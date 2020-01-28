Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Роналду и Фигу опубликовали одинаковые сообщения в память о Коби Брайанте

Фигу скопировал сообщение Роналду
Дмитрий Росип
«Какой позор!» Фигу скопировал сообщение Роналду в связи с гибелью Коби Брайанта
Тот случай, когда лучше было промолчать.
Футбол 0

Утром 26 января стало известно о гибели великого баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны. Они разбились на личном вертолёте в Калабасасе. Смерть легендарного баскетболиста шокировала не только спортивный мир, но и всю планету. Спортсмены начали отдавать ему дань уважения, публикуя в соцсетях сообщения. Однако не обошлось без казуса. Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывший португальский футболист Луиш Фигу выразили соболезнования в связи с гибелью Коби, опубликовав в «Твиттере» одинаковые сообщения, которые отличались только фотографиями.

Как так получилось?

В понедельник ночью Криштиану в «Твиттере» принёс соболезнования, прикрепив чёрно-белую фотографию Коби Брайанта.

«Очень печально слышать душераздирающие новости о смерти Кобе и его дочери Джанны. Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. RIP Legend», — написал Роналду.

Спустя три часа такое же сообщение появилось в «твиттере» Луиша Фигу. Оно отличалось только фотографией, на которой португалец стоит рядом с Коби.

Подписчики возмутились, когда увидели одинаковые публикации. Некоторые предположили, что у Роналду и у Фигу один SMM-специалист или одно и то же агентство.

Реакция фанатов

Подписчики Луиша Фигу сразу же заметили плагиат и в комментариях стали указывать на это.

Некоторые налетели на Фигу с возмущёнными комментариями.

«Ты только что скопировал пост Роналду. Позор», — написал пользователь под именем Alexunder.

«Что за бесстыдный человек… не удивительно, почему фанаты «Барсы» бросили в него голову свиньи».

Один из пользователей «Твиттера» заявил, что это неуважение со стороны обоих португальских футболистов и добавил: «Если вы не можете потратить 30 секунд своего времени, чтобы написать честные и красивые слова о Коби, просто ничего не пишите».

Но некоторые придерживались противоположной точки зрения и ничего постыдного в плагиате Фигу не увидели. «Я не знаю, почему люди так злятся. Да, он скопировал текст Роналду, но делает ли это твит фальшивкой? Он также оплакивает потерю Кобе и других. Я не вижу ничего плохого в этом. Я бы сделал то же самое, если бы у меня не было слов».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020