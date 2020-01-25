«Барселона» разбита на «Месталье»! От владения Сетьена не было толку

Черышев опять в лазарете

В преддверии встречи «Валенсии» и «Барселоны» на «Месталье» из расположения «летучих мышей» пришли до боли привычные и неутешительные новости – Денис Черышев выбыл из строя минимум на две недели из-за травмы, которую он получил в игре 20-го тура с «Мальоркой». У россиянина диагностировали повреждение задней поверхности бедра.



В том матче Денис появился на поле с первой минуты, но не продержался и до перерыва. Альберт Селадес заменил его на Феррана Торреса.

Неудивительно, что именно Торрес занял место Черышева в полузащите и в игре с «Барсой». Кроме того, после предыдущей встречи Селадес сделал ещё две перестановки в старте. Кондогбиа заменил Парехо, получившего красную карточку, а Гарай – Дьякаби.



Главный тренер каталонцев Энрике Сетьен в отличие от своего коллеги ограничился лишь одой заменой. Вместо Видаля он выпустил в старте Артура.

Бессмысленное владение «Барсы»

В начале встречи на «Месталье» «Барселона» буквально задушила «Валенсию» владением. В первые 10 минут игры гости контролировали мяч едва ли не 90 процентов времени. В нападении у каталонцев было много движения и точных передач, однако пользы команде Сетьена активность не приносила. «Валенсия» очень плотно и грамотно оборонялась, оставляя сопернику минимум пространства между линиями.



В атаку «летучие мыши» убегали редко, однако из своих немногочисленных контрвыпадов пытались выжать максимум. Так, на 10-й Гайя ворвался в штрафную, а затем получил по ногам от Пике, заработав пенальти. С одиннадцатиметровой отметки Гомес довольно сильно пробил в правый угол, но тер Штеген в прыжке парировал удар.



Спустя 20 минут немецкому голкиперу вновь пришлось серьёзно постараться, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Сначала он переправил мяч, посланный Гомесом издали, в перекладину, а затем с трудом дотянулся до него после корявого добивания Гамейро.



Пока хозяева регулярно создавали трудности тер Штегену, голкипер «Валенсии» Хауме Доменек скучал от безделья. За весь тайм «Барселона» смогла нанести лишь один удар в створ – со штрафного Месси пробил так слабо, что голкипер без проблем забрал мяч в руки.

В нападении гости испытывали огромные проблемы с продвижением мяча. «Барселоне» крайне редко удавалось даже подобраться к штрафной площади соперников. При любой удобной возможности разрушители Кондогбиа и Коклен мигом вытесняли каталонцев подальше от ворот.



Трио Месси-Фати-Гризманн в нападении даже начали регулярно меняться флангами. Однако и перестановки в группе атаки не принесли результата команде Сетьена в первой половине игры.

Курьёзный гол Гомеса

В начале второго тайма «Валенсия» заслуженно вышла вперёд. После навеса Гайя мяч отскочил Гомесу. Тот неаккуратно принял его, а затем плотно пробил в сторону ворот тер Штегена. К несчастью для немца, мяч, посланный уругвайцем, угодил в бедро Альбы, а затем оказался в воротах.

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Выход Видаля взбодрил каталонцев

На пропущенный гол Сетьен ответил перестановкой в составе своей команды. Вместо Артура он выпустил более подвижного Видаля. Как стало ясно чуть позже, с заменой испанец не прогадал.



После появления чилийца на поле каталонцы стали чаще отдавать вертикальные обостряющие передачи. Видаль регулярно врывался в штрафную площадь хозяев, провоцируя гостей на обострение и риск.



Благодаря такой игре у «Барселоны», наконец, стали возникать регулярные опасные моменты. Тем не менее смена курса нападения не замаскировала серьезных проблем гостей в позиционном нападении. Каталонцам явно не хватало креативных решений, а потому едва ли не все атаки команды были до жути предсказуемыми и завершались неопасными ударами Месси.

Гомес добил «Барсу»

Окончательно приговорил каталонский клуб один из главных героев встречи Макси Гомес. «Валенсия» в очередной раз убежала в контратаку, Торрес нашёл передачей уругвайца в чужой штрафной площади, а тот аккуратно отправил мяч в дальний нижний угол — без шансов для тер Штегена.



В конце игры «Валенсия» даже могла довести счёт до разгромного. Однако «Барсу» «спас» судья. После навеса с углового Паулиста в падении направил мяч в сетку, но арбитр этот гол неожиданно не засчитал и попросил «летучих мышей» вновь разыграть стандарт – ещё до подачи рефери усмотрел нарушение правил со стороны хозяев, когда футболист «Барселоны» упал на газон.



Впрочем, едва ли незасчитанный гол подпортил настроение команде Селадеса. «Валенсия» продемонстрировала на «Месталье» отличную игру и заслуженно победила лидера Примеры. Сетьену предстоит ещё много работы в «Барселоне».