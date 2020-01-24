Как играть с таким «Ливерпулем»? Команда Клоппа побеждает даже в неудачных матчах

В АПЛ «Ливерпуль» набрал невероятный ход. Благодаря триумфу в игре с «Манчестер Юнайтед» команда Клоппа побила очередной рекорд – мерсисайдцы превзошли достижения «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии» по количеству побед после 22 туров в топ-5 европейских чемпионатах.

На фоне таких сумасшедших результатов красных в домашней игре с «Ливерпулем» у «Вулверхэмптона», казалось, вовсе не было шансов на успех. На стадионе «Молине» боевитые ребята Нуну Санту, не раз отбиравшие очки у грандов АПЛ в этом сезоне, вышли играть при привычной схеме 3-5-2 с тремя центральными защитниками и Траоре и Хименесом в нападении. «Но что они могли противопоставить лучшей команде Англии, которая подошла к матчу 24-го тура в оптимальном составе?», — напрашивался закономерный вопрос перед началом встречи. Однако ответы не него у «волков» всё-таки нашлись.

Очередная голевая Александра-Арнольда

Обе команды начали поединок достаточно бодро, однако гости проводившие с мячом намного больше времени, достаточно быстро сумели преобразовать преимущество в забитый гол. Банда Клоппа открыла счёт с помощью стандарта. Александр-Арнольд сделал блестящую подачу с углового, а Хендерсон вколотил мяч головой в ближний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

На пропущенный мяч хозяева отреагировали очень здорово. «Волки» понеслись вперёд и организовали несколько опасных моментов у ворот Алисона, один из которых едва не стал голевым. После подачи с левого фланга Доэрти, оставшись в одиночестве возле линии вратарской, пробил головой и промазал, заставив негодовать Санту.

Дебют Минамино в АПЛ

К середине первого тайма скорости в игре упали, и мяч стал редко добираться до обоих ворот. «Ливерпуль» спокойно контролировал ход матча и, казалось, играл в эконом-режиме, действуя порой чересчур расслабленно и самоуверенно. Гости злоупотребляли пятками рядом с чужой штрафной и нечасто доводили атаки до удара. У хозяев же игра в нападении окончательно расклеилась.

В итоге главным событием конца первой половины встречи стал дебют новичка мерсисайдцев Такуми Минамино в АПЛ. На исходе получаса игры японец сменил Мане, который получил травму и не смог продолжить матч. Нападающий сразу вошёл в игру и начал активно взаимодействовать с Салахом и Фирмино. За минуту до перерыва японец мог даже отличиться, но Салах после сольного прохода пожадничал и не отдал пас Минамино, который находился в более выгодной позиции, чем он сам. В результате египтянин загубил момент, и команды ушли отдыхать в раздевалки при минимальной разнице в счёте.

Потрясающий второй тайм в исполнении «волков»

В начале второго тайма хозяева наказали гостей за излишнее спокойствие и чрезмерную самоуверенность. На 51-й минуте «волки» разогнали контратаку – Траоре убежал вперёд по правому флангу и навесил на Хименеса, а тот аккуратным кивком головы переправил мяч в дальний угол ворот Алисона.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сравняв счёт, «Вулверхэмптон» только усилил своё давление. «Волки» начали душить команду Клоппа отличным прессингом и раз за разом стали находить дыры в обороне гостей. В защите мерсисайдцев особенно сильно проседали фланги, чем с удовольствием пользовался лидер «волков» Адама Траоре. Сначала нападающий круто пробил из пределов чужой штрафной в дальний угол, а затем разрезающей передачей вывел Хименеса один на один. К счастью для гостей, в обоих ситуациях «Ливерпуль» выручил Алисон.

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Фирмино вырвал победу для гостей

Когда казалось, что хозяева всё-таки сумеют сенсационно отобрать очки у соперника, мерсисайдцы наглядно показали, что такое чемпионский футбол. В вдребезги проигранном втором тайме, «Ливерпуль» сумел перехватить инициативу и обрушить настоящий штурм на ворота Патрисиу.

Оба раза в концовке шанс отличиться выпадал Роберто Фирмино. С первой попытки переиграть вратаря соперника бразилец не смог – Патрисиу отбил выстрел нападающего ногой. Однако со второго раза настырный Фирмино всё же вывел свою команду вперёд. На 84-й минуте форвард получил мяч в штрафной площади, сместился в центр и левой ногой поразил дальний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

За несколько минут до финального свистка «волки» ещё могли отыграться. Однако с убойной позиции Жота умудрился промахнуться – «Ливерпуль» забрал три очка.

В Вулверхэмптоне команда Клоппа сыграла невыразительно и была далека от своих лучших кондиций. Но для того, чтобы избежать ничьи «Ливерпулю» хватило характера и класса. Благодаря победам в таких матчах команды, как правило, становятся чемпионами.