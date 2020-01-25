«Лейпциг» без шума проводит лучший трансфер зимы. Это удивительно

Пока «Тоттенхэм» и «Интер» созревали для самого громкого трансфера января, Лейпциг забрал из Загреба лучшего игрока Европы за пределами топ-5 лиг. Дани Ольмо обошёлся РБ в смешные по нынешнему рынку 30 млн евро (мы вернёмся к важности этой суммы) и заполнит проблемную для команды позицию креативного атакующего игрока. И есть сразу несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание.

Во-первых, сделка проведена абсолютно бесшумно. Удивительно, как Ольмо вновь остался без внимания главных клубов Европы — по своим качествам это один из сильнейших атакующих ролевиков. При этом Дани закалён реалиями футбола и Балкан — «Чемпионат» рассказывал его странную историю ещё несколько лет назад.

От «Барселоны» — к хорватскому паспорту. Дикая история Дани Ольмо Этого каталонского парня хвалил сам Гвардиола. В 19 лет новая звезда загребского «Динамо» хочет поехать на ЧМ в составе сборной… Хорватии.

С тех пор Ольмо только прогрессировал. Вот пара фактов из числа его индивидуальных достижений: он был признан лучшим игроком финала молодёжного чемпионата Европы; попал в символическую сборную турнира; был назван в числе игроков сборной открытий Лиги чемпионов нынешнего сезона. При этом у 21-летнего Дани испанский паспорт и школа «Барселоны» в анамнезе. Обычно за таких насыпают от 50 млн, а агент лениво торгуется с парочкой самых влиятельных клубов мира. Но в этом случае, при наличии у Ольмо объективно высокого качества, не было ничего подобного. Таким образом, мы получили почти вещественное доказательство: пиар сегодня стоит дороже, чем сам игрок.



Во-вторых, выбор молодого и потенциального звёздного игрока в пользу провинциального по меркам Лиги чемпионов Лейпцига подтверждает, что футбольная карта Европы понемногу меняется. Процесс непрерывной профессионализации приводит к смещению центров из мегаполисов, с их огромным количеством соблазнов и шумом, в небольшие и относительно тихие города. Восточногерманский Лейпциг — идеальный пример, но он уже не единственный. Эрлинг Холанд едет в шахтерский Дортмунд вместо столиц, а Мартин Эдегор, имея возможность перейти в «Аякс» из Амстердама, переезжает в 150-тысячный Сан-Себастьян.



Капитан квартирующегося в городе-заводе «Вольфсбурга» Макси Арнольд однажды лучшим образом объяснил это явление: «В Вольфсбурге пустота, нет вообще ничего, а потому ничего и не отвлекает от тренировок». Арнольду 25 лет, такой профессиональный эскапизм — черта всего нового поколения футболистов.



Наконец, есть третий момент, важный для этого трансфера, — это как раз те самые 30 млн евро. Для «Лейпцига» такая сумма — психологический рубеж на трансферном рынке; клуб, который может позволить себе платить больше, принципиально не хочет делать этого и участвовать в аукционах (пример с Холандом — очень показательный). В этом плане «пластиковый» РБЛ, который ненавидят за его искусственное происхождение, поступает гораздо честнее традиционных грандов: те выбрасывают десятки, а теперь уже и сотни миллионов евро на трансферы, просто злоупотребляя своим брендом.

С другой стороны Лейпциг под предводительством стратега Ральфа Рангника проводит важный социально-экономический эксперимент. Клуб пытается с нуля пробиться в элиту как по результатам, так и по статусу, не растрачивая при этом совсем безумные деньги. Трансфер Ольмо — очередной шаг на пути к успешности этого эксперимента. Лейпциг берёт игрока с потенциалом звёзды в уже сложившийся сильный состав и даёт ему условия, чтобы раскрыться по максимуму.