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Гибель Коби Брайанта: реакция Роналду, Мбаппе, Месси, Зидана

Коби Брайнт и Лионель Месси
Николай Егорычев
«Нас покинул гений». Как футбольный мир отреагировал на гибель легенды НБА Коби Брайанта
Многие из звёзд футбола были знакомы с Коби лично.
Футбол / Испания 0

Гибель Коби Брайанта повергла в шок всё спортивное сообщество. Легендарный баскетболист накануне погиб в авиакатастрофе – вертолёт, на борту которого находились Коби и его дочь Джанна, разбился в Калифорнии. Матчи НБА начинались с минуты молчания. По поводу гибели Брайанта уже высказались Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил и многие другие люди из мира баскетбола.

Легендарный Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе. Подробности
Вместе с Брайантом и Джи Джи на борту вертолёта находилось ещё семеро человек. Причиной трагедии мог стать туман.

Футболисты не остались в стороне от трагедии: многие уже выразили соболезнования. Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» написал: «Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и источником вдохновения для многих людей. Выражаю соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб при этом крушении».

Брайант любил футбол. До 13 лет Коби жил в Италии и болел за «Милан». Пресс-служба россонери выступила с заявлением по поводу гибели великого атлета: «У нас нет слов, чтобы описать, насколько мы шокированы новостью о трагической кончине Коби Брайанта – фаната «Милана», одного из величайших спортсменов всех времён. Наши мысли с семьями тех, кого коснулась эта трагедия. Тебя всегда будет не хватать, Коби».

В 2017 году Брайант посетил тренировку «ПСЖ», на которой познакомился со многими игроками. Во вчерашнем матче против «Лилля» Неймар оформил дубль, а второй мяч посвятил Коби. Реализовав пенальти, бразилец показал на пальцах число 24. Под этим номером долгое время играл баскетболист. Килиан Мбаппе, также выступающий за «ПСЖ», выложил в «Твиттере» совместное фото с Коби, добавив хештег #MambaForever (Чёрная Мамба – прозвище Брайанта. – Прим. «Чемпионата»).

Лионель Месси тоже знал Коби лично. Они познакомились в 2012 году на съёмках рекламного ролика Turkish Airlines. «У меня нет слов. Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести время вместе с ним. Нас покинул настоящий гений», – написал Месси на своей странице в «Инстаграме».

Соболезнования выразили также Диего Марадона, Зинедин Зидан, ФК «Барселона», сборная России по футболу, в частности Артём Дзюба. Форвард «Зенита» выложил фото Коби со словами «Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти».

Коби вдохновлял не только баскетболистов. В 2014 году Ромелу Лукаку признался, что Брайант его кумир: «Если бы не футбол, стал бы баскетболистом. Нет, серьёзно! Я страстный поклонник «Лейкерс» и Коби Брайанта лично. Он – мой кумир, он вдохновляет меня. Я восхищаюсь им, его амбициями, желанием быть лучшим. В этом стараюсь походить на Коби. Я играю со страстью. У меня такая же решимость быть лучшим».

Клуб НБА «Даллас Маверикс» вывел из обращения 24-й номер в память о Коби. С соответствующим заявлением выступил владелец клуба Марк Кьюбан, отметив, что наследие Брайанта выходит за рамки баскетбола. Трудно с ним не согласиться. Гибель Коби – большая потеря для всего спорта. Он был одним из лучших в своём деле.

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