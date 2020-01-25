Весной вы не узнаете ЦСКА. Гончаренко пробует новые схемы

ЦСКА за месяц до возобновления чемпионата провёл первые контрольные матчи.

«Дандолк»

Днём ранее «армейцы» сыграли с ирландским «Дандолком» и победили со счётом 2:0. Автором обоих голов стал Арнор Сигурдссон на 5-й и 12-й минутах встречи. В середине первого тайма Сигурдссон мог забить и третий мяч, но ему не удалось реализовать пенальти.

Состав на первый матч межсезонья Виктор Гончаренко выставил вроде и второй, но с некоторыми вопросами. Эти вопросы зовут: Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Константин Кучаев, Алан Дзагоев, Яка Бийол и тот же Сигурдссон. Все эти футболисты на разных отрезках первой части сезона играли в основе. Остаётся порадоваться за наставника ЦСКА, у которого в распоряжении наконец-то появилась достаточно длинная скамейка. Ну если никто опять не сломается.

Что ещё можно отметить? Хорошо сыграл форвард «КАМАЗа» Давид Караев, который проходит просмотр в ЦСКА. В первой голевой атаке он выкатил мяч на пустые ворота, а при 2:0 ещё заработал пенальти, который Сигурдссон не реализовал



ЦСКА играл что-то вроде 3-4-2-1 с Сигурдссоном и Марадашвили под Караевым, а Дзагоев выполнял роль центрального полузащитника.

ЛАСК

На матч с австрийским Гончаренко выставил такой состав: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.

Тренерский штаб ЦСКА попробовал схему с двумя чистыми форвардами, Влашичем под ними и Обляковым на левой бровке. Гончаренко и по итогам прошлого сезона и по ходу первой части нынешнего не раз говорил, что к игре «армейцев» все привыкли и нашли действенные способы противодействия. Так что поиск новых моделей игры сейчас просто необходим.

Счёт в игре был открыт после того, как все три атакующих игрока ЦСКА вышли на одного защитника, Шкурин отпасовал Влашичу и тот спокойно переиграл вратаря.

В перерыве ЛАСК поменял весь состав, а Гончаренко обошёлся без перестановок. Не сказать, что австрийцы стали выглядеть свежее, но счёт сравняли. Дальше моменты были в обе стороны, у «армейцев» были попадание в перекладину и промах Чалова из убойной позиции. А на 88-й минуте Влашич уже сделал всё сам, развернулся и отлично пробил — 2:1!

Шкурин

Отметим дебют белоруса Ильи Шкурина, который перешёл в ЦСКА в начале января 2020 года. Белорусский форвард заключил с «армейцами» контракт, расчитанный на четыре с половиной года. Ранее Шкурин выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». 20-летний форвард является игроком молодёжной сборной Беларуси (6 матчей, 1 мяч).

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Белорус пока единственный новичок ЦСКА. Такума Нисимура, Звонимир Шарлия, Лукас Сантос команду покинули, а Седрик Гогуа (играл с «Дандолгом») уже заигран за две команды в сезоне и больше ни за кого кроме «армейцев» до лета сыграть не сможет.