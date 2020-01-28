Самые молодые игроки на сборах «Спартака-2». Кто такие Дмитрий Маркитесов и Никита Бакалюк

Новый главный тренер «Спартака» не отлынивает от работы с молодёжью. Он следит за делами второй команды, привлекает к работе самых интересных (по его мнению) её представителей, даёт им шанс проявить себя. Сейчас с красно-белыми работают сразу два парня 2001 года рождения – Дмитрий Маркитесов, вылетевший сегодня уже на второй зимний сбор подряд, и Никита Бакалюк, для которого этап подготовки в Катаре станет дебютным.

Рассказываем о самых молодых игроках в сегодняшней обойме «Спартака», а заодно постараемся оценить их шансы на стабильное нахождение в главной команде весной.

Дмитрий Маркитесов: самый универсальный футболист в структуре «Спартака»

Маркитесов – тот самый наглядный пример, когда игрок проходит через всю структуру клуба, и с каждым годом убеждение, что он непременно попадёт во взрослый футбол и проявит там себя, только крепнет. Насколько велик талант ребёнка, настолько же в глаза бросаются его трудолюбие и любовь к спорту. Дмитрий выделялся с первого же матча, в котором я его впервые увидел. Кажется, это было осенью 2014 года в рамках летнего первенства Москвы. Вместе с другим полузащитником – Максимом Данилиным (безмерный талант, которому пока очень мешают травмы) – они образовали самую эффективную связку во всём турнире. А затем вместе так и прошли через все годы академии в статусе лидеров «Спартака-2001».



В первые годы Маркитесов выделялся габаритами. Он был на голову выше большинства соперников, и многие обращали внимание на этот факт: дескать, во взрослом футболе парень может потеряться, сейчас он разрывает всех исключительно на физике. Но время опровергло сомнения. У Дмитрия нашлось множество других козырей: приличное техническое оснащение, понимание свободных зон, импровизация и нешаблонность, классное завершение, комбинационный склад. А главное – интеллект. Маркитесов с детства старался думать на поле, неслучайно тренеры постоянно переставляли его с места на место.



Сначала Дмитрий был сугубо атакующим игроком, выходил в роли оттянутого нападающего или на левом фланге (чтобы было удобнее смещаться под рабочую правую), набирал уйму очков по системе «гол+пас». На зимнем первенстве Москвы — 2015 я внезапно обнаружил его в роли центрального защитника – и смотрелся он там тоже здорово, подтянул позиционную выдержку, начало атаки и игру головой. В дальнейшем Маркитесов также перемещался с одной позиции на другую, попробовал всё, кроме вратарского амплуа. Хотя сам по-прежнему отождествляет себя с атакой.

И Тедеско побежал. Главный тренер «Спартака» не отрывается от коллектива Как красно-белые закладывают физику.

Но универсальность не растворилась и при переходе из детского футбола сначала в юношеский, а потом и во взрослый. Что в молодёжке «Спартака», что в «Спартаке-2» Маркитесов используется во всевозможных зонах. Чаще всего выходит правым защитником и опорником, а иногда – атакующим полузащитником или даже форвардом. Не будем гадать, где Дмитрия видит Тедеско. Тем более Доменико со своим немецким подходом может рассматривать сразу три-четыре варианта. Просто опишем главные плюсы Маркитесова.

Он уверенно чувствует себя под давлением, способен качественно разыгрывать мяч низом со своей половины поля, отдавать между линиями. Его передачи удобны для партнёров, мяч катится с нужной силой и в нужную ногу. Дмитрий здорово понимает свободные зоны, совершает большой объём включений в атаку, обладает дистанционной скоростью. Когда играет правого защитника, в современной манере режет угол в центр. В матче с «Авангардом», к примеру, Дмитрий нанёс аж пять (!) ударов, из которых только один был нанесён головой, а другие четыре – ногами при резких диагональных включениях.



Возможно, Маркитесову слегка не хватает быстроты работы ног в отборе и общей взрывной скорости, но он компенсирует это атлетизмом, умением ставить в борьбе корпус, длинными ногами, а также чтением эпизодов и самоотверженностью. Если вы смотрели матчи «Спартака-2», наверняка не раз видели Дмитрия, бросающегося в подкате на опережение.



На сегодня Маркитесову будет сложно закрепиться в центральной зоне, слишком высока конкуренция. А вот как правый линейный при 3-4-3/3-5-2 он способен проявить себя. Хотя всё равно не покидает ощущение, что тренер, который переведёт Дмитрия обратно в атаку на постоянной основе, может сорвать джек-пот.

Никита Бакалюк: опорник с очень большим объёмом

Нынешний сбор в Дохе для Бакалюка – первый и, скорее всего, ознакомительный, хотя к своим 18 годам у Никиты уже набрался неплохой опыт на взрослом уровне. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах в ФНЛ, в нынешнем –в 19. Когда был в строю, а не отлучался в сборную, неизменно выходил в основном составе.



В отличие от Маркитесова, у Бакалюка есть специализация. Он с 2015-го (год, когда попал в структуру клуба) выступает на позиции центрального полузащитника. Эпизодически может оказываться чуть ниже или чуть выше, но функционал всё равно остаётся схожим. Никита отвечает за объём действий и перемещений, много подчищает, совершает уйму перехватов и попыток отборов и при этом ещё достаточно качественно играет с мячом. Для игрока центральной зоны у него очень приличная скорость.

Главный конструктивный плюс Бакалюка – он очень быстро принимает решения. Ещё до приёма мяча у него уже готов вариант, поэтому игра через Никиту идёт быстро, что важно в современном футболе. Процентов 70 из передач Бакалюка визуально совершаются в одно касание. Также у него есть длинный пас и очень качественный мягкий заброс вперёд. А изюминка – дальний удар. Жутко нестабильный по точности, зато очень мощный. Часто мяч летит по очень неудобной для вратаря траектории, прямо перед ним ныряет вниз и заставляет не фиксировать, а отбивать. Так Бакалюк забил один гол в сезоне сам, ещё дважды партнёры добивали мяч в сетку после неудачных отражений голкиперов.



Минусы Бакалюка, на сегодня препятствующие его переходу на более высокий уровень, — тайминг в отборе (много агрессии и мало грамотности, поэтому пролётов мимо мяча хватает), средняя надёжность (торопится, суетится, подсовывает, раньше времени покидает зону). Но при этом, как рассказывают знакомые, Никита – думающий и анализирующий парень. Поэтому с годами и опытом недостатки должны уйти. Сейчас же он просто познакомится со «Спартаком», примет участие в тренировочном процессе, прочувствует конкуренцию. А весной Никита будет нужнее в «Спартаке-2», которому предстоит бороться за выживанием в ФНЛ.