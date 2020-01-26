3 вещи, которые «Барселоне» нужно улучшить уже сейчас

После трёх матчей под руководством Кике Сетьена «Барса» обновила рекорд по владению мячом, с трудом обыграла в кубке «Ибицу» из третьего дивизиона (победный гол забит на 94 минуте) и без вариантов проиграла «Валенсии». Колоссальный контраст между контролем мяча и результатами уже стал поводом для шуток, но, учитывая, насколько сложные задачи стояли перед новым тренером, к ситуации лучше отнестись очень серьёзно.

«Барселона» еле избежала разгрома на «Месталье»! Зато мячом владела очень долго Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.

Начну с хорошего. Хорошие моменты можно найти и в поражении от «Валенсии». Например, первые 10 минут были похожи на футбол, о котором Сетьен мечтает. Да, без заходов в штрафную, но контроль над соперником был огромный: у «Валенсии» набралось всего четыре пас на чужой половине поля. На отрезке с третьей по шестую минуту счёт по передачам был 0:82 в пользу «Барсы». Даже без моментов это очень много: такое доминирование, если сохраняется, рано или поздно приводит к остроте из-за того, что соперник вжимается в штрафную. Но чтобы оно сохранялось, нужна качественная реакция на потери. И это – первая задача, которую Сетьену нужно решать срочно.

Контрпрессинг (или любой переход из атаки в оборону)

После потерь «Барселона» предлагала «Валенсии» две базовые реакции: тактические фолы и огромную работоспособность Гризманна. К Гризманну мы ещё вернёмся, а пока подробнее о фолах. К концу тайма Пике и Умтити уже имели предупреждения, серьёзно усложнив себе жизнь на второй тайм. Вскоре после перерыва к ним добавился Бускетс.

В начале позиционных атак «Валенсии» гости прессинговали обоих центральных защитников, но вот контрпрессинг у них совсем не работал. Этот недостаток усугубился несколькими обстоятельствами. Во-первых, смелое сочетание полузащитников делало центр раскрытым. Особенно, это касается Фати и де Йонга, которые застревали довольно высоко как для латераля и восьмёрки, но и Бускетс в системе Сетьена постоянно оказывался в чужой опорной зоне.

Даже статичный розыгрыш (который мы наблюдаем пока) требует слаженных командных реакций на потери. Пока их нет даже эпизодически. Это приводило к однотипным моментам у ворот тер Штегена.

Вот список ситуаций, когда в штрафной «Барселоны» начиналась паника (только в первом тайме). Пенальти: проникающий пас после перехвата, Пике неудачно идёт в отбор в штрафной. Диагональный прострел с левого фланга: Умтити не смог выбить мяч, тот слабо отскочить в край штрафной, подбор выиграл сам Умтити. Подача с правого фланга на Гамейро, после которой Роберто выбил мяч в колено Пике, мяч отлетел в ворота, тер Штеген забрал. У всех этих моментов было кое-что общее. Кондогбиа (либо Гайя, либо Васс) уходили от несогласованного прессинга и начинали атаку – а дальше она до самого последнего паса не встречала сопротивления. То есть, если игроку «Валенсии», выигравшему подбор, удавалось развернуться или поднять голову и просто отдать на свободного партнёра, то дальше атака шла без помех до самой штрафной.

Без улучшения контрпрессинга «Барса» не перестанет допускать такие моменты, как с пенальти. Они будут повторяться в каждом матче, потому что «Валенсия» не создала ничего сверхъестественного – команда выбегала в опасные контратаки даже без Парехо, лучшего игрока в этом аспекте.

«Барселона» мечется. Так можно добиться успеха только случайно Огромный текст о том, с чем столкнётся новый тренер. И о том, что не стоит преувеличивать вину старого.

Странная роль Гризманна

По ходу первого тайма владение «Барселоны» составило 73%, но этот праздник прошёл мимо Гризманна. Меньше пасов, чем француз, отдал только тер Штеген. Большую часть времени Антуан проводил в рывках в полуфланге в зону между центральным и крайним защитниками, и так же постоянно, как он эти рывки совершал, его партнёры по команды их игнорировали. Фактически, это было манёвром по освобождению пространства Месси: Гризманн уводил игрока из центра, туда забегал Лео. А иногда не забегал.

Добавьте к этой работе сложную роль в обороне. Если в атаке «Барса» поддерживала 3-4-3 (де Йонг и Альба на краях, Фати и Антуан в атаке), то в обороне чередовала расстановку 3-5-2 (в ситуациях, когда Васс оставался на своей половине поля) с привычной по работе с Вальверде 4-4-2. На неё команда переходила, когда Васс и другой крайний защитник, Гайя, подключались к атакам и сдваивали фланг с Торресом и Солером. В этом случае Альба спускался в линию, Роберто закрывал правый фланг, а Фати превращался в правого полузащитника. Формально, на левом краю полузащиты должен был оказываться Артур, но характерно, что чаще это делал Гризманн, превращая схему в 4-5-1. Именно он контролировал бровку на системе (когда играл слева) – если этим ситуативно занимался Артур, он показывал французу, что смещаться не нужно.

Ещё добавьте постоянные смещения Гризманна на правый фланг. Этот приём, со сменой позиций с Фати, применял ещё Вальверде, Сетьен продолжил. Справа Гризманн оказывался пару раз в первом тайме (суммарно – минут 10) и эпизодически во втором (максимум пару минут). Там он открывался в ширину (редко получая мяч) и чуть больше взаимодействовал с Месси.

Итого: Гризманн отрабатывал в защите по левой бровке в гибридной схеме (дополнительный объём работы), уводил защитников от Месси слева и давал ширину атаки справа. По сути, бегал по всему полю, на каждом участке двигаясь так, чтобы партнёрам было удобно играть за счёт него. Максимально атльтруистичная роль, но с такой мог бы справиться и Карлес Перес, а не игрок за 120 млн евро.

К сожалению, такая роль Гризманна даже не выглядит ошибкой, потому что на мяче он был очень плох. Удивительно, но футболист, привыкший к мгновенным контратакам «Атлетико», в редкие моменты, когда «Барселона» имела пространство, тормозил атаки. На 17-18 минутах был отрезок, когда «Барса», выходя из-под прессинга, могла разбежаться сразу три раза. Все три атаки неточными передачами испортил Гризманн. Вряд ли он не в форме – он слишком хорошо двигается. Но роль ему явно не подходит.

Да и вообще по схеме есть вопросы. Сложный гибрид, при котором за правую бровку отвечает то Фати, то де Йонг (а Роберто – центральный) не сработала в атаке и привела к проблемам в защите. Проблему не решил и выход дублёра Кольядо вместо Фати: когда «Валенсия» забивала второй гол, в зоне правого крайнего не было никого, а Гомес получил максимум свободы.

Движение в атаке

Выше я привёл фантастическую цифру первых минут, которая показала превосходство «Барселоны». Такое давление сохранялось только 10 минут: до первой контратаки «Валенсии». Она привела к пенальти, и больше такого доминирования (86% владения) у гостей не было.

После матча Сетьен раскритиковал игру команды. «Мы делали передачи ради передач. У меня нет претензий к самоотдаче игроков, но пока не понимают всех аспектов игры. «Валенсия» хорошо нас накрывала и заслуживала большего в первом тайме, нам повезло, что счёт не был открыт». Почти то же самое говорил и Бускетс: «Нам нужно время, чтобы адаптироваться к новым требованиям».

Смысл в том, что без постоянной смены позиций и постоянных рывков от всей команды (не только от Гризманна) владение мячом превращается в обычный квадрат. Игроки «Барселоны» ещё не понимают как им двигаться, они играют в квадрат. Доказательство бессмысленности их владения – карта пасов, которые де Йонг набил за одну минуту.

Пас на край, повторить три раза, сделать два шага правее, пас в центр, повторить два раза. С одной стороны – огромный контроль, с другой – очевидная схематичность. Такое владение даже не требует прессинга: игроки «Валенсии» просто наблюдали, как соперники передают друг другу мяч. К середине первого тайме у Коклена и Кондогбиа вместе взятых набралось 13 точных пасов. У одного де Йонга было 49. Но по опасным моментам «Валенсия» была впереди.

В отсутствие движения гостей было легко запрессинговать. На скриншоте ниже показательный момент. Бускетс медлит, и его накрывают сразу три соперника. Он потеряет мяч, «Валенсия» убежит в контратаку. Но Бускетсу просто некому отдать мяч.

Во втором тайме движение улучшилось. Очень показательно, что моменты у ворот Доменека пошли ровно после того, как на поле вышел Видаль. Худший в «Барселоне» по игре в пас, но лучший по движению. С его появлением у этого захватывающего перепаса без продвижения появилась новая опция: плюс один адресат впереди. Сразу лучше заиграл Бускетс (помните разрезающий пас пяткой?), сразу появился смысл у смещений Месси. Видаль делает поле больше.

Здорово, что у «Барселоны» в составе есть такой игрок, но плохо, что более техничные Артур и де Йонг так себя не предлагают. Если команда пока не может дать необходимого количества открываний на ограниченном пространстве, Видалю стоит выходить с первых минут.

Улучшения нужны уже сейчас

Вероятно, Сетьену нужно время. Собственно, об этом сказали и он, и Бускетс. Но не факт, что время есть: «Реал» нельзя отпускать. Вряд ли «Барселона» целится на второе место в чемпионате (тогда можно было и Вальверде оставить). Но это объективные издержки процесса: нельзя просто потребовать, чтобы Бускетс стал быстрым, Сарри бросил курить, Бэйл перестал травмироваться и играть в гольф, а Мино Райола – раздражать владельцев клубов. Поэтому нельзя требовать от Сетьена, что команда немедленно преобразится. Вопрос в том, сможет ли она набирать очки в темпе «Реала», пока команда будет адаптироваться к идеям нового тренера.

Сетьен в первую очередь прекрасный педагог. Это важнее разговоров о стиле Тот тренер, которому не нужны футболисты-роботы.

Пока в этом есть сомнения. Идея с владением мячом как способом обороняться работает до первой потери и первой жёлтой карточки. Позиционные атаки не приводят к опасным моментам. Выдающаяся глубина состава, которая позволяет эффективно играть в намного более вертикальный футбол, остаётся невостребованной. А очки нужны уже сейчас. Похоже, какое-то время всё снова будет зависеть от индивидуального мастерства Месси и тер Штегена. Как при позднем Вальверде.

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В материале использованы данные Opta и Instascout.

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