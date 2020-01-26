«Рома» прервала победную серию «Лацио». Один вратарь начудил, второй отбил мяч лицом

«Лацио» неожиданно для многих закрепился в группе лидеров Серии А. К принципиальному матчу «орлы» подошли, имея за плечами рекордную серию из 11 побед в чемпионате. «Лацио» вполне можно было назвать фаворитом, учитывая, что «Рома» не лучшим образом играет дома – всего 5 побед в 10 матчах.

Хозяева с ходу завладели инициативой. Выделялся Дженгиз Ундер, который на своём фланге разрывал Лулича. На счету Ундера две ключевые передачи в первом тайме, а также четыре успешных обводки. Игроки «Лацио» с трудом выходили из обороны и организовывали атаки, Чиро Иммобиле просто лишили свободного пространства (за ним присматривали Манчини и Смоллинг).

+10 от Месси. Чиро Иммобиле рвётся к «Золотой бутсе» На счету итальянца хет-трик «Сампдории», в конкурентах — Вернер и Левандовски. Главные события футбольной субботы — в дайджесте дня.

«Рома» действовала разнообразно: хавбеки передачами разрезали центр поля, Ундер совершал навесы с правого фланга, Клюйверт и Спинаццола пытались разыграть мяч на левом краю атаки. Преимущество хозяев дало результат на 26-й минуте. Кристанте выполнил заброс на Джеко, а босниец затылком переправил мяч в ворота. В этом моменте ошибся голкипер «Лацио» Томас Стракоша. Уже через минуту «Рома» имела шанс забить второй мяч: Ундер и Джеко прикладывались по мячу, но их удары были заблокированы.



Лишь на 33-й минуте гости организовали первую опасную атаку. Лулич подключился вперёд, а затем пробил с нерабочей правой ноги. Мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой, который и стал голевым. Голкипер «Ромы» Пау Лопес откровенно начудил: после подачи мяч завис над штрафной хозяев, испанский вратарь зачем-то подбил его над собой. В результате Ачерби воспользовался ситуацией и сравнял счёт.



После этого игра выравнялась, но «Рома» могла выйти вперёд незадолго до перерыва. Лоренцо Пелегрини нанёс дальний удар, но угодил в штангу. Команды ушли на перерыв при счёте 1:1.



После выхода на поле хозяева вновь принялись атаковать. Сначала Верету едва не забил, замыкая передачу Спинаццолы, а затем «Рома» и вовсе заработала пенальти. Ундер нашёл передачей Джастина Клюйверта, который упал после контакта с защитником «Лацио». После просмотра VAR арбитр отменил пенальти. Ненадолго игра успокоилась: «Рома» владела мячом, гости защищались и пытались выбегать в контратаки.



По истечении часа игры «Лацио» дважды создал голевые моменты. Ярким проходом отметился Корреа, но мяч прошёл мимо ворот. Не лучшую встречу провёл Сергей Милинкович-Савич – 5 потерь, 48% точности передач, одна ключевая передача. На 68-й минуте Джеко мог оформить дубль, но Стракоша отразил удар, причём лицом.

На 71-й минуте Симоне Индзаги произвёл замену – вместо Луиса Альберто вышел Марко Пароло. Испанец на эмоциях покинул поле и продолжил психовать, но уже на скамейке запасных. На 80-й минуте Ундер сместился с левого фланга, обыграв трёх соперников, и нанёс удар. Мяч был заблокирован, но атака продолжилась. Джеко пробивал с угла вратарской, но Стракоша выручил «Лацио».



«Рома» играла лучше, и ничью по такому матчу можно считать потерей очков. Хозяева нанесли 16 ударов по воротам «Лацио», из них 7 пришлись в створ. На счету гостей всего 3 удара (2 в створ). «Орлы» остались на третьем месте, отставая от «Интера» всего на два очка. При этом «Лацио» имеет игру в запасе. «Рома» и «Аталанта» достаточно сильно отстали от лидеров (7 и 8 очков соответственно). Победная серия «Лацио» прервалась, но команда Симоне Индзаги по-прежнему остаётся открытием чемпионата Италии.