Кажется, Сарри наконец придумал, как использовать Криштиану и Дибалу вместе

В конце ноября на «Чемпионате» вышел материал о том, как Маурицио Сарри пытается разместить на поле всех звёзд. Получалось не очень: на тот момент Криштиану Роналду на гол в чемпионате и Лиге чемпионов требовалось в среднем 200 минут. В попытках найти баланс Сарри на каком-то этапе даже жертвовал Дибалой: в начале сезона он оставлял его в запасе, потом попробовал выпускать в паре. Это позволяло играть обоим, но без особой яркости, и было типичным временным решением. Всё это время Сарри искал лучший вариант стартовой расстановки игроков и принципов движения.

Роналду всё ещё не сочетается с Дибалой. Сарри не удаётся это изменить Именно эта проблема стоила работы предыдущему тренеру «Ювентуса».

В чём была проблема

Простой способ игры для команды, у которой есть Роналду, – с активными подключениями крайних защитников и широко играющими вингерами (хотя бы одним). Такой стиль даёт большой объём подач верхом и соответственно большое количество удобных португальцу эпизодов в атаке. Так играл «Реал» при Зидане и Анчелотти, в таком стиле Роналду бил рекорды и выигрывал «золотые мячи». На такой стиль к середине прошлого сезона перешёл «Ювентус» Аллегри. Но для Сарри это был неподходящий вариант.

У его футбола есть ряд особенностей. Например, продуманность движений вингеров, которые постоянно открываются под пасы за спину, но делают это не в центральной оси и не на бровке, а в полуфланге. Они получают возможность для паса под удар, а не для удара. Добавьте к этому, что крайние защитники у Сарри мало подключаются к атакам. Это совсем другой тип фланговых атак, чем нужен Криштиану. Проблема усугубилась тем, что сам он не центрфорвард, а один из этих вингеров. И не стоит забывать о Дибале – ещё одном футболисте, которого нельзя год продержать в запасе и который бесполезен в роли старательного вингера Кальехона. Отказаться от «саррибола» – тоже не вариант, иначе зачем вообще Сарри понадобился «Ювентусу»?

«Юве» уже не тот. Роналду и компания проиграли Суперкубок «Лацио» «Лацио» снова одолел туринцев. «Витесс» побеждает без Слуцкого, «новый Нойер» для «Баварии» и другие события дня — в дайджесте воскресенья.

Пока шли тактические эксперименты, «Ювентус» выглядел настолько неубедительно, насколько это вообще возможно для лидера чемпионата и суперклуба. Победы достигались за счёт стандартов (с «Пармой» в первом круге, с «Дженоа», «Торино», «Атлетико»), ярких индивидуальных действий (с «Локомотивом», «Интером») и даже нелепых случайностей (с «Наполи»). Победы без качественной игры – не этого от Сарри ждали болельщики.

Промежуточное состояние между выстроенной системой и игровым хаосом обманывало зрителей: оно похоже не на частичную систему, а на хаос (кстати, это универсальное правило, которое применимо не только к футболу). Это сбивало с толку, но постепенно наметился прогресс.

Практиковать расстановку 4-3-1-2 Сарри начал ещё в сентябре, хотя она долгое время выглядела неубедительно.

Оба звёздных форварда «Юве» полезнее всего, когда получают свободу. Это значит, что Дибала должен иметь возможность постоянно смещаться к мячу, даже нарушая командную структуру. А Роналду в принципе выключен из игры с мячом, поскольку ищет лучший момент для освобождения от защитников внутри штрафной. Два игрока в свободных ролях в атаке – это многовато для команды, у которой крайние защитники мало подключаются к атакам и нет чистых вингеров. Это делает поле маленьким и упрощает сопернику защиту.

В теории решить проблему скученности мог Бернардески, который имеет опыт игры и в центре, и на фланге, но на практике, как в дерби с «Торино», это не работало: Роналду и Дибала не комбинировали друг с другом (взаимодействие ограничилось одним ключевым пасом), Бернардески скорее мешал, а Криштиану только бил из любой возможной ситуации. За час, который они провели на поле вместе, он шесть раз коснулся мяча в штрафной – пять из этих касаний были ударами, но наносились они из неудобных позиций, и голом не закончился ни один.

Решение №1: Рэмси

К счастью, у Сарри есть игрок, который может подстроиться под движение двух игроков одновременно: Рэмси. Лондонский Томас Мюллер, с той разницей, что немецкий «искатель пространства» (так Мюллер сам описывает своё амплуа) ищет зоны, чтобы бить, а Аарон – чтобы пасовать.

Фото: Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Рэмси травматичен, и это главное препятствие. Из 20 туров Серии А он из-за травм не мог играть в половине, причём не подряд, а вразброс. Это должно было сильно мешать Сарри, так как он не мог проверить в деле один из очевидных вариантов. Только раз Аарон сыграл в четырёх турах Серии А подряд – этот отрезок начался в середине декабря (и пока не закончился, так что количество матчей может вырасти). Все четыре выиграны, во всех четырёх Роналду забивал, а всего в этих играх у него семь голов.

Против «Кальяри» (4:0) Аарон неожиданно вступал в игру чаще любого другого полузащитника «Ювентуса». Его помощь в атаке не всегда можно объяснить статистикой (статистика не учитывает, что игрок нашёл свободную зону, если он не получил мяч, а, например, стянул на себя защитника), но позволяет оценить его помощь в высокой обороне. Пять из шести его оборонительных действий были совершены на чужой половине поля, и он три раза вернул команде мяч. Ладно, это не про атаку, поэтому вот другая цифра: он отдал четыре паса под удар. У Дибалы с Роналду два на двоих. Криштиану в той игре сделал хет-трик, хотя третий гол забил уже после замены Рэмси.

Ещё одно преимущество валлийца в том, что он может играть оттянутого форварда, поэтому постоянно меняется местами с Дибалой. В 20-м туре с «Пармой» Аарон трижды бил из штрафной (Пауло – ни разу), зато аргентинец пользовался свободой в опорной зоне и отдал голевой пас на Роналду. Португалец сделал дубль, сразу после второго гола Рэмси был заменён.

Использование Рэмси в роли нетипичной десятки – прессингующей, подстраивающейся под движения более статусных партнёров и растягивающей оборону – пока выглядит наиболее перспективным решением. Рэмси склеивает перемещения Дибалы и Криштиану, его умная игра без мяча стягивает защитникам и даёт партнёрам свободу. Дисциплинированные действия без мяча укрепляют центр. Если бы не травмы, можно было бы говорить об этом решении как об основном.

Решение №2: тройка

Можно механически дублировать позицию Рэмси (для этого есть Бернардески), но, судя по последним месяцам, Сарри не хочет этого делать. Вместо этого он играет с тройкой форвардов: Дибала, Игуаин и Криштиану выходят вместе. Схема 4-3-1-2 сохраняется, Пауло достаётся роль десятки. С начала зимы Сарри попробовал такой вариант дважды. Оба матча «Юве» выиграл, в обоих Роналду забивал, а всего у него в этих играх три гола.

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Естественно, это раскрытая схема. Игуаин – не мастер отрабатывать в прессинге за двоих. Как компенсировать недостаток? Например, с помощью большого количества игроков, способных давать двойной объём работы. Матюиди становится критически важен, также находится место и для Рабьо.

В матче с «Удинезе» были сразу два гола, которые показали, насколько по-разному тройка может взаимодействовать в атаке. При втором голе Игуаин оттянулся почти в полузащиту, Дибала остался между линиями, а Роналду открывался на переднем краю. И зонная защита соперников провалилась: мало того что Пауло застрял один, так ещё и Гонсало имел достаточно времени, чтобы посмотреть на Криштиану, дождаться его знака и дать пас на ход под неожиданный для защитников рывок. Одним пасом Гонсало отрезал девять компактно защищающихся игроков «Удинезе» и вывел партнёра один на один.

Это классный эпизод, но ни Игуаин, ни Криштиану не будут меняться с Дибалой местами систематически. Рабочий принцип движения для тройки другой: пара нападающих расходятся в ширину, уводя защитников, а Дибала, начиная играть в глубине, открывается под забросы на ход. Так был забит первый гол «Удинезе»: Дибала располагался глубже других форвардов, но именно на его рывок рассчитан заброс. Игуаин и Роналду как бы расширили коридор для рывка Пауло. Выглядит необычно: верховой заброс на маленького форварда, тот пытается бить, мяч отскакивает под удар большому форварду. Зато это компромисс между ролями всех всех атакующих игроков. Каждый занят привычным делом.

«Юве» должен прибавлять и дальше

Найденные варианты – решения, к которым Сарри прибег уже по ходу сезона, точнее – зимой. Они заработали, но это только начало. Потому что, вероятнее всего, с течением времени игроки будут лучше привыкать к особенностям движения в новой схеме и лучше взаимодействовать.

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В этот момент должен загрустить Бернадески: когда-то главный талант поколения объективно лишний в этом уравнении. Он недостаточно хорошо находит свободные зоны, чтобы использовать его в качестве Рэмси, а в атаке ему просто нет места. Зато, когда Рэмси здоров, Сарри может, не изменяя своему стилю, комбинировать два разных подхода к давно знакомой ему схеме 4-3-1-2: растягивать защиту соперников в глубину и в ширину.

Впечатляет, что «Юве» за время экспериментов и неубедительной игры почти не терял очков. Теперь у Сарри есть рабочие варианты игры, а команде даже не надо навёрстывать упущенные результаты. По идее, дальше к результатам должен добавиться стиль. «Ювентус» полгода был сильной, но скучной командой. Пора становиться очень сильной и зрелищной.

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В материале использованы данные Opta.

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