Что именно не так с Прядкиным. Объясняем, что может смущать РФС

В РПЛ переизбрали президента Прядкина ещё на пять лет. В РФС эти выборы не признали. Вышло уже много статей о том, как это происходило и за счёт каких пунктов одни считают выборы состоявшимися, а другие – неправомерными. Тут интереснее всего понять, что именно могло не устроить РФС в кандидатуре Прядкина. И раньше доходила информация, что с приходом Дюкова в РФС многим пришлось засуетиться – не все принципы работы устраивали нового главу Дома футбола. Однако теперь речь идёт об открытом противостоянии.

Так что же не так с Сергеем Прядкиным?

1. У Прядкина тёмное прошлое

О ранних этапах карьеры Прядкина, увы, мы имеем довольно обрывочную информацию. Как-то «Новая газета» сообщила, в 1994 году за хранение оружия был арестован некий Сергей Прядкин. На основании фотографий (например, этой) можно предположить, что речь шла о том самом Сергее Прядкине, который сейчас возглавляет РПЛ. Сообщалось, что в ходе задержания у него были изъяты 1350 патронов калибра 5,6 мм, 20 бронебойно-зажигательных патронов, граната РГД-5, икона «12 апостолов», форма лейтенанта милиции, несколько номеров от разных автомобилей и радиостанция «Роса», используемая для связи высшими руководителями государства. Отметим, что через день дело в отношении Прядкина было прекращено.

Мы можем только догадываться, почему РФС публично конфликтует с Прядкиным, но первый пункт пока кажется наименее вероятной причиной. Всё-таки эта история случилась более 25 лет назад, когда в стране происходило много странных событий. Теперь перейдём к делам, которые касаются напрямую футбола.

2. Прядкин подозревался в конфликте интересов

Эта история началась с футболиста Евгения Левченко, который перешёл в «Сатурн» в 2009 году. Игрок заявил, что пострадал от Андрея Прядкина (брата Сергея Прядкина), который организовывал трансфер. Выяснилось, что генеральный директор клуба Игорь Ефремов (сейчас президент ФНЛ) до банкротства «Сатурна» перевёл $ 400 тыс. компании Wiser Trading Limited с Сейшельских островов за услуги по поиску футболиста и подписание контракта с Левченко. Тот приходил в подмосковный клуб на правах свободного агента.

В 2011 году Левченко заявил, что слышал о существовании «распилов», но никогда не верил, что деньги сделают на нём. Речь шла о том, что Сергей Прядкин, как глава лиги, мог некорректно использовать своё влияние на клубы, помогая зарабатывать брату. Тогда комитет по этике не обнаружил у Прядкина конфликта интересов. Затем дело рассматривали в высшей инстанции (CAS), которая вернула его на повторное рассмотрение в комитет по этике РФС. Там у Прядкина снова не обнаружили конфликта интересов.

Ещё стоит упомянуть, что Сергей Прядкин являлся учредителем (вместе с Константином Сарсанией) немецкой компании GiRRuS, которая представляла интересы целого ряда игроков, выступавших в чемпионате России. Прядкин заверял, что с момента его избрания президентом РФПЛ агентство GiRRus не занималось трансферами. В этом агентстве работал Томас Цорн (нынешний генеральный директор «Спартака»), которого, по данным «Новой газеты», связывают родственные связи с Прядкиным. Цорн представлял интересы Оздоева и Набиуллина, а также занимался организацией сборов «Рубина», «Спартака», «Локомотива» и сборной России.

Справедливости ради: незаметно, чтобы РПЛ во всём шла навстречу «Спартаку» из-за связей Прядкина с Цорном. Владелец красно-белых даже жаловался на обратный эффект: «Сейчас опубликован календарь на сезон. Когда мы играем с «Зенитом» и ЦСКА? Сразу после матчей в Лиге Европы! Это Цорн нам по блату сделал? Иметь календарь хуже мы не могли. И я думаю: он что, это специально сделал, чтобы показать, что независим от всего этого? Стопудово же! Ну а как!?».

3. У РПЛ сомнительный имидж при Прядкине

Ещё одна причина, по которой РФС может быть недоволен Прядкиным, – медийная составляющая. Инициативы РПЛ запомнились не тем, чем хотелось бы их авторам. На пресс-конференции, посвящённой акции «Стоп-мат», в микрофоны журналистов попали матерные слова из уст исполнительного директора лиги Сергея Чебана. Акция «Мисс РФПЛ» запомнилась скандалом: титул «Мисс Обаяние РФПЛ» получила девушка, которая выкладывала во «ВКонтакте» фотографии фашистского толка. В результате болельщицу лишили титула, а та, в свою очередь, написала на своей странице в соцсети, что конкурс был куплен.

Один из самых памятных медийных ляпов в истории РПЛ – выступление Прядкина на «Петровском» в 2015-м. В тот день питерцам вручали титул, а президент лиги по ошибке поздравил с чемпионством «Динамо». На самом деле за столько лет у любого живого человека набралось бы множество оговорок. В плане медийной активности куда обиднее, что Сергей Прядкин, похоже, избегает обстоятельных интервью с журналистами. А если общается, то, как правило, с дружественными изданиями. Поразительно, что президент РПЛ до сих пор ни разу не ответил на вопрос о наличии/отсутствии родства с Томасом Цорном.

4. Регламент РПЛ вызывает недоумение

В плане регламента удивляют порой не сами решения, а их сроки. Свежий пример – расширение чемпионата до 18 команд. Тут стоит процитировать генсека РФС Александра Алаева: «Я никогда не был сторонником изменений правил по ходу соревнования. Лично для меня непонятно, как, отыграв 19 туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена [команд] сразу в трёх лигах».



Вечной проблемой становится календарь матчей РПЛ. Тут если и приводить чьи-то комментарии, то легендарное высказывание спортивного директора РПЛ Пышкина: «Когда составляли календарь, везде ещё было тепло».



Ну и, собственно, само переизбрание Прядкина выглядит сомнительным не только на фоне самого Прядкина. Речь об элементарных принципах прозрачности. Президента РПЛ переизбрали фактически тайком, не уведомив ни РФС, ни кого-либо ещё. А что, если я, Григорий Телингатер, считаю, что в РПЛ стагнация, и хочу предложить альтернативный вектор развития? На самом деле не хочу, но условный Илья Геркус или кто-то другой могут хотеть. Так создаётся конкуренция, которая заставляет людей лучше работать. При нынешнем подходе жёстко отсекаются любые другие кандидатуры, поэтому он кажется максимально ущербным.

5. У клубов РПЛ всё плохо

Наш футбол остаётся убыточным, и не видно предпосылок к обратному. Винить в этом одного президента РПЛ было бы глупо, но очевидно, что его роль в этом присутствует. Взять хоть титульного спонсора, которого в РПЛ уже нет больше года. Это деньги, которые недополучают клубы. А сколько зарабатывают команды на телетрансляциях – это ведь тоже зависит во многом от Прядкина. Согласно отчёту УЕФА, который был опубликован на прошлой неделе, клубы РПЛ получают от телевидения непристойно скромные деньги. Бюджеты клубов РПЛ лишь на 4% состоят из выплат за телетрансляции. Такой низкой доли от ТВ-доходов нет ни у кого в топ-15 лигах Европы.

Тут, кстати, снова придётся цитировать «Новую газету», которая приводила комментарий главы маркетинговой службы цифровой компании, которая могла стать спонсором РФПЛ: «Одни хотят заработать в условиях рынка, другие – просто заработать. Вот к нам приходит человек из «Лиги-ТВ» – с презентацией и экономическим обоснованием спонсорства. Просит 6 млн евро. А через день приходит менеджер из РФПЛ с предложением на одном листике – 2 млн евро плюс «комиссия» третьему лицу. В принципе, мы привыкли, что в кооперацию иногда встраивается посредник».

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Вот и получается, что к работе Прядкина есть вопросы, однако его максимально решительно переизбирают, не позволяя даже просто рассмотреть альтернативные кандидатуры. Почему клубы РПЛ голосуют единогласно? Об этом на днях писал коллега Дмитрий Егоров. У меня с ним не всегда совпадают мнения, но тут с ним тяжело не согласиться.

В интересах революции. РФС не признает президента Прядкина Выборы в РПЛ выглядели для Александра Дюкова очень неприятно – клубы точно устроили акцию не просто так.

Речь о том, что, пока наши клубы убыточны, у их руководителей всё хорошо. В этой команде деньги закончились? Пойдём работать в другую. Половина состава ушла свободными агентами, оставив бюджет клуба с нулём? Не проблема – вряд ли при Прядкине кто-то будет поднимать шум. Все занимаются своим бизнесом. Все переплетены. Всех всё устраивает.