Тихонов вытащил сборной России группу смерти. Как прошла жеребьёвка Кубка Легенд

Кубок Легенд имени Константина Ерёменко это отличный повод посмотреть весёлый и классный футбол в тот момент, когда клубы РПЛ ещё продолжают подготовку к весенней части турнира. Но главное для всех болельщиков в нём другое – турнир даёт возможность поностальгировать по прежним временам, вновь увидеть звёзд футбола, которыми восхищались пять, десять, или двадцать лет назад. В прошлом году главной звездой турнира стал Андрей Аршавин. Могли увидеть в «Лужниках» и чемпиона мира 2002 года бразильца Эдмилсона, одного из лучших футболистов в истории сборной Турции Хамита Алтынтопа, немецкого вратаря Романа Вайденфеллера, испанца Альберта Риеру, известного по выступлениям за «Кубань» француза Джибриля Сиссе, и голландцев Рафаэля ван дер Ваарта и Деми Де Зеува, хорошо известного всем по «Спартаку».

Такого трофея у Аршавина ещё не было. Сборная России выиграла Кубок Легенд Что окружало второй день турнира.

В этом году команд будет не шесть, как раньше, а восемь. К России, Сборной звёзд, Испании, Португалии, Германии и Нидерландам присоединятся команды Турции и Франции. Сам турнир пройдёт на малой спортивной арене «Лужников» с 21 по 23 февраля. В финале сыграют победители групп.

«Достану Испанию – и на турнир меня просто не пустят»

В этом году жеребьёвка легенд прошла в редакции «Чемпионата». Провели её бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов и экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера. С самого начала испанец шутил, что не хочет играть с Россией. Тихонов его поддержал: «Пусть лучше мы сыграем в финале». В группу А автоматом была определена команда России – как победитель прошлогоднего турнира. В группу Б – сборная Германии, которая года назад заняла второе место.

С главной интригой жеребьёвки всё было понятно – игрокам нужно было вытащить шарики так, чтобы сборная Испании отправилась в группу Б. Перед стартом церемонии Тихонов напомнил, что шары для жеребьёвки никто не нагревал, и всё пройдёт честно.



Первого соперника для сборной России вытащил Тихонов – им стала сборная Турции. Дальше настала очередь Риеры – и в группу к Германии отправилась команда Нидерландов. Следующим соперником хозяев турнира стали португальцы. Тихонов сначала не понял, хороший ли шар он вытащил: «Португалия – это хорошо? Это нормально? Плохо это». А вот к сборной Германии и Нидерландам Риера отправил Францию.



Теперь Тихонову оставалось выбрать последнего соперника сборной России: «Если я сейчас достану Испанию, то меня просто не пустят на турнир». Но, после этих слов, по закону драматургии, Андрей Валерьевич вытащил именно сборную Испании. В группу Б автоматом отправилась команда звёзд.

«Сборная России непобедимая, как «Ливерпуль».

Итоги жеребьёвки тут же подвели оба футболиста: «Ждём, что сборная Турция будет для нас сюрпризом – всё-таки они на этом турнире играть будут в первый раз», — сказал Риера, — мы очень хотим выиграть турнир, да, Россия – мой второй дом, но после стольких побед подряд сборной России, хочется в этот раз, чтобы выиграли уже мы. Но конкуренция большая. с Россией играть вообще не хотел, лучше бы сыграл с ними в финале. Но, может, у нас есть пара сюрпризов. Хотя они и фавориты – выигрывают турнир каждый год. Главное – обе группы интересные».

Россия чуть не проиграла сборной мира. Как прошёл первый день Кубка Легенд Аршавин был с сыном. И это очень мило!

«Германия и команда звёзд – фавориты группы Б, — подвёл итоги жеребьёвки Тихонов, — но ведь никто в том году не ожидал увидеть в финале Германию, а они вышли. Главное на турнире – выиграть первый матч. Что касается нашей группы, то это группа смерти – 100%»



Один из главных вопросов перед каждым Кубком Легенд – возможно ли обыграть сборную России? Тихонов на предположение о том, что сделать это нереально, удивился: «Почему невозможно нас обыграть? У команды России есть проблемы, многие футболисты не смогут принять участие в турнире из-за травмы: не будет Смертина, Алдонина, другие ребята тоже под вопросом. Да, мы играем на победу, в нашем городе, так будет и в этот раз, но конкуренция тоже большая. С каждым годом команды играют всё лучше и лучше.



Риера же заявил, что именно в возможном отсутствии Алдонина и Смертина кроется шанс испанцев на победу: «Мы не хотим, чтобы кто-то травмировался, так что желаю Смертину и Алдонину здоровья, но их отсутствие – это плюс для нас. Хотя те, кто их заменят, тоже сыграют хорошо. Самое важное – будет хороший футбол, покажем, что и после завершения карьеры можем его показывать. Хотя сборная России на Кубке Легенд такая же непобедимая, как сейчас «Ливерпуль».

О каких группах мечтали сами футболисты?

После того, как официальная часть жеребьёвки закончилась, футболисты немного расслабились и в шутку переставлять команды из одной группы в другую. «Давайте заново всё», — предложил Риера и стал переставлять бумажки с названием команд. Группы снова получились весьма интересными: по новой версии испанцы должны были сыграть с Португалией, Германией и командой звёзд, а России досталась бы Франция, Турция и Нидерланды. Но было уже поздно, так что в финале сборная России, если, конечно, она туда выйдет, с испанцами точно не сыграет.