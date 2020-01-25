Вот это феерия! «Зенит» получил шесть голов от «Зальцбурга», а Кокорин снова был хорош

В прошлом контрольном матче «Зенит» отгрузил 10 мячей в ворота катарского любительского клуба, но тот спарринг было сложно назвать полноценным футболом – слишком уж колхозным оказался уровень соперника, в составе которого бегали ребята, непохожие на профессионалов банальной комплекцией. Тем любопытнее было взглянуть на новую игру против недавнего участника Лиги чемпионов «Зальцбурга», которая гораздо чётче могла ответить на все насущные вопросы. В том числе и касающиеся истинной формы Александра Кокорина, которого то ли отдали в аренду в «Сочи», то ли нет.



Ведь проявить себя против любителей может каждый. А вот если здорово сыграть против топ-клуба, пусть и в рамках предсезонного сбора, сомнений останется гораздо меньше.

120 минут вместо 90

Игра проходила в необычном формате: три тайма по 40 минут вместо привычных двух по 45. Игровое время увеличилось на 25 процентов, сделано это для того, чтобы было проще распределять игровое время среди всех футболистов и не оставить никого обделённым. Три вратаря получили по 40 минут, полевые футболисты – по 60. «Зенит» с первых минут выставил почти всех сильнейших. Из «неосновных» на поле вышли разве что Кокорин (вместо Азмуна), находящийся на просмотре казахстанский полузащитник Исламхан, Осорио в центре обороны, а также отчасти Шатов.

Хотя главное для интриги – появление Кокорина. А всё остальное отошло на второй план. Прошло уже четыре дня с момента объявления о трансфере в «Сочи», а Сергей Семак всё равно всем своим видом показывает, что рассчитывает на Александра и не желает его никуда отпускать. В матче с «Зальцбургом» Кокорин снова надел капитанскую повязку.

Настоящий «Зальцбург»

Чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий: австрийцы вышли во вполне себе боевом составе, почти все футболисты из стартовой обоймы регулярно появлялись в лигочемпионских осенних играх. Тренерскому штабу пришлось переформатировать атакующую линию из-за продаж Холанда и Минамино, но общий класс соперника всё равно остаётся высоким.



В первом тайме «Зениту» пришлось очень тяжко: сначала «Зальцбург» задавил сине-бело-голубых движением и прессингом, а потом забросал вертикальными передачами за спины центральным защитникам. Поскольку уровень подготовки к сезону у команд слишком разный, «Зениту» потребовалось время на адаптацию. А до того, как она произошла, петербуржцы успели пропустить несколько острых атак, в том числе и три голевых.



Первый гол – фол Осорио в своей штрафной и пенальти. Второй – проигранная борьба после углового. Третий – потеря Барриоса возле своих ворот и плохие действия всё того же Осорио на последнем рубеже. Венесуэлец вообще выглядел слабее партнёров, и этим матчем он лишь отдалил себя от основного состава. А единственным представителем обороны, отыгравшим солидно, стал вратарь Кержаков. Михаил потащил парочку очень сложных мячей и уберёг партнёров от более крупного счёта.

А ведь Кокорин – в порядке!

Первый 40-минутный отрезок завершился со счётом 0:3, но насколько «Зенит» безобразно действовал в обороне, настолько же неплохо смотрелся впереди. Сильно выделялся Кокорин. Семак снова определил его на место центрального нападающего, а Александр, пусть и не забил, проявил себя на славу. Он хорошо находил свободные зоны в полуфлангах, комбинировал накоротке с партнёрами, нанёс два опасных удара (первый из хорошей позиции ногой, второй – головой, откликнувшись на навес Дугласа Сантоса), дважды опасно простреливал.



Самое главное: даже на фоне австрийцев Кокорин выглядел резким и быстрым. Семаку действительно остаётся лишь посочувствовать, если форварда у него в итоге насильно отнимут. Весной Александр точно пришёлся бы кстати и принёс пользу.

А ведь Кокорин – ощутимая потеря для «Зенита». Он точно сделал бы атаку более вариативной Что мы увидели во вчерашней игре на катарском сборе.

Заметной фигурой на поле был и Исламхан. Номинально он вышел на левом фланге, но его функции были куда шире, он насыщал разные зоны, в том числе и в середине, просил мяч и помогал плести комбинации. Однако в глаза бросилась излишняя медлительность казахстанского футболиста, решения под давлением он принимал не всегда быстро, из-за чего замедлялся темп атаки и терялся мяч. А ещё он пока осторожничает и не показывает качества, за которые «Зенит» его и приглашал: дриблинг, дальний удар и острые проникающие передачи. Хотя последние пусть и изредка, но проскакивали.

Феерия!

«Зенит» начал забивать после первого перерыва, когда «Зальцбург» перестроился и принялся экспериментировать с тактической моделью. Сначала отчасти исправился за ошибки Осорио, забивший после углового и скидки Дзюбы. Затем Дзюба сделал ещё один голевой пас, уже на Шатова.



Но «Зальцбург» всякий раз не подпускал к себе соперника и быстро увеличивал преимущество – тем более оборона сине-бело-голубых в этот день хромала на обе ноги. После 60 минут «Зенит» полностью обновил состав, и вторая команда, чтобы первой не было обидно, пропустила ещё столько же: три.



Итог – весёлые 6:3 в пользу австрийцев. «Зениту» есть над чем задуматься, а главная интрига – увидим ли мы Кокорина ещё на поле в зимних спаррингах или уже нет. Александр точно сделал всё возможное, чтобы доказать высшим боссам свою профпригодность и заинтересованность. А отыграть ситуацию назад, если будет желание, можно запросто. Уже проходили.