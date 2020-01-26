«Подавайте нам «Манчестер Юнайтед». Клуб со дна, который может пошуметь в Кубке Англии

Дети любят сказки. Футбольные болельщики, которые уже подросли, тоже их обожают. Очень редко они происходят в чемпионате, чаще неожиданные результаты приходят в различных кубках, где можно поумирать 90 минут в матче с грандом и вписать себя в историю.

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«Транмир Роверс» базируется в Биркенхеде, что совсем рядом с грандами – «Эвертоном» и «Ливерпулем». Он никогда не играл в Премьер-лиге, болтался в любителях и несколько раз чуть не пополнил ряды английской «небесной» лиги из-за проблем с финансами. Своими успехами он обязан Марку Палиосу – человеку, который спас его от краха дважды с разницей в 30 лет.

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В 80-е года ХХ века «Транмир Роверс» испытывал огромные проблемы, в первую очередь финансовые. Ещё не было крупных денег от ТВ-трансляций и большую часть выручки составляли доходы от продажи билетов на матчи. В этом плане конкурировать с гигантами-соседями у «Транмира» совсем не получалось; их состав откровенно не дотягивал до уровня высшего английского дивизиона. Один из менеджеров клуба сказал: «Транмир» никогда не будет конкурировать с «Ливерпулем» и «Эвертоном»: они большие лайнеры, как «Королева Мария», но я вижу нашу команду смертельной подводной лодкой».



К 1984 году лодка чуть не ушла на дно. Её спас американец из далёкой Калифорнии – адвокат Брюс Остерман. Иностранный владелец английского клуба, готовый вкладывать деньги, тогда был диковинкой, хотя сейчас это в порядке вещей. И всё произошло задолго до Романа Абрамовича и его покупки «Челси» в 2003 году, после которой в английский футбол пришли большие деньги.



«Я был молод, и это казалось хорошей идеей. У меня были дополнительные средства, так как я преуспел в своей юридической практике, а у «Транмира» были настоящие проблемы. Это был шанс купить команду, которую я мог себе позволить», — вспоминал будущий владелец клуба.



Для привлечения зрителей на стадион команде требовалась яркая фигура. Играющим тренером стал Фрэнк Уортингтон – бывший игрок сборной Англии. Проблема была лишь в том, что он за свою двадцатилетнюю карьеру вообще не знал, как управлять футбольным клубом. Да и сам по себе Фрэнки был больше гулякой, чем игроком в профессиональный футбол. В своей автобиографии он описал больше ночных клубов, чем тех, в которых играл. Во времена, когда тренером был Уортингтон, существовала шутка, что футболисты получат штраф, если придут домой раньше двух часов ночи.



Но талантливый юрист не значит талантливый экономист или бизнесмен – клуб всё так же катился в бездну.

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В составе «Транмира» был игрок, который через 30 лет станет его спасителем. Марк Палиос пришёл в клуб во второй раз, практически одновременно с новым владельцем Остерманом. Отличительной особенностью парня было то, что он не спускал деньги вчистую, гуляя по многочисленным барам, а подрабатывал бухгалтером. То есть он знал настоящее положение клуба и прекрасно понимал, к чему ведёт модель Остермана, даже лучше самого калифорнийского адвоката. Бывало даже, что Марк мог разговаривать с кем-то из директоров команды о деньгах и способах их заработка, свержении владельца с поста, а через два часа уже надевать футболку клуба и играть в основном составе.



«Роверс» были совсем плохи в финансовом плане. Чтобы хоть что-то заработать, Остерман хотел продать арену под гостиницы и торговые центры. Против были футболисты, в том числе и активный Палиос, и, естественно, болельщики. Ситуацию спас высокий курс фунта – владельцу предложили неплохие деньги, но все же меньшие, чем он заплатил в 1984 году. За счёт разницы курсов потери были минимальны, и Брюс спокойно уехал в Калифорнию продолжать свою адвокатскую практику. Тогда и началось «золотое время» для «Транмира» — выход на «второй» и «третий» уровень английского футбола, финал Кубка лиги, ставший последним матчем на старом «Уэмбли» и победа в EFL Trophy.

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Кажется, ничего не предвещало беды, но в 2015 году финансовое положение «Транмира» немногим отличалось от любого бюджетного российского клуба — тлен и безысходность. Команда вылетела из профессионального футбола и с любыми другими владельцами сгинула бы в низших лигах, но Марк планировал оставить «подводную лодку» на плаву. Он делал такое несколько раз – после футбола был отличным антикризисным менеджером для утопающих компаний. Он разработал метод, который позволял выжить многим компаниям. Для клуба план Палиоса составил всего три этапа:



1) привлечение небольших инвесторов, чтобы переждать финансовую бурю;



2) создание интересных проектов. Для «Транмира» таким стало создание академии трудных подростков с целью поиска талантов и привлечения их в футбол. Также он планирует построить в районе гостиницу для коммерциализации земель рядом со стадионом;

3) привлечение долгосрочных инвесторов. Сейчас Палиос ведёт переговоры с индонезийским бизнесменом Саймоном Наингголаном, привлекая его в качестве инвестора для того, чтобы клуб впервые в истории смог выйти в Премьер-лигу.



Жаль, но он, возможно, пойдет по пути иностранного инвестирования – иных путей в нынешнем футболе почти и нет. Это понимает и сам Марк. Свою главную задачу он выполнил – дважды спас клуб от нищеты и разорения, чтобы по вечерам пятницы в Биркенхеде собирался полный стадион.



В воскресенье, 26 января, клуб, который дважды оказывался на грани краха, может громко пошуметь. Ему помогут 16 тысяч болельщиков, которые придут посмотреть за уничтожением большого манчестерского “дьявола”. В любом случае, как бы ни завершился матч, глава этой сказки останется в истории клуба навсегда.