«Какой позор!» Фигу скопировал сообщение Роналду в связи с гибелью Коби Брайанта

Утром 26 января стало известно о гибели великого баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джанны. Они разбились на личном вертолёте в Калабасасе. Смерть легендарного баскетболиста шокировала не только спортивный мир, но и всю планету. Спортсмены начали отдавать ему дань уважения, публикуя в соцсетях сообщения. Однако не обошлось без казуса. Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывший португальский футболист Луиш Фигу выразили соболезнования в связи с гибелью Коби, опубликовав в «Твиттере» одинаковые сообщения, которые отличались только фотографиями.

Как так получилось?

В понедельник ночью Криштиану в «Твиттере» принёс соболезнования, прикрепив чёрно-белую фотографию Коби Брайанта.

«Очень печально слышать душераздирающие новости о смерти Кобе и его дочери Джанны. Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. RIP Legend», — написал Роналду.



Спустя три часа такое же сообщение появилось в «твиттере» Луиша Фигу. Оно отличалось только фотографией, на которой португалец стоит рядом с Коби.

Подписчики возмутились, когда увидели одинаковые публикации. Некоторые предположили, что у Роналду и у Фигу один SMM-специалист или одно и то же агентство.

Реакция фанатов

Подписчики Луиша Фигу сразу же заметили плагиат и в комментариях стали указывать на это.

Некоторые налетели на Фигу с возмущёнными комментариями.

«Ты только что скопировал пост Роналду. Позор», — написал пользователь под именем Alexunder.

«Что за бесстыдный человек… не удивительно, почему фанаты «Барсы» бросили в него голову свиньи».



Один из пользователей «Твиттера» заявил, что это неуважение со стороны обоих португальских футболистов и добавил: «Если вы не можете потратить 30 секунд своего времени, чтобы написать честные и красивые слова о Коби, просто ничего не пишите».



Но некоторые придерживались противоположной точки зрения и ничего постыдного в плагиате Фигу не увидели. «Я не знаю, почему люди так злятся. Да, он скопировал текст Роналду, но делает ли это твит фальшивкой? Он также оплакивает потерю Кобе и других. Я не вижу ничего плохого в этом. Я бы сделал то же самое, если бы у меня не было слов».