местных игроков. Клубы живут от денег до денег, зная, что на промежуточном этапе могут прикрыться красивыми лозунгами.

И это прокатывает. «Химки» не вылетят из ФНЛ в этом сезоне по спортивному принципу, а летом в команду вновь заедут 28-32-летние «решалы». Так было всегда, и нет предпосылок к тому, что ситуация как-то начнёт меняться.